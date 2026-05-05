5 идей, как использовать яркий цвет в интерьере

Акценты в интерьере – это красиво. Они добавляют обстановки глубины, динамики, делают ее более гармоничной и завершенной. Однако правильно расставить их может быть сложно.
Зачем нужны акценты?
Для акцентов выбрали зеленый и терракотовый цвет.
Многие могут подумать, что акценты в интерьере – это просто дань моде, а потому в квартире спокойно можно обойтись и без них.
Какие задачи решают яркие акценты?
• Интерьер перестает выглядеть плоским, блеклым и стерильным. После того, как вы добавите в него акценты, пропадет ощущение больничной палаты и проявится индивидуальность.
• Яркая деталь работает, как визуальный якорь, что особенно важно в маленьких комнатах, помещениях с низкими потолками, неровными стенами и другими недостатками. Он притягивает взгляд, отвлекая внимание от несовершенств квартиры.
• Выбранный оттенок влияет на ваше настроение: желтый заряжает энергией, синий – успокаивает и расслабляет, красный влияет на работоспособность. Именно поэтому важно с умом использовать цвета и правильно расставлять акценты.
1. Входная дверь
Входная дверь не обязательно должна быть в цвет стен
Первое, что видят гости, когда заходят в вашу квартиру – это дверь. Именно с нее все начинается, поэтому важно позаботиться, чтобы полотно произвело хорошее впечатление. Многие подбирают дверь в цвет стен, чтобы она не выделялась на общем фоне, или просто устанавливают первую попавшуюся из магазина.
Найдите цвет, который будет лейтмотивом проходить по всему интерьеру квартиры, и покрасьте в него двери. Синий, изумрудный, терракотовый или даже бордовый – не ограничивайте себя и свою фантазию. Так вы сможете задать настроение дому еще до того, как переступите его порог.
2. Одна стена
Используйте для акцента краску или обои
Пожалуй, самый популярный вариант при оформлении интерьера – это акцентная стена. Выберите одну стену в комнате и покрасьте ее в яркий цвет или поклейте обои с принтом. Традиционно она должна располагаться за телевизором, за диваном или в изголовье кровати, однако вам необязательно идти по проторенной дорожке. Можете выбрать свой вариант и выделить, например, зону раковины в ванной или зеркало в прихожей. Как бы то ни было, остальные стены должны быть нейтральными, чтобы избежать визуального шума.
3. Плинтусы
Плинтусы выкрасили в цвет рамы на потолке
Не готовы красить стены или двери, потому что боитесь, что получится чересчур? Тогда предлагаем начать с малого. Добавить интерьеру динамики могут и небольшие детали, например, плинтусы. Контраст между светлыми стенами и яркими плинтусами будет выглядеть свежо и современно. А чтобы сделать обстановку гармоничной, повторите выбранный цвет в текстиле или мелком декора. Тогда композиция получится цельной.
4. Потолок
Покрасьте белый потолок в зеленый
Мы настолько привыкли к светлому потолку в квартире, что нам даже в голову не приходит идея сделать его ярким. Да, белый – это безопасный цвет, который расширяет пространство и визуально приподнимает потолок, но если высота комнаты позволяет, предлагаем рискнуть. Присмотритесь к винному, глубокому зеленому, темно-серому. Да, комната станет ниже, но при этом получится более камерной и уютной.
5. Кухонный фартук
Для акцента используйте яркую плитку или обои
Если хотите привнести изюминку в интерьер кухни, сделайте это при помощи фартука. Обычно его недооценивают, считают чем-то несущественным, а ведь именно фартук чаще всего задает тон всей комнате. Откажитесь от базовых решений, которые можно встретить в каждой второй квартире. Покрасьте плитку в насыщенный цвет или установите стекло с фотопечатью – получится интересно и необычно. Также можно наклеить в зону фартука обои и закрыть их стеклянной панелью, чтобы избежать загрязнений. Остальные поверхности смело можно оставить нейтральными, чтобы не перегрузить кухню.
Как работать с яркими оттенками?
Акценты должны вписываться в интерьер
• Не пытайтесь охватить все и сразу. В работе с яркими цветами важна умеренность. Если вы покрасили стену за телевизором в яркий цвет, все остальные поверхности должны быть спокойными.
• Чтобы композиция получилась цельной, используйте яркий цвет в нескольких деталях сразу. Например, «поддержите» зеленый диван такими же по цвету шторами и салфетками на столе.
• Используйте нейтральную базу. Акценты гораздо проще добавлять в изначально спокойный интерьер – тогда они не выбиваются из общей картинки и не превращаются в китч. Бежевый, серый, белый и другие подобные цвета станут отличным фоном.
• Экспериментируйте. Да, на картинке и в реальной жизни цвет может отличаться, и, возможно, вы совсем не так представляли его в своем интерьере. В этом нет ничего страшного. Стену всегда можно перекрасить, подушки и покрывало – заменить, диван – обтянуть новой тканью. Пробуйте и ищите то, что придется по душе.
Главное преимущество ярких оттенков в том, что они делают интерьер живым, индивидуальным. Они рассказывают о вас, вашем характере, привычках и образе жизни. И для этого не нужно делать ремонт во всей квартире. Достаточно добавить один смелый акцент, чтобы обстановка стала восприниматься абсолютно иначе. Новый цвет дверей или потолка, яркая мебель, картина в массивной раме на фоне белой стены – все это помогает смотреть на интерьер совсем под другим углом.
