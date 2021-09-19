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Самые дорогие игрушки миллионеров

Чем старше становится мальчик, тем дороже стоят его игрушки. Если же мальчик – или девочка – сумели заработать миллионы, то за милый пустячок вроде зонтика или бокала вина они зачастую готовы отдать целое состояние. Ну, а производители рады стараться, предлагая миллионерам предметы роскоши, поражающие воображение.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Автомобиль за $4,8 миллиона


Суперкар CCXR Trevita производства шведской компании Koenigsegg официально считается самым дорогим серийным автомобилем в мире. Он работает на очищенном спирте, а мощность его двигателя достигает поразительной цифры в 1018 лошадиных сил. Но главное не это. Кузов авто покрыт бриллиантами, так что ездить на этой супермашине может позволить себе лишь тот, кому не жаль поцарапать подобную красоту.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Шампанское за $1,8 миллиона


Шампанское French Goût de Diamants, сделанное из сортов винограда Пино Нуар и Шардонне, безусловно, прекрасно на вкус, но главное не в этом. Бутылка эксклюзивного шампанского украшена золотым логотипом с 19-каратным бриллиантом в центре, так что, даже когда вино будет выпито, ее лучше хранить в семейном сейфе.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Пылесос за $19 000


Ищете мощный и легкий в использовании пылесос? Облегченная шведская модель Crystal Ergoripado за $18 993 – к вашим услугам!
Пылесос очень мало весит, с ним легко управляться, – но кого это волнует, если его корпус украшен тремя тысячами кристаллов Swarovski? Есть чем похвастаться перед подругами!

Самые дорогие игрушки миллионеров

Зонт за $50 000


Черный зонт из крокодиловой кожи произвел на свет известный итальянский модный бренд с говорящим названием Billionaire Couture. Среди его постоянных клиентов числятся Пол Маккартни и Дэвид Бэкхем, так что, несомненно, такие зонты мы еще увидим, – по крайней мере, на снимках светской хроники.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Нож за $40 000


Кухонный нож Nesmuk Diamond Studded Chef Knife от дизайнера Квентина Нела отлично подойдет для шеф-повара, обладающего целым рядом мишленовских звездочек на фюзеляже. Он выкован из дамасской стали, а его рукоятка обильно усыпана бриллиантами. Держать, может, и неудобно, зато есть, чем гордиться.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Пряжка для ремня за $25 000


Это произведение швейцарских дизайнеров – не просто кусок металла, а настоящее произведение искусства. Каждая мельчайшая деталь выполнена с таким тщанием, что любоваться пряжкой можно бесконечно. То, что этот шедевр механики сделан из чистого золота, не сразу приходит в голову.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Скейтборд за $18 000


Обладательницы сумочек от Louis Vuitton можете подарить эту доску отпрыску – так сказать, чтобы стиль соответствовал. Скейтборд в розовых и зеленых тонах мало чем отличается от своих собратьев – конечно, не считая того факта, что знаменитая дизайнерская фирма произвела доску лишь в трех экземплярах, которые ждут своих владельцев.

Самые дорогие игрушки миллионеров

«Монополия» за $8000


Лучший подарок для любителей «Монополии»! Игровое поле в этом эксклюзивном наборе сделано из телячьей кожи и щедро отделано золотом и серебром. Оловянные фишки, кожаные стаканчики для встряхивания кубиков и хранения карточек… Удивительно, что при цене в $7 570 за комплект, игру не снабдили настоящими деньгами.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Наушники за $15 000


Для тех, кто может себе позволить слушать музыку со вкусом, известный в узких кругах частный золотых дел мастер из Стокгольма предлагает наушники из чистого золота. На каждую пару у него уходит примерно 25 граммов драгоценного металла и пять недель работы. Аксессуар, по желанию заказчика, может быть выполнен из белого или розового золота. Звучание, безусловно, будет великолепным.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Бокал «мартини» за $10 000


Нью-йоркский отель ‘Algonquin’ предлагает влюбленным миллионерам особую услугу – бокал «Мартини» за 10 тысяч долларов. В цену входит как сам коктейль из водки Grey Goose и итальянского вермута, так и кольцо для помолвки с бриллиантом, которое бармен укладывает на дно бокала. Сценарий понятен: после того, как девушка выпьет коктейль, кавалер выуживает колечко из бокала и просит у девушки согласия стать его женой. Услуга, понятно, не пользуется бешеной популярностью, и все же 2-3 человека в год заказывают «мартини» за 10 тысяч. Нет сомнения, что невеста в таком случае просто не сможет отказать.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Рюкзак за $1650


Позолоченный школьный рюкзачок от Billionaire Boys Club с тиснеными изображениями бриллиантов будет отличным дополнением к скейтборду от Louis Vuitton. Конечно, уважения одноклассников он прибавит, но вот в футбол на перемене таким портфелем точно не поиграешь.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Пицца за $1000


Пиццу, которую предлагает состоятельным гостям нью-йоркский ресторан Nino’s, не встретишь в людных кварталах Неаполя или Флоренции. В качестве наполнителя здесь используются лобстеры, черная и красная икра. Вкус наверняка покажется кому-то нетрадиционным, но одно можно сказать точно: зайти после школы с золоченым рюкзачком в Nino’s перекусить пиццей будет весьма уместно.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Джинсы за $600


У этих хлопчатобумажных джинсов есть ровно две примечательные детали. Во-первых, из-за металлического напыления ноги кажутся завернутыми в фольгу, а во-вторых, они принадлежат к одной из коллекций модного дома Dior. Без этой второй особенности их цена мгновенно опустилась бы раз эдак в десять.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Сиденье для унитаза за $250


Это сиденье из углеволокна обладает уникально легким весом. Тем, кого при покупке столь интимного предмета интересуется именно этой опцией, можно только позавидовать.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Скобки для степлера за $175


Скобки для степлера с золотым напылением можно купить не во всяком магазине. Но, наверное, для заключения многомиллионного контракта о них стоит позаботиться заранее.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Лапша быстрого приготовления за $43


Лапша в картонном стаканчике выглядит в этом списке курьезом, – но при указанной цене она и вправду выделяется в ряду подобных продуктов, как суперкар среди «жигулей». Лондонский универмаг Harrods, где и произвели на свет самую дорогую растворимую лапшу в мире, впрочем, утверждает, что не собирался играть на тщеславии богатых покупателей, а всего лишь хотел таким образом собрать денег на благотворительность.

Самые дорогие игрушки миллионеров

Купальник-бикини за $30 миллионов


Самый дорогой в мире купальник от дизайнера Сьюзан Розен – настоящее произведение искусства. Безупречные бриллианты, в общей сложности, на 150 карат , скреплены не банальной тканью, а тончайшей платиновой оправой. Говорят, первым покупателем уникального бикини стал знаменитый гольфист Тайгер Вудз.

Самые дорогие игрушки миллионеров

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