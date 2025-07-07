10 шедевров Испании, которые стоит включить в архитектурный тур

1. Особняк Casa Vicens в Барселоне

Casa Vicens – дебютный проект Антонио Гауди, принесший ему славу не только среди богатых клиентов (Барселона, Испания). | Фото: barcelona-tourist-guide.com.

Притягивающая красота здания завораживает красочным шахматно-цветочным орнаментом, башнями и башенками, арками и коваными балкончиками (Casa Vicens , Барселона).

2. Музей Гуггенхайма в Бильбао

Музей Гуггенхайма в Бильбао является культовым образцом современной архитектуры в Испании. | Фото: planeta.turtella.ru.

В музее с неожиданными скульптурными формами хранятся не менее поразительные коллекции произведений искусства середины XX века (Guggenheim Museum, Бильбао). | Фото: trip-for-the-soul.ru.

3. Дворец Альгамбра в Гранаде

Альгамбра в Гранаде – дворцово-крепостной комплекс с внутренними дворами и бассейнами, фонтанами и фруктовыми садами достойными королей (Испания). | Фото: prettywildworld.com.

Мавританские зодчие создали поистине уникальное творение, которое легко можно назвать восьмым чудом света (Дворец Альгамбра, Гранада).

4. Международный культурный центр Оскара Нимейера в Авилесе

Целью Международного культурного центра Оскара Нимейера стало продвижение туристической и культурной привлекательности города, известного своим промышленным характером (Авилес, Испания).

Международный культурный центр Оскара Нимейера – яркий символ искусства и культуры Авилеса (Испания). | Фото: arquitecturaviva.com.

5. Мост-павильон Сарагосы

Мост-павильон Сарагосы – одно из самых ярких творений несравненной Захи Хадид (Испания). | Фото: bubblemania.fr.

Пешеходный мост Zaragoza Bridge Pavilion, является культурным центром с интерактивным выставочным пространством, которое переплетается с очарованием водного потока (Испания).

6. Центральный рынок Валенсии

Центральный рынок имеет свое неповторимое лицо и историю, неразрывно связанную с историей и традициями самой Валенсии (Mercado Central de Valencia, Испания). | Фото: ispaniya.com.

Самый большой продуктовый рынок Европы является настоящим произведением искусства, несмотря на обыденный функционал (Mercado Central de Valencia, Испания).

7. Театр-музей Дали в Фигерасе

Театр-музей Дали в Фигерасе – культовый архитектурный шедевр, проектированием которого занимался сам маэстро (Испания). | Фото: escape.com.au.

В театре-музее посетители могут ознакомиться с картинами, скульптурами, инсталляциями, коллажами и другими диковинками Дали (Salvador Dali Museum and Theatre, Испания). | Фото: campingbegur.com.

Один из самых известных представителей сюрреализма похоронен в зале, где всегда много людей ходит по его могиле (Salvador Dali Museum and Theatre, Испания).

8. Отель Marqués de Riscal в винодельческом регионе Риоха

Отель Marqués de Riscal – это центр гостеприимства со спа-процедурами в режиме винотерапии, исследовательским и образовательным центром (Испания). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Построенный по проекту архитектора Фрэнка Гери, футуристический отель Marques de Riscal славится полной умиротворенностью и превосходной кухней (Испания).

9. Metropol Parasol в Севильи

В самом сердце Севильи находится крупнейшее в мире деревянное сооружение, ставшее популярной туристической достопримечательностью (Metropol Parasol, Испания).

Культовая деревянная композиция Metropol Parasol является главным объектом идентификации Севильи как одного из самых интересных культурных городов мира (Испания). | Фото: adcitymag.livejournal.com.

10. Собор Sagrada Familia в Барселоне

Собор Sagrada Familia – главный храм Барселоны, строительство которого планируют завершить не раньше 2030 года (Испания). | Фото: horosho-tam.ru.

Собор Sagrada Familia – визитная карточка Барселоны, красоту и величие которого видно из любой точки города (Испания).