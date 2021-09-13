10 дорогущих образцов огнестрельного оружия, принадлежавшего знаковым личностям

Дорогое и крутое оружие из Нового света.
Существует достаточно много интересных образцов огнестрельного оружия, которые вошли в историю благодаря привнесенным их конструкторами техническим инновациям. Такое оружие высоко ценится среди коллекционеров. Однако, куда чаще оружие приобретает статус сокровища, если им было сделано что-то знаковое.
1. Кольт .45 Уайетта Эрпа
Кольт самого противоречивого шерифа Дикого Запада.
Уайетт Эрп – американский «законник» и картежник времен освоения Дикого запада, получивший огромную популярность благодаря фильмам и книгам в жанре вестерн. Фигура невероятно противоречивая и спорная, однако, вместе с тем и весьма притягательная. Широко прославился благодаря перестрелке в коррале О.К. Фильмов об этом событии снято больше, чем о битве при Ватерлоо. Револьвер Эрпа последний раз был продан за 225 тысяч долларов.
2. Револьвер Смита-Вессона .44 Роберта Форда
Тот самый револьвер.
Этим револьвером был убит легендарный грабитель и разбойник Дикого Запада, беспринципный и безнравственный Джесси Джеймс. Бандит был застрелен в спину своим протеже Робертом Фордом, который в действительности оказался законником под прикрытием. Весьма иронично, что револьвер своему убийце Джесси подарил сам в знак примирения. Продали револьвер за 300 тысяч долларов.
3. Кольты Бонни и Клайд
Оружие печально известной парочки.
Револьвер и пистолет, которые принадлежали самому знаменитому дуэту американских грабителей периода Великой депрессии - Бонни Паркер и Клайду Бэрроу. Оружие печально известных грабителей сегодня находится в коллекции анонимного покупателя, который выложил за них больше, чем полмиллиона долларов.
4. Винтовка Генри
Винтовка Генри - сверху и Винчестер - снизу.
Оружие, которое ценно не своей редкостью, а своей значимостью. Винтовка Генри была изобретена за год до начала Гражданской войны в США и буквально перевернула оружейное дело, благодаря предложенным в ней конструкторским решениям. Всего было сделано около 14 тысяч таких винтовок. Сегодня она является желанной добычей многих коллекционеров. Кстати, именно винтовка Генри после войны станет основой для куда более известной «Winchester rifle».
5. Ружье Теодора Рузвельта
Им убивали бедных зверушек.
Двуствольное ружье 26 президента США, которое сегодня является желанной добычей любого коллекционера. С этим ружьем президент побывал в Африке уже после своей отставки. По некоторым данным, с его помощью было убито около 13 тысяч разных животных.
6. Кольт Уолкер
Самый крутой револьвер.
Один из самых мощных капсульных револьверов. Любимое оружие Клинта Иствуда. Создан револьвер был изобретателем Сэмюэлем Кольтом и главой американских рейнджеров Сэмюэлем Уолкером. Изначально создавался для армии, а именно для кавалерии. Впрочем, в войсках оружие так и не прижилось. Оригинальных образцов до наших дней сохранилось всего несколько штук. Последний раз продавался на аукционе за 900 тысяч долларов.
7. «Великий уравнитель шансов»
Любимое оружие техасских рейнджеров.
Именно так называют револьвер 1836 года выпуска Кольт Патерсон .44. У этого оружия есть и другие прозвища, например «Покоритель Дикого запада». Оружие примечательно тем, что стало первым в истории оружейного дела револьвером с капсульным воспламенением. Оружие было очень популярно среди техасских рейнджеров, насколько могут судить консультанты Novate.ru.
8. Кремниевые пистолеты Симона Боливара
Пистолеты великого борца.
Пистолеты, которые принадлежали человеку, возглавившему борьбу за освобождение Эквадора, Боливии, Венесуэлы, Колумбии и Панамы от испанской Короны, отцу-основателю Латинской Америки – Симону Боливару. На аукционе пара кремниевых пистолетов была продана за 1.6 млн долларов.
9. Кремниевые пистолеты Вашингтона
Такими владел сам Вашингтон.
Пара пистолетов, которая принадлежала Джорджу Вашингтону, одному из отцов американской революции и войны за независимость Соединенных Штатов от власти британской Короны. Многие считают эти пистолеты самым важным оружейным артефактом американской истории. Стоят они около 2 млн долларов. Сейчас оружие хранится в музее Пенсильвании.
10. Carcano M1891
Из этой винтовки убили Кеннеди, но это не точно.
Именно из этой винтовки, по данным следствия, единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди - Ли Харви Освальд и стрелял в тот роковой для всей Америки день. Несмотря на то, что жена Освальда передала все права на винтовку частному коллекционеру, правительство США не стало отдавать в третьи руки важнейшее из вещественных доказательств.
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