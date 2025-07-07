10 шедевров Испании, которые стоит включить в архитектурный тур

Испания – это сокровищница архитектурных чудес, где можно найти многовековые здания, римские мосты, мавританские замки, средневековые крепости, старинные университеты площади и неожиданные шедевры современности. Путешествуя по стране, туристы могут увидеть увлекательные достопримечательности и необязательно они будут расположены в крупных городах или столице, в далеких провинциях также есть что посмотреть и чем восхищаться.
1. Особняк Casa Vicens в Барселоне
Casa Vicens – дебютный проект Антонио Гауди, принесший ему славу не только среди богатых клиентов (Барселона, Испания). | Фото: barcelona-tourist-guide.com.
Когда речь заходит о феноменальной архитектуре, Барселона – идеальное место, где можно насладиться прекраснейшими шедеврами. Чего только стоят творения Антонио Гауди, удивляющие фирменным готическим дизайном, которые стали украшением прибрежного города. Взять, к примеру, Casa Vicens – нереальной красоты особняк для богатой семьи, который является особой достопримечательностью города, наравне с историческими и знаковыми объектами.
Притягивающая красота здания завораживает красочным шахматно-цветочным орнаментом, башнями и башенками, арками и коваными балкончиками (Casa Vicens, Барселона).
Примечательно: Ослепляя горизонт Барселоны восточной архитектурой, здание абсолютно уникально и уже издалека «кричит» о том, кто его автор, ведь спутать работы Гауди просто невозможно. Неожиданные формы, красочная керамика, замысловатые детали, вдохновленные маврами, декор из папье-маше, чугунные перила – все это наилучшим образом рассказывает о пристрастиях автора, даже несмотря на то, что особняк Casa Vicens является его первым крупным проектом.
2. Музей Гуггенхайма в Бильбао
Музей Гуггенхайма в Бильбао является культовым образцом современной архитектуры в Испании. | Фото: planeta.turtella.ru.
В музее с неожиданными скульптурными формами хранятся не менее поразительные коллекции произведений искусства середины XX века (Guggenheim Museum, Бильбао). | Фото: trip-for-the-soul.ru.
Испания, как страна, где зарождались и развивались по собственному пути жанры искусства (архитектура не стала исключением), может похвастаться не только классическими шедеврами. Ее футуристические объекты не менее впечатляющи. Взять, к примеру, Музей Гуггенхайма в Бильбао, расположенный в промышленном центре города, вдоль реки Нервион, который является ярким примером современной архитектуры Испании. Музей, спроектированный канадско-американским архитектором Фрэнком Гери, отличающийся фрагментарным фасадом, динамичным дизайном и неожиданным выбором отделочных материалов, сам стал культовым произведением искусства, хотя сам предназначался для хранения и демонстрации уникальных коллекций.
3. Дворец Альгамбра в Гранаде
Альгамбра в Гранаде – дворцово-крепостной комплекс с внутренними дворами и бассейнами, фонтанами и фруктовыми садами достойными королей (Испания). | Фото: prettywildworld.com.
Мавританские зодчие создали поистине уникальное творение, которое легко можно назвать восьмым чудом света (Дворец Альгамбра, Гранада).
Архитектурный тур по Испании был бы неполным без великолепной жемчужины Гранады – дворца Альгамбра. Знаменитая средневековая крепость, расположенная на живописном холме, была построена еще в 889 году, а затем преобразована во дворец в 1333 году. Это одна из самых известных достопримечательностей страны благодаря своей захватывающей истории, изысканной красоте и следам мусульманского влияния, которые не удалось скрыть даже после того, как прошла масштабная реконструкция и обновление интерьеров в эпоху Ренессанса.
4. Международный культурный центр Оскара Нимейера в Авилесе
Целью Международного культурного центра Оскара Нимейера стало продвижение туристической и культурной привлекательности города, известного своим промышленным характером (Авилес, Испания).
Международный культурный центр Оскара Нимейера – яркий символ искусства и культуры Авилеса (Испания). | Фото: arquitecturaviva.com.
Следуя примеру таких городов, как Бильбао, промышленный центр Авилес хотел повысить свою туристическую привлекательность и поэтому предпринял ряд инициатив по восстановлению набережной и исторического центра. Одним из проектов, включенных в эту программу, было строительство довольно примечательного комплекса под названием Oskar Niemeyer International Cultural Center. Четыре новых здания, обращенные к историческому центру города, на Ria de Aviles, напоминают сюрреалистичный натюрморт, привлекая внимание нестандартной планировкой и формами самих объектов. Архитектурный ансамбль включает в себя зрительный зал на тысячу посадочных мест, выставочное пространство площадью более 4 тыс. кв. метров, смотровую площадку с рестораном, многофункциональный корпус, где имеются кинозалы, студии, мастерские, залы для проведения конференций и семинаров.
5. Мост-павильон Сарагосы
Мост-павильон Сарагосы – одно из самых ярких творений несравненной Захи Хадид (Испания). | Фото: bubblemania.fr.
Пешеходный мост Zaragoza Bridge Pavilion, является культурным центром с интерактивным выставочным пространством, которое переплетается с очарованием водного потока (Испания).
Уникальный и экологичный дизайн Моста-павильона Сарагосы (Zaragoza Bridge Pavilion) является местом притяжения любителей неординарной архитектуры. Огромное сооружение, динамичной формы, имитирующее естественный воздушный поток, выполняет главную функцию – является пешеходной переправой через реку Эбро. При этом удивительное творение Притцкеровский лауреат Заха Хадид, за которое, кстати сказать, получила немало главных архитектурных премий, отличается сложными динамичными пространствами, обеспечивающим впечатляющие визуальные характеристики. Реализация проекта пешеходного моста, который стал интерактивным выставочным пространством, была приурочена к поведению Всемирной выставки Сарагоса Экспо-2008. Несмотря на то, что подобного рода строения считаются временными, Zaragoza Bridge Pavilion стал одним из самых ценных архитектурных объектов в Испании, в котором органично сочетается две типографики – инженерная инфраструктура и архитектурные элементы.
6. Центральный рынок Валенсии
Центральный рынок имеет свое неповторимое лицо и историю, неразрывно связанную с историей и традициями самой Валенсии (Mercado Central de Valencia, Испания). | Фото: ispaniya.com.
Центральный рынок Валенсии (Mercado Central de Valencia) вызывает двойной интерес особенно у туристов, решивших отправиться в архитектурный тур и не отказывать себе в удовольствии отведать национальные блюда и экзотические фрукты, прогуляться по антикварным лавкам, музыкальным салонам и книжным магазинам, не выходя за пределы одного торгового комплекса. Все это возможно реализовать, если отправиться к Центральному рынку города, здание которого считается одним из шедевров валенсийского модернизма. Стоит отметить, что в разработке удивительного во всех отношениях проекта участвовали: барселонский архитектор Франческо Гуардиа и Александр Солери Марчем, которые вдохновлялись шедеврами знаменитого классика барселонского модернизма Доменека-и-Монтанера (с ним работали на других объектах).
Самый большой продуктовый рынок Европы является настоящим произведением искусства, несмотря на обыденный функционал (Mercado Central de Valencia, Испания).
Величие и красота архитектурных форм, изысканное оформление внутреннего пространства, обилие декора с преобладанием изысканных витражей и замысловатых кованых решеток превращает поход за продуктами в экскурсионный тур по колоритным лавкам, которых на территории рынка насчитывается более полутора тысяч. При этом имеются еще и уютные кафе с ресторанчиками, где можно отведать вкуснейшие блюда, наслаждаясь созерцанием «огорода и фруктового сада Европы» (именно так называют крупнейший рынок Испании и всей Европы).
7. Театр-музей Дали в Фигерасе
Театр-музей Дали в Фигерасе – культовый архитектурный шедевр, проектированием которого занимался сам маэстро (Испания). | Фото: escape.com.au.
Театр-музей Дали, расположенный на родине известнейшего художника, в Фигерасе, известен во всем мире. Построенный на остатках театра, который сгорел во время гражданской войны в Испании, музей был открыт в 1974 году. Неожиданный внешний вид музея объясняется тем, что его спроектировал и оформил сам мэтр с мировым именем. Он продумал все до мельчайших деталей, что позволило приоткрыть завесу пристрастий Дали. Оказывается, живописец считал, что яйца и хлеб – самая полезная и лучшая еда (отсюда и настолько эксцентричный вид комплекса). При этом сам творец был внимателен к фрагментам старинного здания, которые бережно отреставрировали и органично интегрировали в новое здание.
В театре-музее посетители могут ознакомиться с картинами, скульптурами, инсталляциями, коллажами и другими диковинками Дали (Salvador Dali Museum and Theatre, Испания). | Фото: campingbegur.com.
Кстати сказать, в фойе Salvador Dali Museum and Theatre прошла первая выставка художника, теперешняя же экспозиция познакомит со всеми творческими этапами гениального художника. Помимо работ инициатора строительства в музее хранится более 1,5 тыс. произведений всех видов искусства: живопись и графика, фотографии, скульптуры и фотографии, инсталляции и гравюры, которые были завещаны государству, ведь Сальвадор Дали не имел прямых наследников. Благодаря мудрому решению творца «неожиданный и галлюцинаторный мир сюрреализма» может увидеть каждый желающий.
Один из самых известных представителей сюрреализма похоронен в зале, где всегда много людей ходит по его могиле (Salvador Dali Museum and Theatre, Испания).
Интересный факт: Главной изюминкой эффектного ансамбля все же является стеклянный купол, который стал ориентиром на важную достопримечательность города, куда устремляются поклонники его творчества. И не просто так, оказывается эпатажный сюрреалист, живописец, график, скульптор, режиссер и писатель в одном лице пожелал, чтобы его похоронили в музее. При этом могила должна была находиться в таком месте, чтобы по ней могли постоянно ходить люди. Его желание исполнили в точности, поэтому его прах замурован в пол зала под куполом, где развернулась главная экспозиция Музея.
8. Отель Marqués de Riscal в винодельческом регионе Риоха
Отель Marqués de Riscal – это центр гостеприимства со спа-процедурами в режиме винотерапии, исследовательским и образовательным центром (Испания). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Издалека отель Marqués de Riscal выглядит как буйство лент разных цветов, выгодно оттеняемых зеленью роскошных виноградников. Подойдя поближе, буйство красок и футуристические формы архитектурного сооружения действительно сражают наповал: розовые, золотые и серебристые титановые ленты проносятся над зданием, создавая динамичный образ. Стоит особо отметить, что фантастический отель, спроектированный Фрэнком Гери, является одним из главных туристических мест притяжения всего винодельческого региона Риоха, при этом входит в число уникальнейших архитектурных объектов Испании.
Построенный по проекту архитектора Фрэнка Гери, футуристический отель Marques de Riscal славится полной умиротворенностью и превосходной кухней (Испания).
По словам архитектора, дизайн фасада отражает основные элементы винодельни и региона. Розовые оттенки олицетворяют Риоху, серебро — пробку, а золотая сетка — бутылки Marqués de Riscal. Поскольку в этом пятизвездочном отеле есть комфортабельные номера, рестораны с испанской и интернациональной кухней, спа-салон (с сеансами винотерапии!), музей культуры Вито и винный магазин, поэтому его смело можно включать в архитектурный тур, как одно из мест, где предложат прекрасно отдохнуть, расслабиться с бокалом вина и насладиться шедеврами.
9. Metropol Parasol в Севильи
В самом сердце Севильи находится крупнейшее в мире деревянное сооружение, ставшее популярной туристической достопримечательностью (Metropol Parasol, Испания).
Культовая деревянная композиция Metropol Parasol является главным объектом идентификации Севильи как одного из самых интересных культурных городов мира (Испания). | Фото: adcitymag.livejournal.com.
Крупнейшее в мире деревянное сооружение находится в самом сердце Севильи. Уникальное общественное пространство под названием Metropol Parasol является новейшей достопримечательностью города, куда устремляются потоки горожан и гостей города. Невероятная деревянная конструкция, затеняющая площадь Plaza de la Encarnacion, заметна издалека, так что ни один путешествующий не преминет, чтобы хоть одним глазком взглянуть на настоящий шедевр, тем более, что там есть на что посмотреть и чем заняться. Четырехуровневое сооружение Metropol Parasol, состоящее из шести деревянных зонтиков, предложит познакомиться с археологическими находками и процессом раскопок, заглянуть на фермерский рынок, наведаться в рестораны или кафе, посетить мероприятия на площади или подняться на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на старый квартал Севильи и соседние районы.
10. Собор Sagrada Familia в Барселоне
Собор Sagrada Familia – главный храм Барселоны, строительство которого планируют завершить не раньше 2030 года (Испания). | Фото: horosho-tam.ru.
Собор Sagrada Familia – визитная карточка Барселоны, красоту и величие которого видно из любой точки города (Испания).
Без сомнения, Собор Sagrada Familia (Искупительный храм Святого Семейства) легко можно внести в список обязательных посещений, ведь этот невероятный долгострой является самым необычным сооружением не только Испании, но и всего мира. Современные архитекторы и инженеры несмотря на всю мощь компьютерных технологий никак не могут разгадать секреты, зашифрованные Антонио Гауди в его проекте, чтобы завершить строительство, которое началось еще при жизни величайшего архитектора современности с мировым именем (первый камень в фундамент грандиозного храма заложили 19 марта 1882 года!).
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