Самые дорогие игрушки миллионеров

Чем старше становится мальчик, тем дороже стоят его игрушки. Если же мальчик – или девочка – сумели заработать миллионы, то за милый пустячок вроде зонтика или бокала вина они зачастую готовы отдать целое состояние. Ну, а производители рады стараться, предлагая миллионерам предметы роскоши, поражающие воображение.
Автомобиль за $4,8 миллиона
Суперкар CCXR Trevita производства шведской компании Koenigsegg официально считается самым дорогим серийным автомобилем в мире. Он работает на очищенном спирте, а мощность его двигателя достигает поразительной цифры в 1018 лошадиных сил. Но главное не это. Кузов авто покрыт бриллиантами, так что ездить на этой супермашине может позволить себе лишь тот, кому не жаль поцарапать подобную красоту.
Шампанское за $1,8 миллиона
Шампанское French Goût de Diamants, сделанное из сортов винограда Пино Нуар и Шардонне, безусловно, прекрасно на вкус, но главное не в этом. Бутылка эксклюзивного шампанского украшена золотым логотипом с 19-каратным бриллиантом в центре, так что, даже когда вино будет выпито, ее лучше хранить в семейном сейфе.
Пылесос за $19 000
Ищете мощный и легкий в использовании пылесос? Облегченная шведская модель Crystal Ergoripado за $18 993 – к вашим услугам! Пылесос очень мало весит, с ним легко управляться, – но кого это волнует, если его корпус украшен тремя тысячами кристаллов Swarovski? Есть чем похвастаться перед подругами!
Зонт за $50 000
Черный зонт из крокодиловой кожи произвел на свет известный итальянский модный бренд с говорящим названием Billionaire Couture. Среди его постоянных клиентов числятся Пол Маккартни и Дэвид Бэкхем, так что, несомненно, такие зонты мы еще увидим, – по крайней мере, на снимках светской хроники.
Нож за $40 000
Кухонный нож Nesmuk Diamond Studded Chef Knife от дизайнера Квентина Нела отлично подойдет для шеф-повара, обладающего целым рядом мишленовских звездочек на фюзеляже. Он выкован из дамасской стали, а его рукоятка обильно усыпана бриллиантами. Держать, может, и неудобно, зато есть, чем гордиться.
Пряжка для ремня за $25 000
Это произведение швейцарских дизайнеров – не просто кусок металла, а настоящее произведение искусства. Каждая мельчайшая деталь выполнена с таким тщанием, что любоваться пряжкой можно бесконечно. То, что этот шедевр механики сделан из чистого золота, не сразу приходит в голову.
Скейтборд за $18 000
Обладательницы сумочек от Louis Vuitton можете подарить эту доску отпрыску – так сказать, чтобы стиль соответствовал. Скейтборд в розовых и зеленых тонах мало чем отличается от своих собратьев – конечно, не считая того факта, что знаменитая дизайнерская фирма произвела доску лишь в трех экземплярах, которые ждут своих владельцев.
«Монополия» за $8000
Лучший подарок для любителей «Монополии»! Игровое поле в этом эксклюзивном наборе сделано из телячьей кожи и щедро отделано золотом и серебром. Оловянные фишки, кожаные стаканчики для встряхивания кубиков и хранения карточек… Удивительно, что при цене в $7 570 за комплект, игру не снабдили настоящими деньгами.
Наушники за $15 000
Для тех, кто может себе позволить слушать музыку со вкусом, известный в узких кругах частный золотых дел мастер из Стокгольма предлагает наушники из чистого золота. На каждую пару у него уходит примерно 25 граммов драгоценного металла и пять недель работы. Аксессуар, по желанию заказчика, может быть выполнен из белого или розового золота. Звучание, безусловно, будет великолепным.
Бокал «мартини» за $10 000
Нью-йоркский отель ‘Algonquin’ предлагает влюбленным миллионерам особую услугу – бокал «Мартини» за 10 тысяч долларов. В цену входит как сам коктейль из водки Grey Goose и итальянского вермута, так и кольцо для помолвки с бриллиантом, которое бармен укладывает на дно бокала. Сценарий понятен: после того, как девушка выпьет коктейль, кавалер выуживает колечко из бокала и просит у девушки согласия стать его женой. Услуга, понятно, не пользуется бешеной популярностью, и все же 2-3 человека в год заказывают «мартини» за 10 тысяч. Нет сомнения, что невеста в таком случае просто не сможет отказать.
Рюкзак за $1650
Позолоченный школьный рюкзачок от Billionaire Boys Club с тиснеными изображениями бриллиантов будет отличным дополнением к скейтборду от Louis Vuitton. Конечно, уважения одноклассников он прибавит, но вот в футбол на перемене таким портфелем точно не поиграешь.
Пицца за $1000
Пиццу, которую предлагает состоятельным гостям нью-йоркский ресторан Nino’s, не встретишь в людных кварталах Неаполя или Флоренции. В качестве наполнителя здесь используются лобстеры, черная и красная икра. Вкус наверняка покажется кому-то нетрадиционным, но одно можно сказать точно: зайти после школы с золоченым рюкзачком в Nino’s перекусить пиццей будет весьма уместно.
Джинсы за $600
У этих хлопчатобумажных джинсов есть ровно две примечательные детали. Во-первых, из-за металлического напыления ноги кажутся завернутыми в фольгу, а во-вторых, они принадлежат к одной из коллекций модного дома Dior. Без этой второй особенности их цена мгновенно опустилась бы раз эдак в десять.
Сиденье для унитаза за $250
Это сиденье из углеволокна обладает уникально легким весом. Тем, кого при покупке столь интимного предмета интересуется именно этой опцией, можно только позавидовать.
Скобки для степлера за $175
Скобки для степлера с золотым напылением можно купить не во всяком магазине. Но, наверное, для заключения многомиллионного контракта о них стоит позаботиться заранее.
Лапша быстрого приготовления за $43
Лапша в картонном стаканчике выглядит в этом списке курьезом, – но при указанной цене она и вправду выделяется в ряду подобных продуктов, как суперкар среди «жигулей». Лондонский универмаг Harrods, где и произвели на свет самую дорогую растворимую лапшу в мире, впрочем, утверждает, что не собирался играть на тщеславии богатых покупателей, а всего лишь хотел таким образом собрать денег на благотворительность.
Купальник-бикини за $30 миллионов
Самый дорогой в мире купальник от дизайнера Сьюзан Розен – настоящее произведение искусства. Безупречные бриллианты, в общей сложности, на 150 карат , скреплены не банальной тканью, а тончайшей платиновой оправой. Говорят, первым покупателем уникального бикини стал знаменитый гольфист Тайгер Вудз.
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