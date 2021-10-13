Что из себя представляли пираты Карибского моря

Истории о приключениях пиратов поражали воображение людей в 17 и 18 веках. Даже 300 лет спустя рассказы о Джоне Сильвере, капитане Крюке и Джеке Воробье все так же популярны, как и раньше. Но действительно ли эти выдуманные персонажи похожи на реальных пиратов?
Действительно ли зарытое сокровище помечали знаком «Х» на карте, и на ветру развевался черный флаг с черепом и скрещенными костями?
На самом ли деле офицеры королевского флота и главари пиратов дрались в смертельных поединках друг против друга?
Оказывается, да.
Но в реальности жизнь пиратов была еще более удивительной, чем та, которую вы видели на большом экране.
Я – джентльмен удачи и непременно поймаю ее
Генри Эвери был матросом на борту торгового судна и не понаслышке знал о тяготах жизни простых моряков. Капитаны и владельцы торговых судов очень плохо относились к матросам. Им выдавали скудный паек, их обманывали при выплате жалованья, часто кормили испорченными продуктами.
Дальше так продолжаться не могло. В 1694 году Эвери объединил вокруг себя других моряков, пообещав им свободу, богатство и славу. Высадив капитана и нескольких его сторонников на шлюпку, команда захватила судно и вышла в море под пиратским флагом.
Вскоре они встретили в море корабль, принадлежащий индийскому императору. На корабле команда нашла много золота, серебра, драгоценностей и слоновой кости. Эвери поймал удачу за хвост, и каждый член его команды получил за один раз столько денег, сколько они получили бы за 20 лет службы на борту торгового судна.
Военно-морские силы всего мира охотились за пиратами, но Эвери подкупил губернатора Багамских островов, оставил ему свой корабль и на судне поменьше вернулся в Европу.
Высадившись на берег в Ирландии, он попрощался с командой. Дальше его следы теряются в истории, но слухов и мифов об его дальнейшей судьбе много.
Судьбы пиратов и пиратский флаг
Власти всеми способами боролись с пиратством и распространяли всюду вести о страшной участи, постигшей многих пиратов. Истории о поимке и расправе над пиратами были полны ужасных подробностей. Делалось это специально для того, чтобы запугать людей, чтобы им неповадно было становиться пиратами. Надо было также разрушить ореол романтизма, окружавший пиратов. Но некоторые из этих жутких историй были отнюдь не преувеличенными.
«Черный Сэм» Беллами, например, был восходящей звездой в мире пиратов «Золотого века». Он называл себя «Робин Гудом морей» и заслужил репутацию непобедимого. Уже в 26 лет он был капитаном собственного корабля и самым страшным человеком, который наводил ужас на всех, кто плавал в водах, омывающих Северную и Южную Америки.
В 1717 году в районе полуострова Кейп-Код Беллами попал в шторм. Его корабль понесло к берегу и, налетев на отмель, он перевернулся и затонул со всеми сокровищами на борту. Около 160 человек погибли, в том числе и капитан. В газете тех дней утверждали, что Бог наказал его за то, что он стал пиратом.
Есть еще печально известная история о Джеке Рэкхэме. Как пират Джек был довольно неудачен. Его схватили достаточно легко в 1720 году и повесили. Но его флаг ждала другая судьба. Именно этот флаг с черепом и скрещенными костями, Веселый Роджер, все до сих пор знают как символ пиратства. Черный флаг с атрибутами смерти внушал ужас, и многие корабли сдавались без боя на милость пиратов.
Женщины-пираты
Рэкхэм прославился также тем, что в его команде было две женщины – Мэри Рид и Энн Бонни, единственные известные женщины-пираты той эпохи.
Женщины на парусных кораблях того времени могли быть просто пассажирами, но женщины-матросы были чрезвычайно редки, так как бытовало поверье, что женщина на корабле – это к беде.
Рид и Бонни тоже были осуждены по обвинению в пиратстве и их, конечно же, повесили бы. Но зная, что беременных женщин не отправляют на виселицу, обе женщины соблазнили охранников, когда находились в плену, и забеременели, избежав общей участи команды.
Черная Борода
Э́двард Тич по прозвищу Чёрная Борода был английским пиратом, чинившим разбой в районе Карибского моря в 1713—1718 годах.
Чёрная Борода вовсе не был самым успешным пиратом, но он умел внушать ужас одним своим грозным видом. Он вплетал в свою бороду запальные фитили и во время сражения врывался на борт захватываемого судна в буквальном смысле в огне и дыму. При виде подобного монстра многие моряки сдавались сразу.
Чёрная Борода погиб в жестоком поединке с лейтенантом английского флота Робертом Мэйнардом.
Существует тайна, связанная с именем Чёрной Бороды – исчезновение его судового журнала, где капитан фиксировал все важные события – названия ограбленных кораблей и сведения о захваченных сокровищах.
Кто знает, возможно, в журнале даже лежала карта с меткой «X», указывающей на место, где спрятаны сокровища.
Но те, кто втайне завладел журналом, давно умерли, а мертвецы не рассказывают сказки.
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