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Как без усилий избавиться от самых сложных загрязнений на плите

Удалите даже самые сложные загрязнения на плите очень простым способом. Для него вам понадобится лишь ваше обычное чистящее средство, которым вы пользуетесь (можно даже использовать жидкость для мытья посуды) + пищевая плёнка.

Как без усилий избавиться от самых сложных загрязнений на плите

Если у вас газовая плита, снимите решётку и закройте конфорки пищевой плёнкой.

Как без усилий избавиться от самых сложных загрязнений на плите

По плите распределите ваше обычное чистящее средство, которым вы пользуетесь. Сверху закройте плёнкой в контакт плите. Оставьте от 30 минут до 2 часов — в зависимости от сложности загрязнения.

Как без усилий избавиться от самых сложных загрязнений на плите

Затем плёнку снимите, а загрязнения просто протрите губкой — они размягчатся, и удалить их не составит никакого труда!

Как без усилий избавиться от самых сложных загрязнений на плите
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