11 находчивых решений для дома, о которых почему-то мы до сих пор не додумались

1. Дополнительное место для хранения

Сколько бы полочек в доме не было, а места для вещей вечно не хватает. /Фото: i0.wp.com

2. Решение проблемы с потерянным краем

Теперь не придется долго искать край скотча или клейкой ленты. /Фото: cdn.brilio.net

3. Удобное хранение снеков

/Фото: img-fotki.yandex.ru Никто ничего не будет ронять, очень практично./Фото: img-fotki.yandex.ru

4. Обезвреживание двери

Полезный лайфхак, если нужно чтобы дверь не защелкивалась. /Фото: boomviral.net

5. Экстренная помощь при ожогах

Такую полезную вещь, как алоэ, нужно иметь в каждом доме. /Фото: eatdrinkpaleo.com.au

6. Дополнительное место в шкафу

Интересное решение для увеличения вместительности шкафа для одежды. /Фото: tipsmag.nl

7. Деревянная ложка против кипятка

Наука решает проблемы по-взрослому. /Фото: static.paraloscuriosos.com

8. Теннисный мяч в гараже

Действенная штука, чтобы сохранить автомобиль в целости и сохранности. /Фото: odam.uz

9. Чудодейственная сила чайных пакетиков

Просто заварить и приложить — действует на ура. /Фото: i0.wp.com

10. Смягчение клейкой ленты

Микроволновая печь очень хороша для помощи при ремонте. /Фото: familyhandyman.com

11. Ручка защищает провода

Простой прием, но очень эффективный. /Фото: i.pinimg.com