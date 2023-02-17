Как с помощью лаврового листа сделать кожу гладкой и упругой, а волосы - густыми и блестящими

Лавровый лист найдется в арсенале каждой хозяйки / Фото: gotovim-horosho.ru

Как правильно использовать лавровый лист для приготовления средств для лица и волос

Отвар из лаврушки не только тонизирует кожу, но делает волосы густыми и здоровыми / Фото: vse-o-kedrovyh-fitobochkah.ru

Лавровый лист - кладезь полезных веществ, укрепляющих волосы / Фото: YouTube







лавровый лист – 10 гр.;











кипяток – 200 миллилитров.



Рекомендуется протирать лицо смоченным в отваре из лаврового листа ватным диском / Фото: azbukadiet.ru

В сочетании с лимоном настой из лаврушки эффективен при оздоровлении волос / Фото: gardenofeaden.blogspot.com

Рецепт маски из лаврового листа для рук, шеи и лица

Средства на основе лаврового листа благотворно влияют на кожу лица, шеи и рук / Фото: evrikak.ru







лавровый лист – 8 гр.;















оливковое масло – 100 гр.;











овсяные хлопья – 2 ст. л.



Масло из лаврового листа

Масло из лаврушки хорошо устраняет воспалительные процессы / Фото: timeforgoodnews.gr







измельченные листья лавра – 15 гр.;











оливковое масло – 100 гр.



Смесь масла и лаврушки необходимо настоять в течение двух дней в темном месте / Фото: yandex.com