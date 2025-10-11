Почему животные в Чернобыле живут и размножаются, несмотря на высокий радиационный фон

Чернобыльская зона разделилась на две отдельные части: одна из них оказалась на украинской территории, а вторая – на белорусской / Фото: forestforum.ru

1. Белорусский заповедник

В Белоруссии в 1988 году открыли Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) / Фото: chernobyl.mchs.gov.by

В 1990 году в ПГРЭЗ были завезены зубры, животным здесь понравилось / Фото: rbic.mchs.gov.by

В том же году в заповеднике появилась и лошадь Пржевальского / Фото: tsn.ua

2. Украина

Ученые из Украины о подобном заповеднике мечтали очень давно, но власти на все махали рукой / Фото: kievvlast.com.ua

Антиоксиданты – нереальная способность к приспособлению

Ученые занимались изучением того, как влияет радиация в небольших дозах на животных в Чернобыльской зоне / Фото: susanintop.com

Срок жизни животных в дикой природе непродолжителен

В естественных условиях звери живут недолго, за этот период времени радиация серьезного вреда их организму нанести не успевает / Фото: factroom.ru

Отсутствие на территории людей

С радиацией животные справились на отлично, а вот с человеком им совладать намного труднее / Фото: tsn.ua