5 рецептов жареной картошки, которую беззастенчиво захочется подкладывать себе в тарелку

Румяная, ароматная, хрустящая и невероятно вкусная жареная картошка - то, перед чем вряд ли хоть кто-то устоит. Тем более, когда внизу приведены обалденные рецепты. Уж поверьте, эти блюда захочется готовить снова и снова, радуя себя и всё семейство.
1. По-индийски с пряными специями
Пряная и ароматная, золотистая с лёгкой остринкой – жареная картошка по-индийски готовится также быстро, как и съедается.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 6 шт;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Куркума - 1 щепотка;
• Перец красный молотый - 0,5 ч.л;
• Орех мускатный молотый - 1 щепотка;
• Кориандр молотый - 0,5 ч.л;
• Тмин семена - 0,5 ч.л;
• Карри - 1 щепотка;
• Лимонный сок - 1 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Кинза свежая - 3-4 веточки.
Пряная жареная картошка. \ Фото: lt.monarkinsulation.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать крупными скибками;
• Замочить в холодной воде примерно на полчаса;
• После слить воду и хорошенько промыть под проточной холодной водой;
• Затем проварить три-четыре минуты;
• Откинуть на дуршлаг и хорошо остудить;
• После переложить на бумажные полотенца на три-четыре минуты;
• Масло разогреть в сковородке с максимально толстым дном;
• Выложить картофель;
• Жарить семь-восемь минут (редко переворачивая);
• Лимонный сок смешать с солью, перцем, карри, мускатным орехом, тмином, кориандром и куркумой;
• Тщательно перемешать;
• Получившейся смесью полить картофель;
• Готовить ещё пять-шесть минут или до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и кинзой.
2. С чесночным маслом и сыром
Пикантная жареная картошка. \ Фото: google.com.
Жареная картошка с чесночным маслом, посыпанная сыром, нисколько не уступает чипсам, а быть может, и вовсе превосходит их.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 6 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля;
• Тимьян свежий - 1 веточка.
Картофель с чесночным маслом. \ Фото: univision.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать толстыми кружками;
• Отварить в слегка подсоленной воде примерно три-четыре минуты;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• После при необходимости дополнительно просушить на бумажных полотенцах;
• Выложить на сковородку с разогретым подсолнечным маслом;
• Готовить три-четыре минуты;
• Перевернуть и жарить ещё четыре-пять минут;
• Масло растопить на водяной бане;
• Петрушку и тимьян вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• В миске смешать масло с чесноком, солью, перцем, тимьяном и петрушкой;
• Получившейся смесью залить картофель;
• Готовить ещё три-пять минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром.
3. По-корейски
Картошка по-корейски. \ Фото: google.com.
Жареную картошку с добавлением соевого соуса оценят все любители азиатской кухни. К тому же, это блюдо отлично подойдёт в качестве закуски, а также его запросто можно подавать как в холодном, так и горячем виде.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 3-4 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Соевый соус - 4 ч.л;
• Вода - 4 ч.л;
• Сахар - 1,5 ст.л;
• Соус рыбный - 1 ч.л;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Кунжут - 1 ст.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Жареная картошка с соевым соусом. \ Фото: pinterest.co.uk.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать дольками, соломкой или натереть на тёрку для корейской морковки;
• Масло разогреть в сковороде;
• Выложить тонким слоем картошку;
• Готовить пять-шесть минут;
• После перевернуть и жарить ещё пять-шесть минут;
• В миске смешать соевый соус с водой, рыбным соусом, перцем, солью, сахаром и пропущенным через пресс чесноком;
• Получившейся смесью залить картофель;
• Накрыть крышкой и готовить семь-восемь минут;
• После снять крышку и готовить ещё две-три минуты на огне чуть больше среднего;
• Перед подачей посыпать кунжутом.
4. Со шкварками
Картошка со шкварками. \ Фото:
Картошка со шкварками – почти что классика, которая пользуется такой же популярностью, как и жареный картофель с луком и грибами.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 8 шт;
• Бекон или сало - 150 г;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Перец молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Кинза свежая - 1-2 веточки.
Жареная картошка с салом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой или ломтиками;
• Залить холодной водой;
• Оставить на полчаса;
• После слить воду и хорошо просушить картошку;
• Сало или бекон нарезать тонкой соломкой;
• Выложить на холодную сковородку;
• Готовить пять-семь минут, время от времени помешивая;
• Поджаренные шкварки выложить на бумажное полотенце;
• На растопленный жир выложить картошку;
• Готовить шесть-семь минут;
• После перевернуть и жарить ещё 10-12 минут;
• Приправить перцем, солью и пропущенным через пресс чесноком;
• Готовить ещё три-четыре минуты;
• После добавить шкварки;
• Перемешать и прожарить ещё одну-две минуты;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и кинзой.
5. Немецкий салат с жареной картошкой
Немецкий салат с жареной картошкой. \ Фото: yandex.ua.
Если вы любитель разнообразных салатов, тогда ловите оригинальный рецепт, где главным ингредиентом блюда является жареная картошка, приправленная ароматными специями и сдобренная хрустящим беконом.
Ингредиенты:
• Картошка - 1 кг;
• Бекон - 200-250 г;
• Лук красный маленький - 1 шт;
• Каперсы - 4 ч.л;
• Уксус винный - 6 ч.л;
• Горчица дижонская - 2 ч.л;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Тимьян свежий - 2-3 веточки;
• Петрушка свежая - 1-2 веточки;
• Кинза свежая - 1-2 веточки.
Тёплый салат с жареной картошкой и беконом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать крупным кубиком;
• Отварить в слегка подсоленной воде (примерно три-четыре минуты);
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• При необходимости убрать лишнюю влагу при помощи бумажных полотенец;
• Бекон нарезать соломкой;
• Обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки;
• Выложить на бумажные полотенца;
• В сковороду с растопленным жиром выложить картошку;
• Аккуратно помешать;
• Готовить две-три минуты;
• Затем добавить чайную ложку оливкового масла;
• Перемешать;
• Готовить картошку до румяного цвета со всех сторон;
• После добавить мелко нарезанный лук;
• Готовить пока лук не станет прозрачным;
• После выложить каперсы;
• Залить уксусом;
• Готовить, пока уксус не выпарится;
• Затем добавить смешанное с горчицей масло;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить измельчённую зелень;
• Перемешать;
• Готовить ещё две-три минуты;
• Добавить бекон;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около минуты;
• Подавать горячим или тёплым.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии