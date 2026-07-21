Как правильно поливать комнатные растения во время отъезда

Если для человека отпуск – это, как правило, радость, то для комнатных растений – это серьезное испытание. Далеко не каждый цветок способен простоять несколько дней или даже недель без полива, особенно если отпуск выпал на жаркие летние месяцы.



В этой статье разберем 7 рабочих способов сохранить растения во время вашего отъезда.

Попросить соседей

Поставить горшки в воду

Накрыть «куполом»

Полив через «фитиль»

Увлажнение через ткань

Капельный полив

Система автополива

Первое, что приходит на ум, когда надо позаботиться о комнатных растениях во время отъезда, — это попросить соседей. Казалось бы, очевидное решение, ведь в таком случае соседи смогут присмотреть не только за цветами, но и за домом в целом. Как вы, наверное, уже догадались, у этого решения есть только один минус – вы отдаете ключи чужим людям.К сожалению, я знаю немало историй, когда даже самые добропорядочные соседи, с которыми вы прожили бок о бок годы и даже десятилетия, заполучив ключи, вдруг начинали воровать или пускали в квартиру посторонних людей. Поэтому просить соседей присмотреть за комнатными растениями, стоит только в случае абсолютного доверия к ним.Если Вы все-таки не решились доверить ключи от своего дома соседям, то самый простой способ – это поместить горшки с растениями в емкость с водой, например, большой таз или ванну. Разместить их следует таким образом, чтобы в воде находилась лишь нижняя часть горшка.Важно! Учтите, что подобный способ подходит прежде всего для влаголюбивых растений, так как в грунт будет поступать излишняя влага.Еще один способ помочь растениям пережить ваш отъезд – накрыть их «куполом», в роли которого может выступить любая подходящая прозрачная тара, например, стеклянная банка или пластиковая бутылка без горлышка.Благодаря такому нехитрому способу испаряющаяся влага будет конденсироваться под «куполом» и стекать обратно в горшок.Обратите внимание! Края «купола» не должны выходить за пределы горшка, так как в противном случае конденсируемая вода будет стекать за его пределы.Если растения все-таки нуждаются в поливе, но при этом не любят излишнюю влагу, то стоит организовать, так называемый, полив через «фитиль». Для этого из бинта, шерстяной нитки или узкой полосы ткани скручивается «фитиль» (или покупается в садовом магазине), один конец которого помещается в горшок с растением, а другой в емкость с водой. Таким образом влага будет постепенно переходить из емкости с водой в горшок с растением.Совет. Учтите, что большие растения могут потреблять много воды и одного «фитиля» может быть недостаточно для полива растения.В качестве альтернативы «фитилю» можно использовать ткань, один конец которой будет также помещен в емкость с водой, а на остальной части полотна будут расположены горшки с любимыми растениями. На мой взгляд, этот вариант не самый удачный, так как вода не будет распределяться равномерно по столь большой площади. Из-за этого растениям, находящимся на дальнем конце ткани, может не хватать влаги. К тому же, если под тканью и по ее краям не подстелить непромокаемый материал, то влага будет вредить поверхности, на которой находится растение, например, полу или столу.Куда более эффективен вариант с капельным поливом. Для этого в крышке обычной пластиковой бутылки делается небольшое отверстие. Сама бутылка наполняется водой и вставляется в грунт горлышком вниз так, чтобы вода попадала в почву через отверстие.У этого способа есть только один минус – очень трудно определить, какого размера должно быть отверстие, чтобы с одной стороны растению хватило влаги, а с другой почва не превратилась бы в болото.Но зачем изобретать велосипед, когда на дворе XXI век, а технологии прочно укоренились в повседневной жизни? Сейчас купить и организовать систему автополива совершенно не трудно, а стоимость такого агрегата редко превышает несколько тысяч рублей. Тем более, что продаются они практически в любом садовом магазине.Конечно, речь идет о достаточно простых системах, которые подают в горшки воду один раз в определенный интервал времени, например, один раз в сутки. Существуют и более продвинутые системы, которыми, например, можно управлять удаленно вручную, однако стоят они существенно дороже, но при этом не сильно эффективнее.Как видите, сохранить комнатные растения во время вашего отпуска не так уж сложно. Самое главное, постарайтесь вспомнить о них не за несколько минут до отъезда.