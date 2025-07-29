Почему кукушка не высиживает собственные яйца, а подбрасывает их в другие гнезда

Наверняка каждый хотя бы раз слышал о том, что кукушки не высиживают собственные яйца. Вместо этого птица подбрасывает их в гнезда других пернатых. В последствии «подкидыш» избавляется от птенцов-конкурентов, выбрасывая их из гнезда. Оставшегося в гордом одиночестве кукушонка выкармливают приемные родители.
Кукушка - самая большая птица среди насекомоядных. |Фото: ya.ru.
Дикая природа – это отнюдь не про «приятные истории», а про адаптацию в процессе эволюции. Процесс адаптации зависит от множества факторов, чаще всего внешних, а потому никак не зависящих от конкретного вида или особи. Данный процесс также называют «естественным отбором». Его логика проста: всякий, кто не смог приспособиться к окружающим условиям, вымирает. Причем не как отдельная особь, а как вид целиком. Поэтому винить кукушку все же не стоит. Ее предки, как и все остальные обитатели нашей планеты, приспособились в процессе эволюции.
Из-за своих размеров ей даже себя прокормить не просто. |Фото: pichold.ru.
Но что конкретно мешает кукушке стать хорошей матерью подобно большинству других птиц? Сделать гнездо, отложить в него яйца, высидеть их, а затем самостоятельно выкормить птенцов… Мешает ровным счетом одна вещь – голодная смерть. Дело в том, что кукушка – это не только самая большая насекомоядная птица. Среди других насекомоядных она еще и аномально большая! Из этого факта проистекает сразу две проблемы.
Птенца кукушки выкормят приемные родители. |Фото: pofoto.club.
Вот и получается, что взрослая кукушка едва может прокормить себя. А растущий птенец по аппетиту не сильно уступает родителю. Вот и вынуждена наша «плохая мать» использовать так называемый «гнездовой паразитизм» - подбрасывать яйца другим птицам, чтобы не вымереть как вид. При этом важно понимать, что всего описанного выше кукушка, конечно же, не осознает. Она просто следует за своими инстинктами, которые сформировались за десятки и сотни тысяч лет той самой адаптации. Так же не нужно думать, что каждое откладывание яйца кукушки заканчивается успешно. Приемные родители вполне могут оказаться высиживать неизвестное яйца, или же гнездо может быть разрушено другими хищниками. Эта неопределенность в судьбе потомства нашла в процессе эволюции еще один выход – кукушки страшно плодовиты и могут отложить за сезон (не одновременно) до 15 яиц.
Вылупившийся птенец кукушки устранит конкурентов. |Фото: krasivoe-foto.ru.
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