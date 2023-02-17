Как с помощью лаврового листа сделать кожу гладкой и упругой, а волосы - густыми и блестящими

В наше время ухаживать за своей внешностью достаточно легко, так как есть для этого все необходимое. Производители косметической продукции предлагают множество средств, позволяющих коже становиться лучше, а волосам здоровее. Но есть способы и попроще, да и дешевле. Одним из продуктов, позволяющих вернуть кожным покровам свежесть, а волосам здоровый блеск, является обычный лавровый лист.
Лавровый лист найдется в арсенале каждой хозяйки / Фото: gotovim-horosho.ru
Лаврушка всегда есть на кухне каждой хозяйки. К тому же стоит она копейки. Это не только отличная приправа для разнообразных блюд, но и уникальное сырье для приготовления масок, примочек и прочих косметических средств, отличающихся высокой эффективностью.
Как правильно использовать лавровый лист для приготовления средств для лица и волос
Отвар из лаврушки не только тонизирует кожу, но делает волосы густыми и здоровыми / Фото: vse-o-kedrovyh-fitobochkah.ru
Среди основных достоинств лавра можно назвать несколько. Он является хорошим инструментом для борьбы со свободными радикалами, тонизирующим средством для кожных покровов. Кроме этого, именно отвар из лаврушки, используемый для ополаскивания волос после мытья, придает им здоровый вид, густоту и объем.
Лавровый лист - кладезь полезных веществ, укрепляющих волосы / Фото: YouTube
Для приготовления тоника для кожи лица и шеи, который предупреждает возникновение морщинок, необходимо взять:
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- лавровый лист – 10 гр.;
- кипяток – 200 миллилитров.
Листья заливаются кипятком и настаиваются в течение двух часов.
Рекомендуется протирать лицо смоченным в отваре из лаврового листа ватным диском / Фото: azbukadiet.ru
По истечении указанного времени можно протирать лицо и шею с помощью обычного ватного диска. Делается это семь дней подряд дважды в день в утреннее и вечернее время перед тем, как наносить крем. Настой можно хранить в холодильнике.
В сочетании с лимоном настой из лаврушки эффективен при оздоровлении волос / Фото: gardenofeaden.blogspot.com
Если в него добавить сок ½ части лимона, получится прекрасное средство для ополаскивания волос. Отвар прекрасно справляется и с устранениями воспалений, прыщей, различного рода высыпаний.
Рецепт маски из лаврового листа для рук, шеи и лица
Средства на основе лаврового листа благотворно влияют на кожу лица, шеи и рук / Фото: evrikak.ru
Для маски понадобится всего три ингредиента:
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- лавровый лист – 8 гр.;
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- оливковое масло – 100 гр.;
- овсяные хлопья – 2 ст. л.
Измельченные листья заливаются маслом и туда же добавляются хлопья. Все это перемешивается. Маска наносится на необходимый участок на 15 минут. Процедуру нужно делать дважды в неделю.
Масло из лаврового листа
Масло из лаврушки хорошо устраняет воспалительные процессы / Фото: timeforgoodnews.gr
Дома можно приготовить очень полезное масло из этого продукта. Оно хорошо устраняет воспалительные процессы кожи головы и позволят забыть о перхоти. Для приготовления нужно взять:
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- измельченные листья лавра – 15 гр.;
- оливковое масло – 100 гр.
Все смешивается и оставляется дня на два в темном месте. После этого смесь процеживается. Хранить масло нужно в холодильнике.
Смесь масла и лаврушки необходимо настоять в течение двух дней в темном месте / Фото: yandex.com
Способ применения. Масло слегка подогревается и тщательно втирается в корни волос. Через час все смывается.
Каждая процедура обойдется недорого и не займет много времени, зато эффект будет заметен уже после первого применения.
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