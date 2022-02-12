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12 стильных украшений, которые можно сделать своими руками


Модные украшения, которые легко сделать своими руками.

Модные украшения, которые легко сделать своими руками.

В новом обзоре вниманию читателей сразу 12 стильных украшений, каждое из которых можно при должном старании и внимании к вопросу сделать своими собственными руками. Определенно, любая из таких поделок поможет произвести положительное впечатление на окружающих, так что смотрим и запоминаем.

1. Серьги из ниток


Длинные серьги из ниток мулине.

Длинные серьги из ниток мулине.

Оригинальные длинные серьги, которые станут прекрасным дополнением, как для повседневного образа, так и для вечернего, а процесс их создания займет не больше получаса. Для создания таких сережек понадобиться моток ниток мулине понравившегося цвета, который нужно аккуратно разрезать, сформировать две кисточки, прикрепить к ним петельки, закрепить нитью контрастного цвета и надеть на крючки-основы, купленный в специализированном магазине.

2. Ожерелье из булавок


Ожерелье из бисера и булавок.

Ожерелье из бисера и булавок.

Из английских булавок одинакового цвета и размера, бисера, двух прочных шнуров можно создать необычное и очень эффектное ожерелье, которое станет изысканным дополнением любого образа.

3. Кулоны из смолы


Кулоны из эпоксидной смолы.

Кулоны из эпоксидной смолы.

 


Из эпоксидной смолы без особых навыков и усилий можно создать невероятной красоты кулоны. Для этого в специальные силиконовые формочки нужно положить сухоцветы, ракушки, бусины или блестки, залить их эпоксидной смолой, предварительно смешанной с отвердителем, и дождаться ее застывания.

4. Кулон с блестками


Мерцающий кулон с блестками.

Мерцающий кулон с блестками.

 


Простой и в то же время очень привлекательный мерцающий кулон, который можно сделать самостоятельно из металлической основы, клея для декупажа и блесток. Блестки следует аккуратно выкладывать слоями на смазанную клеем основу. Каждый новый слой нужно смазывать клеем и заполнять глиттерами до тех пор, пока они не заполнят весь кулон.

5. Яркое колье


Яркое колье из фасоли.

Яркое колье из фасоли.

Потрясающее крупное колье из крашенной фасоли станет чудесным дополнением весеннего и летнего образа. Покрашенную фасоль вместе с фурнитурой нужно клеить на тонкий пластик по специально заготовленному шаблону. Когда выкладка будет закончена и клей высохнет, колье нужно аккуратно вырезать, проделать отверстия по бокам и закрепить на цепочки.

6. Асимметричное ожерелье


Массивное ожерелье из бусин.

Массивное ожерелье из бусин.

Оригинальное асимметричное ожерелье в стиле Кристиана Диор, которое можно сделать из обруча, путем пришивания к нему ниток бус разной длины.

7. Чокер


Чокер с кольцом.

Чокер с кольцом.

 


Ультрамодный чокер с кольцом посредине, который совсем не сложно сделать своими руками. Для этого с помощью клея и небольшого колечка нужно скрепить два одинаковых куска тонкой бархатной ленты и оборудовать изделие застежкой или завязками.

8. Массивное ожерелье


Массивное ожерелье из веревки.

Массивное ожерелье из веревки.

 


Оригинальное массивное ожерелье из веревки и узелков, которое несмотря на простоту его создания, станет универсальным украшением и дополнением к любому наряду.

9. Колье-жгут


Жгут из бисера.

Жгут из бисера.

Обычную бельевую веревку можно оплести нитками бисера и создать уникальное и очень красивое шейное украшение, которое, несомненно, привлечет внимание к своей обладательнице.

10. Деревянные серьги


Длинные серьги из дерева.

Длинные серьги из дерева.

Из небольших деревянных брусочков, специальной фурнитуры, клея и лака можно смастерить уникальные длинные серьги, которые, наверняка, придутся по вкусу всем любителям природных материалов и ценителям креативных вещей.

11. Ловцы снов


Серьги «Ловец снов».

Серьги «Ловец снов».

 


Простые в исполнении, но при этом красивые и воздушные серьги-талисманы, которые можно сделать самостоятельно из специальной фурнитуры, небольших колец, проволоки, ниток и перьев.

12. Объемное колье


Объемное колье из кожи.

Объемное колье из кожи.

Аксессуары из кожи всегда выглядят дорого и элегантно, а если изделие еще и сделано собственными руками, оно автоматически становится эксклюзивным. Обзавестись уникальным колье, совсем несложно. Нужно просто вырезать из кожи несколько одинаковых лепестков, придать им нужную форму, скрепить между собой с помощью клея и соединить цепочкой.

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12 стильных украшений, которые можно сделать своими руками

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12 стильных украшений, которые можно сделать своими рукамиПодписаться на мой Instagram
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