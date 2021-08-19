Две невесты на одного жениха: Загадка живописного сюжета о мистическом обручении Святой Екатерины

Среди работ мастеров Ренессанса и более поздних периодов истории живописи нередко встречаются такие, на которых изображено «мистическое обручение Святой Екатерины». При этом суть происходящего может казаться туманной – ведь обручения в привычном современному человеку понимании на холсте не происходит. Оказывается, невестами на таких картинах могли быть две разные женщины, зато жених – всегда один.
Невеста первая - Святая Екатерина Александрийская
К. Дольчи. Святая Екатерина читает книгу
Святая Екатерина Александрийская жила в Египте в III веке нашей эры. До принятия христианства она носила имя Доротея и была дочерью правителя Александрии. Девушка славилась своей необыкновенной красотой, мудростью, душевными качествами, и была, само собой, завидной невестой, но в женихи себе хотела лишь самого достойного – того, кто будет во всем ее превосходить. Тогда мать Екатерины отвела ее к старцу-отшельнику, творящему молитвы в пещере недалеко от города. Тот поведал девушке, что знает того, кто во всем ее лучше.
Л. Лотто. Обручение Святой Екатерины
Образ Христа произвел сильное впечатление на девушку, и вскоре ее посетило видение: она очутилась перед Девой Марией с младенцем, но тот отказался взглянуть на Екатерину, ибо та была безобразной, нищей и безумной, поскольку не была отмечена Святым Духом. Тогда девушка попросила старца совершить над ней обряд крещения и принялась молиться. Новое видение явило перед ней Богородицу с младенцем, который назвал Екатерину невестой и надел ей на палец кольцо.
Б. да Мариотто. Обручение Святой Екатерины
Через некоторое время в Александрию прибыл император Максимин. Екатерина отправилась во дворец правителя, чтобы убедить его отказаться от поклонения языческим богам и принять христианскую веру. Максимин позвал лучших ученых, чтобы, в свою очередь, вынудить девушку отречься от христианства. Но после беседы с девушкой мудрецы стали переходить в ее веру, за что разгневанный император повелел сжечь всех на костре. Девушку было приказано бросить в темницу, для нее император придумал пытки колесом, а всем, кто последовал за девушкой в новую религию, он уготовил смертную казнь, в том числе и своей жене. По легенде, колесо было разрушено спустившимся на землю ангелом. По велению императора Екатерина была обезглавлена мечом, приняв таким образом мученическую смерть в восемнадцать лет.
Гверчино. Мученичество Святой Екатерины
Екатерина Александрийская была причислена к лику святых – произошло это до разделения церквей, а потому святая почитается и католической, и православной церковью. Ее именем был назван орден Российской империи, который был учрежден при Петре I. Первой дамой, удостоенной ордена, стала супруга Петра I Екатерина, а позже его вручали великим княжнам и княгиням, это был символ принадлежности к высшим кругам общества.
Невеста вторая - Святая Екатерина Сиенская
Дж. ди Паоло. Святая Екатерина Сиенская
Но христианская история знала и другую Екатерину, святую католической церкви, и она тоже была Христовой невестой, изображаемой на картинах и иконах. Она родилась в итальянском городе Сиена в середине XIV века.
Свое имя Екатерина получила в честь той самой святой из Александрии, и в своем житии ориентировалась на нее же. В семилетнем возрасте она приняла так называемый обет девства. Семья девочки была поначалу против того, чтобы та посвятила себя Христу, ее пытались выдать замуж и нагружали работой по дому, чтобы сломить ее волю. Но однажды, увидев, как во время молитвы на ее голову с небес опускается голубь, сочли это знаком свыше и перестали противиться выбору Екатерины. Девушка вступила на путь монашеского служения.
Фра Бартоломео. Обручение Святой Екатерины Сиенской
С детства ее посещали видения. Во время одного из них Екатерине явился святой Доминик, который протянул девушке белую лилию – та горела, но не сгорала, как неопалимая купина из библейского сюжета.
А в 1367 году, когда в Сиене проходил карнавал, Екатерина предавалась молитвам, и по примеру святой из Александрии попросила Христа «сочетаться с ней браком в вере». Тогда он и Святая Дева явились к ней домой, и, как и в случае с Екатериной Александрийской, произошел обряд обручения. Невесте тоже было надето на палец кольцо, которое она носила до конца своей жизни, причем для всех, кроме самой Екатерины, оно было невидимым.
Дж. ди Паоло. Мистическое обручение Святой Екатерины Сиенской
Дом на улице Фонтебранда – тот самый, где совершился обряд, с тех пор почитается верующими, во время карнавала, проходя мимо него, участники снимают маски. Надпись на здании гласит: «это дом Екатерины, невесты Христовой».
Дом в итальянской Сиене, в котором жила святая
Святая Екатерина принадлежала к ордену доминиканцев, исповедовала аскезу, посвятив себя делам милосердия. Вокруг нее стала складываться община, количество последователей росло, Екатерина стала первой женщиной, проповедовавшей в церкви. Екатерина способствовала тому, что папская резиденция была возвращена из Авиньона в Рим. Переписка и литературное наследие невесты Христа оказывали большое значение на религиозную политику того времени. Причем, продолжая традицию мистических видений, ряд своих трудов она якобы писала в состоянии транса, экстаза, помимо собственной воли записывая божьи слова.
Фр. Ванни. Обручение Святой Екатерины Сиенской
Екатерина Сиенская вела чрезвычайно аскетичную жизнь, она не ела мяса и вообще питалась очень скудно, носила весь год одну одежду, отдавая все нищим и обездоленным. Умерла она, по-видимому, от истощения физических и душевных сил. Произошло это, когда ей было тридцать три года – столько же прожил на земле Христос.
Невесты Христа в живописи
В историях о двух Екатеринах интересно то, что обе они признаются реальными, историческими личностями. И если в иконографии целью мастера было запечатлеть образы святых для прославления их праведной жизни и подвигов во имя церкви, то художники черпали вдохновение в самом сюжете обручения с Христом. Чаще всего Спасителя изображали младенцем на руках Богоматери – вероятно, для того, чтобы подчеркнуть духовный внегендерный характер обручения.
П. Веронезе. Обручение Святой Екатерины
На холстах художников могли появляться и Екатерина Александрийская, и Екатерина Сиенская – определить, кто из них фигурирует в качестве участницы мистического обручения, можно по отдельным атрибутам. Вообще чаще изображали великомученицу Екатерину, куда меньшее количество произведений живописи посвящено святой из Сиены. Но художник Амброджо Боргоньоне пошел несколько дальше всех своих собратьев и написал обручение Екатерины сразу с двумя этими святыми.
А. Боргоньоне. Мистическое обручение со Святой Екатериной Александрийской и Святой Екатериной Сиенской
Екатерина Александрийская обычно изображается в короне, иногда в горностаевой мантии – это признаки ее царственного происхождения. Часто на картине фигурируют колесо, меч, сама святая облачена в красные одежды – этот цвет символизирует мученичество.
Корреджо. Обручение Святой Екатерины
Екатерину Сиенскую изображают в монашеской рясе, с лилией. Количество фигур, составляющих композицию произведения, варьировалось – от минимальных троих участников таинства до нескольких десятков – среди которых были и другие святые, и ангелы, и донаторы, оплатившие работу художника.
Г. Мемлинг. Обручение Святой Екатерины
Мистическое обручение Святой Екатерины – очень популярный сюжет среди художников Возрождения. Выходящие из мастерских картины отображали не только саму историю, но и особенности эпохи, в которую они создавались. Соответствуя тем канонам, в рамках которых работали мастера, эти произведения, тем не менее, заставляют поразмыслить поздние поколения ценителей живописи. Например, традиция изображать Екатерину с округлым животом, с явными признаками беременности, поначалу повергает в недоумение – ведь обе Екатерины давали обет безбрачия и никак не могли иметь признаков скорого материнства.
Лукас Кранах. Обручение Святой Екатерины
Сассоферрато. Обручение Святой Екатерины
Но объяснение следует искать в традициях Возрождения, когда главным предназначением женщины провозглашалось рождение детей, и это породило своего рода стандарт красоты для художников, которые порой гипертрофированно восхваляли эту способность как неотъемлемую от женщины часть ее образа.
П. Веронезе. Мистическое обручение Святой Екатерины
Нередко при взгляде на одно из таких «обручений» можно рассмотреть признаки времени и места, где картина создавалась, например, происходящее на полотне Паоло Веронезе событие напоминает скорее веселый венецианский бал, чем тихую тайную церемонию.
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