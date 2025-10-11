Почему животные в Чернобыле живут и размножаются, несмотря на высокий радиационный фон

После того, как Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование, Чернобыльская зона разделилась на две отдельные части. Одна из них оказалась на украинской территории, а вторая – на белорусской. Самое интересное, что именно в этой, казалось бы, неблагоприятной для всего живого среде животные активно размножаются и вообще чувствуют себя отлично.
Чернобыльская зона разделилась на две отдельные части: одна из них оказалась на украинской территории, а вторая – на белорусской / Фото: forestforum.ru
1. Белорусский заповедник
В Белоруссии в 1988 году открыли Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) / Фото: chernobyl.mchs.gov.by
В Белоруссии в 1988 году открыли Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ). Попасть в эту зону можно только при наличии специального пропуска. Сотрудники заповедника охраняют территорию, обеспечивают пропускной режим, наблюдают за имеющимися здесь животными и ведут их учет.
В 1990 году в ПГРЭЗ были завезены зубры, животным здесь понравилось / Фото: rbic.mchs.gov.by
В 1990 году в ПГРЭЗ были завезены зубры. Животным здесь понравилось. Сейчас их поголовье более сотни. В зимний сезон сотрудники заповедника их подкармливают. Для этой цели сено заготавливают заранее десятками тонн. Для зубров это прекрасное подспорье, позволяющее пережить холода. У всех без исключения животных есть свои имена. Иногда они заходят на украинскую территорию, но данное явление редкое.
В том же году в заповеднике появилась и лошадь Пржевальского / Фото: tsn.ua
В том же году в заповеднике появилась и лошадь Пржевальского.популяцию. В Оренбургской области и во Франции тоже есть небольшое количество этих диких лошадей. В условиях дикой природы в заповеднике они выживают сами. В какое-то время их численность стремительно выросла. Но есть и потери, виной чему браконьеры. В настоящее время их поголовье тоже перевалило за сотню.
2. Украина
Ученые из Украины о подобном заповеднике мечтали очень давно, но власти на все махали рукой / Фото: kievvlast.com.ua
Ученые из Украины о подобном заповеднике мечтали очень давно, но власти на все махали рукой. А тут появилась такая возможность. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был открыт в 2016 году. Для биологов это был настоящий триумф. Почему же на животных не действует радиация? Они не только не умирают, но и наоборот, чувствуют себя замечательно и даже размножаются.
Антиоксиданты – нереальная способность к приспособлению
Ученые занимались изучением того, как влияет радиация в небольших дозах на животных в Чернобыльской зоне / Фото: susanintop.com
В проекте под названием «Чернобыль + Фукусима» участвовали ученые из разных стран мира. Они плотно занимались изучением того, как влияет радиация в небольших дозах на животных в Чернобыльской зоне и Японии. В ходе работы было выявлено, что радиация способна вызвать ряд мутаций на клеточном уровне. В связи с излучением на клетку осуществляется атака водородных молекул и иных веществ, влияющих на структуру ДНК.
В результате этого организм оказывает сопротивление, начинает вырабатывать специальные вещества – антиоксиданты. Большая часть животных благодаря им легко справляется с радиационным воздействием.
Срок жизни животных в дикой природе непродолжителен
В естественных условиях звери живут недолго, за этот период времени радиация серьезного вреда их организму нанести не успевает / Фото: factroom.ru
В естественных условиях звери живут недолго. За этот период времени радиация серьезного вреда их организму нанести не успевает. Продолжительность жизни человека гораздо больше, поэтому на его организм воздействие радиации намного длительнее. С учетом этого вреда наносится больше и справиться с ним гораздо сложнее. Пожилые люди и сейчас проживают в Чернобыльской зоне. Получается, что их организм адаптировался к сложившимся условиям. Возможно, у отдельных людей очень сильный защитный механизм.
Отсутствие на территории людей
С радиацией животные справились на отлично, а вот с человеком им совладать намного труднее / Фото: tsn.ua
По мнению ученых, именно данный фактор является ключевым в том, что на планете процветают животные. С радиацией они справились на отлично, а вот с человеком им совладать намного труднее. На данном этапе для животных Чернобыль является настоящим земным раем.
