11 находчивых решений для дома, о которых почему-то мы до сих пор не додумались

Несколько простых в реализации советов могут избавить от многих досадных неприятностей нашей рутины. Большинство из них заставят задуматься, почему до такого раньше не додумались. Теннисный мяч в гараже, деревянная ложка и скрепка творят чудеса, если использовать их в нужном месте и в правильное время.
1. Дополнительное место для хранения
Сколько бы полочек в доме не было, а места для вещей вечно не хватает. /Фото: i0.wp.com
Обычно количество вещей растет в геометрической прогрессии в отличие от свободного пространства. Найти место для их хранения можно простым, но весьма оригинальным способом: поместить специальные балки на потолке гаража и надевать на них большие пластиковые ящики. Устанавливать двутавровые балки надо на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы контейнеры свободно помещались.
2. Решение проблемы с потерянным краем
Теперь не придется долго искать край скотча или клейкой ленты. /Фото: cdn.brilio.net
Как это утомительно иногда, искать край скотча или ленты, которые склеился с основным рулоном. Нужно надеть небольшую скрепку на конец ленты. Тогда в следующий раз край можно будет с легкостью найти без лишней траты времени.
3. Удобное хранение снеков
Никто ничего не будет ронять, очень практично. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Особенно полезен этот лайфхак для детей или для перекуса в машине. Вместо того чтобы использовать неудобные пачки со снеками, которые так и норовят разорваться и просыпаться, лучше определить под это дело использованные бутылочки из-под йогурта или других жидкостей с дозатором. Отрываем ненужную этикетку, моем и насыпаем внутрь баночки любимые звездочки или кружочки. Теперь есть будем аккуратно.
4. Обезвреживание двери
Полезный лайфхак, если нужно чтобы дверь не защелкивалась. /Фото: boomviral.net
Дверь не будет защелкиваться, если надеть на нее обычную канцелярскую резинку. Это особенно полезно, если нужно закрыть дверь, но потом без труда открыть ее в нужный момент. Например, когда в комнату нужно занести тяжелую мебель или когда в руках тяжелые сумки. Надеваем конец резиновой ленты на ручку передней двери и натягиваем его к задней дверной ручке, убедившись, что он повернут так, чтобы упирался в защелку. Это должно удержать дверь от полного закрывания.
5. Экстренная помощь при ожогах
Такую полезную вещь, как алоэ, нужно иметь в каждом доме. /Фото: eatdrinkpaleo.com.au
Для тех, кто много времени проходит на кухне за плитой или любит позагорать под жарким солнцем, этот лайфхак просто незаменимая вещь. Нужно взять сок алоэ и заморозить его в специальных формочках для льда. Если кто-то получит обычный или солнечный ожог, используйте замороженный кубик, чтобы успокоить кожу и предотвратить образование волдыря.
6. Дополнительное место в шкафу
Интересное решение для увеличения вместительности шкафа для одежды. /Фото: tipsmag.nl
Если шкаф для одежды маленький, а разместить в нем нужно побольше одежды — есть отличный недорогой вариант. Нужно не выкидывать язычки с жестяных банок, а повесить их на вешалку для одежды. Тогда на дополнительное отверстие можно повесить еще одну вешалку. Пространство в шкафу будет эффективно удвоено.
7. Деревянная ложка против кипятка
Наука решает проблемы по-взрослому. /Фото: static.paraloscuriosos.com
Если вас часто тревожит проблема со сбегающей жидкостью из кастрюли, этот лайфхак поможет. Нужно просто разместить большую деревянную ложку через кастрюлю, чтобы вода не выкипала. Тут работают какие-то удивительные законы физики, не знаем точно какие, но главное что это действует безотказно.
8. Теннисный мяч в гараже
Действенная штука, чтобы сохранить автомобиль в целости и сохранности. /Фото: odam.uz
Когда заезжаешь в гараж, очень сложно разобраться, когда нужно затормозить. Так, чтобы и машина хорошо встала, и не упереться бампером в стенку. На выручку придет теннисный мяч. Вешаем его на потолок, используя кусок веревки. Вешать нужно именно в том месте, где машине нужно будет затормозить, когда теннисный мяч коснется лобового стекла. Так уж точно никто не проедет лишние 20 см.
9. Чудодейственная сила чайных пакетиков
Просто заварить и приложить — действует на ура. /Фото: i0.wp.com
Удивительно, но чайные пакетики отлично помогают при солнечных ожогах. Они быстро облегчают боль и помогают предотвратить ухудшение состояния кожи. Нужно просто взять емкость с теплой водой и замочить в ней несколько чайных пакетиков, пока вода не станет черной от чая. Затем опустить чистую ткань в отвар и приложить его к солнечному ожогу. Потом дать высохнуть ткани. Повторить, если нужно несколько раз. Пару часов таких компрессов снимут воспалительный процесс.
10. Смягчение клейкой ленты
Микроволновая печь очень хороша для помощи при ремонте. /Фото: familyhandyman.com
Чаще всего маскирующая лента со временем становится все тверже и неподатливее в обращении. Чтобы решить эту проблему, нужно поместить ее в микроволновую печь на несколько секунд, а после этого без трудностей и траты времени использовать.
11. Ручка защищает провода
Простой прием, но очень эффективный. /Фото: i.pinimg.com
Если дома завалялись старые ненужные ручки, настало время использовать их с выгодой для себя. Концы проводов часто деформируются и быстро портятся. Чтобы этого избежать, на них можно надеть пружинку из внутренней части ручки. Пружинка легко оборачивается вокруг шнура, а потом надежно удерживает его от сильных заломов.
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