Как священник-баптист женился 29 раз, и хранил свадебное платье в шкафу до самой смерти

Рекордсмен по количеству браков Глинн Вулф женился столько раз, сколько ему позволила жизнь. Самый последний был в 88 лет с такой же любительницей выходить замуж – у нее 22 брака. «Осчастливил» 29 жен, назвав это коллекцией, которая дорого ему обходится. Потратил на алименты полумиллионное состояние, и уже с 17-й не мог развестись, потому что не было даже 170 долларов, чтобы заплатить за развод.. Для него женщины и первые ощущения после знакомства были как наркотик, эйфория от которого быстро проходила. Но такая жизнь не смогла избавить его от одиночества в момент смерти и даже на похороны к нему не пришли.
Глинн Вулф: баптист, парикмахер, косметолог
Глинн Вулф. / Фото: forum.onliner.by
Глинн родился в 1908 году и прожил 89 лет. Он любил жизнь, а еще больше женщин, на которых и потратил заработанное состояние. До войны оно оценивалось в пол миллиона долларов. Создал отель для женщин, который стал причиной развода с 7-й женой Мэри. Она приревновала Вульфа, потому что он поселил в отеле четырех бывших жен.
У Глинна была насыщенная жизнь. Был рукоположен в сан священника баптистской церкви в Лос-Анджелесе, а потом воодушевленный двигать духовность в массы, создал баптистскую секту в Лас-Вегасе. Он считал, что ему есть чем поделиться с парами, вступающими в брак, но так не думали другие. Суд отозвал у него лицензию на заключение браков, считая, что он не может быть примером для новоиспеченных пар. После этого Вулф потерял интерес к духовности и пошел на курсы парикмахера, косметолога, юриста. Ему это нравилось, потому что был окружен молодыми студентками.
Тяга к браку: начало супружеской жизни
Вулф женился только на красивых женщинах. / Фото: forum.onliner.by
Глинн Скотти Вулф женился в 17 лет – быстро и не задумываясь. Он столкнулся с девушкой на школьной вечеринке и решил, что хочет на ней жениться. Так началась его эпопея браков, которых в итоге окажется 29. Несколько раз он женился на одной и той же самой, поэтому можно сказать, что он 31 раз говорил клятву верности и произносил «да», на вопрос: «Согласны ли взять в жены». Он запомнил то сладкое, приятно-тревожное ощущение после первой влюбленности, и каждый раз хотел его испытать заново. Для него брак оказался наркотиком, действие которого быстро заканчивалось.
Все его жены были красивыми. Не известно, чем он их очаровывал, но они липли к нему как мухи к меду. Это были актрисы, модели, танцовщицы, продавщицы, победительницы конкурсов красоты. И странно, что можно было найти в человеке, который на красавчика совсем не смахивал. Вулф говорил, что у него есть свой метод, который работает безотказно. Он дает им все, что они хотят, не строит запретов и все разрешает, не заставляет работать. Он говорил, что понимает их и говорит на их языке. Жениться предпочитал на совсем молоденьких, получая двойную выгоду – его тещи также были молоды относительно его возраста. Находясь в одном браке, он расчищал заранее путь к другому и нисколько не стеснялся в этом признаваться. Он говорил, что у него есть список девушек, желающих стать его супругами.
29 жен Глина Вулфа: браки и разводы
Много невест. / naistekas.delfi.ee
Для Вулфа брак был наподобие карьеры – что не жена то ступенька в высь. Первой была Хелен, потом была Марджори на несколько месяцев. За ней появилась Марджи, а потом ее подруга Милдред. Вулф так увлекся, что попросил обменять последнюю на ее подругу. Судья уже не выдержал, и отказал, сказав, что он устроил «Гоморру». Тогда Глинн нашел выход – он уехал в Лос-Анджелес, где нравы были не такими строгими. Потом появилась танцовщица Адель – ушлая девушка оставила Вулфа без квартиры. Мэри была 6-й женой – простушка, которую легко было ввести в заблуждение. На ней Глинн потом женился повторно. А еще были Пегги, Беверли, Кэти, Шерри (на ней два раза женился), Пэт, Ширли, Ди, ДеМерли (тоже становилась его женой два раза). И это не полный список.
Когда у Вулфа спросили, почему он не женится на одногодке, или женщине взрослой, то он ответил, что ему такое не нужно, потому что, каждый желает иметь молодую жену. Ему не нужны были уравновешенные и зрелые, ему нравилась молодость.
27 жена была из Филиппин, девушка Дейзи, которая решила таким образом получить американское гражданство. Ему было на тот момент почти 80 лет. Но после шести лет совместного проживания, он ее выставил за дверь, дав на прощание сто долларов. 28-й женой была Эвиа Вие, и она гордилась тем, что Вулф ее помнил даже после развода. Потому что, бывшие жены пропадали не только из его жизни, но и из памяти.
Долгосрочность браков была разной. Мог развестись в начале года и уже к концу этого же года снова жениться. С одними жил несколько месяцев, а с некоторыми даже годы, но не более 5-7 лет – это самый длительный период. Самый короткий – 36 часов. С одной женой развелся только из-за того, что увидел, что она щелкает семечки на кровати.
Развод с 17-й женой
Судебное заседание. / Фото: vhsfletchers.co.uk
Вулф со своими браками и разводами был пищей для газетчиков, которые постоянно освещали его новые союзы. Поэтому 17 развод с ДеМерле также попал на страницы прессы. На слушание присутствовали даже его бывшие. В 51 год он предстал в зале суда, чтобы разорвать отношения. Когда разводился с 18-й женой, то она на суде сказала, что муж не может выполнять свои обязанности. Судья только проворчал: «в чем тогда был смысл брака». «Я тоже не могу понять» - сказала женщина.
В очередной заметке писали, что 23-кратный муж и самопровозглашенный отец 40 детей, обменялся брачными клятвами с 21-летней Марией Чавес Вулф. И только потом священник догадался, что это повторное восстановление брака.
Вулф никогда не боялся разводов и не переживал эмоциональные падения. Он знал, что после этой будет следующая. Для него адом было оставаться холостяком. Вот тогда на него нападали проблемы – панические атаки по ночам, он задыхался.
В конце жизни из-за своих многочисленных браков немного сошел с ума. Он собирался жениться на принцессе Диане, говорил, что полетит в Вашингтон, потому что там его дожидается та самая, единственная. Из-за этого в его шкафу всегда висело свадебное платье. Видимо на всякий случай.
Единственный сын Джон среди множества неизвестных детей
Много детей в одной семье. / Фото: ru.pinterest.com
Сколько всего детей было у Вулфа не известно. В разных источниках разные цифры, также, как и сам Вулф называл разное количество – то 31, то 41, а потом сказал, что 19. Все они уходили вместе с матерями, и больше Глинн ими не интересовался. Единственный ребенок, который жил с ним – Джон от 19-летней девушки Поллет, которая отдала его мужу, потому что не хотела заботиться о ребенке. Она его бросила на третий день от рождения. Поэтому Вулф стал Джону отцом и матерью. Но сомнительная слава отца-многоженца сделала его жизнь ужасной.
Мальчика дразнили на улице и в школе. Его не хотели брать к себе в команду даже последним. Поэтому опека отца стала для него испытанием. Он знал своих мачех по номерам, потому что они сменялись одна за другой. Но Джон единственный, кто по-своему заботился об отце, а тот даже копейки ему в наследство не оставил. Он переписав завещание в последний момент на владельца типографии, у которого постоянно заказывал свадебные открытки.
Джон женился на простой девушке, которая работала горничной. Очень долго ни с кем не мог сойтись. Он со злостью говорил, что на похоронах отца узнал, что у него есть 60-летняя сестра и неизвестно сколько еще родственников по стране.
Джону пришлось самому хоронить отца, вот только средств на кремацию не оказалось. Он зарабатывал всего 5 долларов в час в «Бургер Кинге». Но даже тело не хотели отдавать, потому что сказали, что он дальний родственник. В престолонаследии первой оказалась его последняя жена Линда, но та уехала на «край света» и отписалась, что дает разрешение хоронить, а приехать не может.
Последняя жена: рекордсменка по бракам
Линда Эссекс Вулф - последняя жена у Глинна Вулфа, 29-я. / Фото: Pinterest
29-й женой Вулфа стала Линда Эссекс, у которой за плечами было 22 брака. В ее «послужном» списке были разные мужчины, но создать союз с человеком, которого занесли в Книгу рекордов Гиннесса, было простым рекламным ходом. Славы жаждали оба и им предложили неплохой гонорар за то, что будут снимать их роспись. Они поженились в 1996 году, Но Вулф так своих денег не дождался, а через неделю разъехались в разные стороны. Через 11 месяцев женщина стала вдовой, потому что Глинн умер в 89 лет.
Вся его жизнь сводилась к тому, чтобы быть известным и не важно каким методом, и что про него говорят. Последняя свадьба как «звездный час», который был у всех на слуху. Вулф хотел шума, и ему это удалось. Он не стеснялся говорить, что любил женщин, и когда одна надоедала, искал другую. Но уходя, к Вулфу больше никто не обращался, а тот считал, что все они стоят у его порога.
На похороны Вулфа никто из многочисленных жен и детей не пришел. Священник даже запнулся на слове, когда начал произносить, чтобы родные с ним попрощались. Осмотрев толпу, он понял, что хоть Вулф и женился многократно, а умер в одиночестве. Про него осталась только слава, что он лишил брак святости.
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