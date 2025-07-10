История привычной нам рюмки

Застолье является одним из самых популярных времяпрепровождений уже не одно тысячелетие. И нечасто оно обходилось без чего-то горячительного. Поначалу для этих целей не было отдельной посуды. Но время шло, общество развивалось, а количество вещей вокруг человека росло. И для каждого градусного напитка стала появляться своя ёмкость.

Рюмка появилась одной из последних. На самом деле, знакомая нам хрустальная стопка появилась сравнительно недавно. А вот до этого целые столетия люди пользовались другими материалами для изготовления посуды. Так, вплоть до 17 века в большинстве заведений, таких как таверны, можно было встретить деревянные кружки . У состоятельных людей нас толаз стояла металлическая посуда. А во стеклянные экземпляры встречались тогда крайне редка, были чрезвычайно дорогими и передавались из поколения в поколение как семейная реликвия. Все изменилось в 1674 году, когда технолог Джордж Рейвенскрофт вывел состав свинцового стекла — кристаллина. По сравнению с классическим, новое стекло имело блеск и прозрачность, схожие с горным хрусталем. Одновременно с этом его себестоимость была значительно снижена. Именно это изобретение К концу 17 века спровоцировало в Европе новый толчок развития стеклянной посуды. В тот же период были придуманы основные типы бокалов для разного рода напитков. Основным ориентиром для стекольщиков стало вино, а затем и его производные - шампанское, херес, коньяк. С их подачи и появилось у аристократов правило пить игристые вина из изящных бокалов на длинных ножках, а коньяк и виски - из низеньких «пузатиков».На коньячных рюмках дело не закончилось . Постепенно, особенно после волны модернизации в технологии работы со стеклом в 19 веке, стали появляться все новые типы рюмок. Так, их ассортимент пополнился очередной разновидностью с весьма оригинальным названием. Речь идет о шоте, или так называемом «стреляющем бокале» - небольшой стопке с узким горлышком объемом до 60 миллилитров. Свое необычное наименование рюмка получила от звука, когда ее, уже опустошенную, с силой ставили на стол. Интересна история наименования рюмки в Российской империи. Известно, что ее появлению способствовал император Петр I. Прорубив окно в Европу и привнеся в царскую семью процент немецкой крови, он невольно привел нас к привычному для нас названию. Хотя, всем известное слово «рюмка», хоть и пришло из немецкого языка, в котором есть слово Romer («стакан для вина»), знали на Руси еще со времен Дмитрия Донского. Правда, тогда, в 14 веке, оно еще звучало как «ромейка», но именно при великом императоре трансформировалось в «рюмку». Было еще одно название у рюмки - лафитник. Причем, оно как раз было весьма популярно всего-то сто лет назад, а сейчас уже практически забыто. Однако, емкость , именовавшаяся лафитником, имела несколько отличительных черт. Так, она имела форму, подобную тюльпану, на устойчивой ножке. Кроме того, классический лафитник обязательно имел грани и резьбу. Само же название произошло от марки дорогого вина Chateau Lafite-Rothschild, которое пользовалось большой популярностью у русской аристократии. Его предпочитали пить небольшими порциями, поэтому для него и изготовлялись небольшие изящные стопочки. Сегодня на рынке можно отыскать невероятное количество рюмок для самых разных напитков. Но вот лафитников среди них практически не осталось. Сейчас все мелкие емкости для водки или других горячительных напитков предпочитают именовать рюмками или стопками. Но вот многовековую и любопытную историю этих неизменных атрибутов застолья это никак не умаляет. Сегодня рюмок столько, что и не сосчитаешь. /Фото: pbl-holding.spbЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: