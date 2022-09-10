Страны с кошмарным дорожным движением

Заядлых путешественников тянет в чужие страны любопытство, работоголиков – служебный долг. Но и те, и другие, приехав в место назначения, в первую очередь хотят обзавестись машиной, чтобы обрести свободу передвижения.









Но не стоит торопиться! Есть на нашей планете страны, где машина – не средство передвижения, а орудие пытки, а в некоторых случаях – даже источник смертельной опасности!



Россия

Турция

Таиланд

Ливия

Филиппины

Китай

Афганистан

Сирия

ЮАР

Индия

Судан

Южная Корея

Гана

Венгрия

Нигерия