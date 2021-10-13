Что из себя представляли пираты Карибского моря

Истории о приключениях пиратов поражали воображение людей в 17 и 18 веках. Даже 300 лет спустя рассказы о Джоне Сильвере, капитане Крюке и Джеке Воробье все так же популярны, как и раньше. Но действительно ли эти выдуманные персонажи похожи на реальных пиратов?







Действительно ли зарытое сокровище помечали знаком «Х» на карте, и на ветру развевался черный флаг с черепом и скрещенными костями?



На самом ли деле офицеры королевского флота и главари пиратов дрались в смертельных поединках друг против друга?



Оказывается, да.



Но в реальности жизнь пиратов была еще более удивительной, чем та, которую вы видели на большом экране.



Я – джентльмен удачи и непременно поймаю ее

Судьбы пиратов и пиратский флаг

Женщины-пираты

Черная Борода