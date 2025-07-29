Почему кукушка не высиживает собственные яйца, а подбрасывает их в другие гнезда

Кукушка - самая большая птица среди насекомоядных. |Фото: ya.ru.

Из-за своих размеров ей даже себя прокормить не просто. |Фото: pichold.ru.

Птенца кукушки выкормят приемные родители. |Фото: pofoto.club.

Вылупившийся птенец кукушки устранит конкурентов. |Фото: krasivoe-foto.ru.