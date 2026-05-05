5 идей, как использовать яркий цвет в интерьере

Акценты в интерьере – это красиво. Они добавляют обстановки глубины, динамики, делают ее более гармоничной и завершенной. Однако правильно расставить их может быть сложно.



Зачем нужны акценты?

1. Входная дверь

2. Одна стена

3. Плинтусы

4. Потолок

5. Кухонный фартук

Как работать с яркими оттенками?

Для акцентов выбрали зеленый и терракотовый цвет.Многие могут подумать, что акценты в интерьере – это просто дань моде, а потому в квартире спокойно можно обойтись и без них.На самом деле, именно от ярких деталей зависит, как вы и ваши гости будут воспринимать жилье – как номер в отеле или как личное пространство, наполненное эмоциями, характером и настроением.Какие задачи решают яркие акценты?• Интерьер перестает выглядеть плоским, блеклым и стерильным. После того, как вы добавите в него акценты, пропадет ощущение больничной палаты и проявится индивидуальность.• Яркая деталь работает, как визуальный якорь, что особенно важно в маленьких комнатах, помещениях с низкими потолками, неровными стенами и другими недостатками. Он притягивает взгляд, отвлекая внимание от несовершенств квартиры.• Выбранный оттенок влияет на ваше настроение: желтый заряжает энергией, синий – успокаивает и расслабляет, красный влияет на работоспособность. Именно поэтому важно с умом использовать цвета и правильно расставлять акценты.Входная дверь не обязательно должна быть в цвет стенПервое, что видят гости, когда заходят в вашу квартиру – это дверь. Именно с нее все начинается, поэтому важно позаботиться, чтобы полотно произвело хорошее впечатление. Многие подбирают дверь в цвет стен, чтобы она не выделялась на общем фоне, или просто устанавливают первую попавшуюся из магазина.А если сделать по-другому?Найдите цвет, который будет лейтмотивом проходить по всему интерьеру квартиры, и покрасьте в него двери. Синий, изумрудный, терракотовый или даже бордовый – не ограничивайте себя и свою фантазию. Так вы сможете задать настроение дому еще до того, как переступите его порог.Используйте для акцента краску или обоиПожалуй, самый популярный вариант при оформлении интерьера – это акцентная стена. Выберите одну стену в комнате и покрасьте ее в яркий цвет или поклейте обои с принтом. Традиционно она должна располагаться за телевизором, за диваном или в изголовье кровати, однако вам необязательно идти по проторенной дорожке. Можете выбрать свой вариант и выделить, например, зону раковины в ванной или зеркало в прихожей. Как бы то ни было, остальные стены должны быть нейтральными, чтобы избежать визуального шума.Плинтусы выкрасили в цвет рамы на потолкеНе готовы красить стены или двери, потому что боитесь, что получится чересчур? Тогда предлагаем начать с малого. Добавить интерьеру динамики могут и небольшие детали, например, плинтусы. Контраст между светлыми стенами и яркими плинтусами будет выглядеть свежо и современно. А чтобы сделать обстановку гармоничной, повторите выбранный цвет в текстиле или мелком декора. Тогда композиция получится цельной.Покрасьте белый потолок в зеленыйМы настолько привыкли к светлому потолку в квартире, что нам даже в голову не приходит идея сделать его ярким. Да, белый – это безопасный цвет, который расширяет пространство и визуально приподнимает потолок, но если высота комнаты позволяет, предлагаем рискнуть. Присмотритесь к винному, глубокому зеленому, темно-серому. Да, комната станет ниже, но при этом получится более камерной и уютной.Для акцента используйте яркую плитку или обоиЕсли хотите привнести изюминку в интерьер кухни, сделайте это при помощи фартука. Обычно его недооценивают, считают чем-то несущественным, а ведь именно фартук чаще всего задает тон всей комнате. Откажитесь от базовых решений, которые можно встретить в каждой второй квартире. Покрасьте плитку в насыщенный цвет или установите стекло с фотопечатью – получится интересно и необычно. Также можно наклеить в зону фартука обои и закрыть их стеклянной панелью, чтобы избежать загрязнений. Остальные поверхности смело можно оставить нейтральными, чтобы не перегрузить кухню.Акценты должны вписываться в интерьер• Не пытайтесь охватить все и сразу. В работе с яркими цветами важна умеренность. Если вы покрасили стену за телевизором в яркий цвет, все остальные поверхности должны быть спокойными.• Чтобы композиция получилась цельной, используйте яркий цвет в нескольких деталях сразу. Например, «поддержите» зеленый диван такими же по цвету шторами и салфетками на столе.• Используйте нейтральную базу. Акценты гораздо проще добавлять в изначально спокойный интерьер – тогда они не выбиваются из общей картинки и не превращаются в китч. Бежевый, серый, белый и другие подобные цвета станут отличным фоном.• Экспериментируйте. Да, на картинке и в реальной жизни цвет может отличаться, и, возможно, вы совсем не так представляли его в своем интерьере. В этом нет ничего страшного. Стену всегда можно перекрасить, подушки и покрывало – заменить, диван – обтянуть новой тканью. Пробуйте и ищите то, что придется по душе.Главное преимущество ярких оттенков в том, что они делают интерьер живым, индивидуальным. Они рассказывают о вас, вашем характере, привычках и образе жизни. И для этого не нужно делать ремонт во всей квартире. Достаточно добавить один смелый акцент, чтобы обстановка стала восприниматься абсолютно иначе. Новый цвет дверей или потолка, яркая мебель, картина в массивной раме на фоне белой стены – все это помогает смотреть на интерьер совсем под другим углом.