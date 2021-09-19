Самые дорогие игрушки миллионеров

Чем старше становится мальчик, тем дороже стоят его игрушки. Если же мальчик – или девочка – сумели заработать миллионы, то за милый пустячок вроде зонтика или бокала вина они зачастую готовы отдать целое состояние. Ну, а производители рады стараться, предлагая миллионерам предметы роскоши, поражающие воображение.









Автомобиль за $4,8 миллиона

Шампанское за $1,8 миллиона

Пылесос за $19 000

Зонт за $50 000

Нож за $40 000

Пряжка для ремня за $25 000

Скейтборд за $18 000

«Монополия» за $8000

Наушники за $15 000

Бокал «мартини» за $10 000

Рюкзак за $1650

Пицца за $1000

Джинсы за $600

Сиденье для унитаза за $250

Скобки для степлера за $175

Лапша быстрого приготовления за $43

Купальник-бикини за $30 миллионов