Как приготовить лепешку-питу, которая напоминает воздушный шар и подходит для любой начинки

Пита - восточная лепешка, которая успела прижиться и в России. Особенность этого хлеба в том, что по вкусу он напоминает столь любимый многими тонкий лаваш, а по форме - круглая лепешка с большим «кармашком», который наполняют сладкой или соленой начинкой по вкусу. Готовить питу - одно удовольствие. Всего-то нужна мука и вода, зато как интересно наблюдать за тем, как обычные кусок теста на сковороде надувается, словно воздушный шар.
Для приготовления 4 лепешек понадобятся такие ингредиенты:
180 гр муки
100 мл горячей воды
Четверть чайной ложки соли
10 гр оливкового масла (по желанию можно заменить растительным)
Пита - вкуснейшие восточные лепешки.
К лепешкам с кармашком подойдет любая начинка.
Тесто для питы - заварное, приготовить его несложно, но замешивать его нужно аккуратно, чтобы не обжечься. Для начала насыпьте муку в миску и сделайте в ней лунку. Вскипятите воду, налейте в стакан, размешайте в ней соль, дайте остыть буквально пару минут. Теперь воду выливайте в муку (именно для этого делали лунку).
Приготовление заварного теста: подсоленную горячую воду заливаем в муку.
Вначале муку с соленой водой перемешайте деревянной ложкой или лопаткой, затем влейте масло и продолжайте смешивать ингредиенты. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда масса немного остынет, начинайте вымешивать рукой, постепенно скатайте шар из теста.
Готовое тесто нужно оставить на полчаса.
Чтобы лепешки получились воздушными, тесто должно как следует отстояться. Положите его в полиэтиленовый кулек и оставьте на полчаса при комнатной температуре.
Двойная порция питы: шарики для будущих лепешек сформированы.
Следующий этап - раскатать из теста колбаску и разделить ее на четыре равные части (это будущие лепешки). Из каждого кусочка скатать шарик, затем вновь накрыть все пищевой пленкой, чтобы тесто не подсыхало, пока будет ждать своей очереди. Теперь можно раскатывать лепешки и жарить на горячей сковороде.http://navote.ru/?p=24309
Раскатанная лепешка.
Лепешки нужно раскатывать круглой формы, тесто - чуть толще, чем на лаваш. Если не соблюсти эти условия, то трюк с «кармашком» не получится. Затем лепешку выкладываете на горячую сковороду и ждете, пока на тесте не начнут появляться первые пузырьки (это займет не больше минуты). Теперь лепешку нужно перевернуть на другую сторону лопаткой, подождать еще полминуты, пока она начнет приподниматься и перевернуть вновь. В этом и заключается главная хитрость: если вы выполнили все в точности так, при повторном перевороте лепешка очень быстро начнет надуваться, словно воздушный шар.
Лепешка моментально надувается, как воздушный шар.
Теперь питу нужно еще несколько раз перевернуть, обжаривая с обеих сторон. В процессе она будет слегка спадать и вновь наполняться паром. Буквально еще минута жарки - и ее можно снимать на заранее подготовленный поднос, накрытый бумажными салфетками. Чтобы пита не зачерствела, накройте ее сверху полотенцем и начинайте жарить следующую лепешку. На то, чтобы приготовить все четыре потребуется не больше четверти часа.
Готовая пита.
Когда лепешки немного остынут, сделайте надрез по одному краю и положите внутрь начинку. Какую именно - решать вам, будет одинаково вкусно с мясом, рыбой, сыром, овощами или, напротив, с фруктами или нутеллой. Кстати, питу можно подавать как альтернативу хлебу, тогда начинка не нужна. Приятного аппетита!
Пита - вкуснейшие восточные лепешки.
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