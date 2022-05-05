Как без усилий избавиться от самых сложных загрязнений на плите

Удалите даже самые сложные загрязнения на плите очень простым способом. Для него вам понадобится лишь ваше обычное чистящее средство, которым вы пользуетесь (можно даже использовать жидкость для мытья посуды) + пищевая плёнка.







Если у вас газовая плита, снимите решётку и закройте конфорки пищевой плёнкой.







По плите распределите ваше обычное чистящее средство, которым вы пользуетесь. Сверху закройте плёнкой в контакт плите. Оставьте от 30 минут до 2 часов — в зависимости от сложности загрязнения.







Затем плёнку снимите, а загрязнения просто протрите губкой — они размягчатся, и удалить их не составит никакого труда!





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