Приоткрывая тайную завесу: Правдивые иллюстрации о нашем безумном мире

Божественная Америка. Автор: Andre Carrilho.
Живя в бешеном ритме современного мира, жадно впитывая чужие слова, свято веря в рекламу и пропаганду, звучащую со всех сторон, напрочь забываешь обо всём на свете, продолжая жить иллюзиями и навязанными ранее стереотипами. Но что если копнуть глубже, что если приоткрыть ту самую тайную завесу и заглянуть правде в глаза так, как это сделал португальский художник-карикатурист Андре Каррильо (Andre Carrilho), показавший в своих работах истинную сущность происходящего вокруг.
Работы Андре о коррупции, законах, медицине, политике и несправедливости. О власти и жажде денег, подлости и лицемерии, об играх за спиной и о том, что человек был, есть и будет рабом государства, которое, ловко дёргая за нужные ниточки, отлично манипулирует каждым из нас, загоняя в нужные рамки и шаблоны, удобные для осуществления своих гениальных идей. Кто-то осмелится сказать, что данная тема давным-давно заезжена и не актуальна, а проблемы и вовсе притянуты за уши. Может и так, но если отбросить все предрассудки и убеждения, и просто трезво взглянуть на происходящее вокруг – то представшая картинка окажется красноречивее любых слов. Собственно говоря, автор этих злободневных иллюстраций именно так и поступил. Он попросту приоткрыл тайную завесу того, что творится за кулисами жизни, показывая зрителю истинное лицо главных актёров, режиссёров и сценаристов...
Греческая экономика. Автор: Andre Carrilho.
Европа. Автор: Andre Carrilho.
План Меркель. Автор: Andre Carrilho.
Учителя. Автор: Andre Carrilho.
Дальновидный Стив Джобс. Автор: Andre Carrilho.
Викиликс. Автор: Andre Carrilho.
Для кого колокола ... Автор: Andre Carrilho.
«Скандал на почве педофилии в католической церкви».
Глупый сезон. Автор: Andre Carrilho.
Виртуальная реальность. Автор: Andre Carrilho.
Глобальное потепление. Автор: Andre Carrilho.
Конклав. Автор: Andre Carrilho.
Эбола. Автор: Andre Carrilho.
Мировоззрение Трампа. Автор: Andre Carrilho.
VIP-список. Автор: Andre Carrilho.
Ангольский террорист. Автор: Andre Carrilho.
«В Анголе 17 активистов получили приговоры сроком до 8 лет в тюрьме. Их преступление? Чтение книги о том, как предотвратить и бороться с диктатурой».
Защита женщин. Автор: Andre Carrilho.
«Некоторые прибрежные города на юге Франции проходят ксенофобский закон, нацеленный на исламских женщин, под предлогом защиты их прав, по сути, заставляя их раздеваться, если они хотят быть на пляже».
Аскетизм и здоровье. Автор: Andre Carrilho.
«Сообщается, что люди погибают, слишком долго ожидая диагностики и лечения в ER нескольких государственных больниц. В ответ на что, изнурённый медицинский персонал обвиняет последовательные сокращения бюджета. Похоже, что для португальского правительства и Европейского союза смерть имеет экономический смысл».
Системный расизм. Автор: Andre Carrilho.
Холодный пот. Автор: Andre Carrilho.
Сила принятия решения. Автор: Andre Carrilho.
Дезонирование насилия. Автор: Andre Carrilho.
«Рестораны, бары, стадион и место проведения концерта - это те места, где террористы, связанные с ISIS, убивают других и самих себя. Их религия - это насилие, и их видение мира искажено».
Самоцензура. Автор: Andre Carrilho.
Евро-шантаж. Автор: Andre Carrilho.
Америка Дональда Трампа. Автор: Andre Carrilho.
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