12 стильных украшений, которые можно сделать своими руками

Модные украшения, которые легко сделать своими руками.
В новом обзоре вниманию читателей сразу 12 стильных украшений, каждое из которых можно при должном старании и внимании к вопросу сделать своими собственными руками. Определенно, любая из таких поделок поможет произвести положительное впечатление на окружающих, так что смотрим и запоминаем.
1. Серьги из ниток
Длинные серьги из ниток мулине.
Оригинальные длинные серьги, которые станут прекрасным дополнением, как для повседневного образа, так и для вечернего, а процесс их создания займет не больше получаса. Для создания таких сережек понадобиться моток ниток мулине понравившегося цвета, который нужно аккуратно разрезать, сформировать две кисточки, прикрепить к ним петельки, закрепить нитью контрастного цвета и надеть на крючки-основы, купленный в специализированном магазине.
2. Ожерелье из булавок
Ожерелье из бисера и булавок.
Из английских булавок одинакового цвета и размера, бисера, двух прочных шнуров можно создать необычное и очень эффектное ожерелье, которое станет изысканным дополнением любого образа.
3. Кулоны из смолы
Кулоны из эпоксидной смолы.
Из эпоксидной смолы без особых навыков и усилий можно создать невероятной красоты кулоны. Для этого в специальные силиконовые формочки нужно положить сухоцветы, ракушки, бусины или блестки, залить их эпоксидной смолой, предварительно смешанной с отвердителем, и дождаться ее застывания.
4. Кулон с блестками
Мерцающий кулон с блестками.
Простой и в то же время очень привлекательный мерцающий кулон, который можно сделать самостоятельно из металлической основы, клея для декупажа и блесток. Блестки следует аккуратно выкладывать слоями на смазанную клеем основу. Каждый новый слой нужно смазывать клеем и заполнять глиттерами до тех пор, пока они не заполнят весь кулон.
5. Яркое колье
Яркое колье из фасоли.
Потрясающее крупное колье из крашенной фасоли станет чудесным дополнением весеннего и летнего образа. Покрашенную фасоль вместе с фурнитурой нужно клеить на тонкий пластик по специально заготовленному шаблону. Когда выкладка будет закончена и клей высохнет, колье нужно аккуратно вырезать, проделать отверстия по бокам и закрепить на цепочки.
6. Асимметричное ожерелье
Массивное ожерелье из бусин.
Оригинальное асимметричное ожерелье в стиле Кристиана Диор, которое можно сделать из обруча, путем пришивания к нему ниток бус разной длины.
7. Чокер
Чокер с кольцом.
Ультрамодный чокер с кольцом посредине, который совсем не сложно сделать своими руками. Для этого с помощью клея и небольшого колечка нужно скрепить два одинаковых куска тонкой бархатной ленты и оборудовать изделие застежкой или завязками.
8. Массивное ожерелье
Массивное ожерелье из веревки.
Оригинальное массивное ожерелье из веревки и узелков, которое несмотря на простоту его создания, станет универсальным украшением и дополнением к любому наряду.
9. Колье-жгут
Жгут из бисера.
Обычную бельевую веревку можно оплести нитками бисера и создать уникальное и очень красивое шейное украшение, которое, несомненно, привлечет внимание к своей обладательнице.
10. Деревянные серьги
Длинные серьги из дерева.
Из небольших деревянных брусочков, специальной фурнитуры, клея и лака можно смастерить уникальные длинные серьги, которые, наверняка, придутся по вкусу всем любителям природных материалов и ценителям креативных вещей.
11. Ловцы снов
Серьги «Ловец снов».
Простые в исполнении, но при этом красивые и воздушные серьги-талисманы, которые можно сделать самостоятельно из специальной фурнитуры, небольших колец, проволоки, ниток и перьев.
12. Объемное колье
Объемное колье из кожи.
Аксессуары из кожи всегда выглядят дорого и элегантно, а если изделие еще и сделано собственными руками, оно автоматически становится эксклюзивным. Обзавестись уникальным колье, совсем несложно. Нужно просто вырезать из кожи несколько одинаковых лепестков, придать им нужную форму, скрепить между собой с помощью клея и соединить цепочкой.
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