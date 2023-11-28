Что стало с самой красивой девочкой в мире спустя 12 лет после начала модельной карьеры: Пименова

Она начала сниматься в рекламных фотосессиях ещё в четырёхлетнем возрасте, а через 5 лет издание Women Daily назвало Кристину Пименову самой красивой девочкой в мире. К сожалению, судьба детей, рано познавших вкус славы, часто складывается совсем не так, как кажется со стороны. Им приходится много и упорно трудиться, жертвуя детскими радостями и времяпровождением в кругу ровесников. О том, как живёт сейчас самая красивая девочка в мире – в нашем сегодняшнем обзоре.
Детство в свете софитов
Кристина Пименова с родителями.
Кристина родилась в последние дни 2005 года в Москве, в семье футболиста Руслана Пименова и его жены Гликерии, экономиста по образованию, решившей посвятить себя семье. Конечно, для молодых родителей их ребёнок был лучшим и самым красивым в мире с рождения. Малышка стала подрастать и стало понятно, что она на самом деле очень красива. Девочке было всего года три, когда её мама решила отправить фотографии дочери в детское модельное агентство President Kids. Гликерия Пименова была уверена, что на Кристину обязательно обратят внимание.
Кристина Пименова.
Кристина Пименова.
В принципе, она не ошиблась, девочку вскоре стали приглашать на фотосессии, причём не только российские агентства, но и зарубежные. Кристина с четырёх лет сотрудничала с модными брендами, занимающимися производством одежды и товаров для детей, она довольно быстро стала одной из самых востребованных моделей своего возраста. В шесть лет она уже была одной из наиболее часто запрашиваемых персон в поисковиках, в девять журнал Women Daily, а за ним и ряд других изданий, назвали Кристину Пименову самой красивой девочкой в мире.
Кристина Пименова.
К этому времени девочка смогла добиться успеха в модельном бизнесе и завоевать золотую медаль в своей возрастной группе в турнире по спортивной гимнастике, организованном Алиной Кабаевой. Этим видом спорта Кристина Пименова занималась с раннего детства, но после завоёванной золотой медали вместе с родителями приняла решение отказаться от спортивной карьеры в пользу модельного бизнеса. Сразу на два направления у девочки просто не хватало ни времени, ни сил.
Дальнейшая карьера
Кристина Пименова.
Чем известнее становилась Кристина, тем чаще звучала критика в адрес её мамы. Гликерию Пименову обвиняли в излишней амбициозности и желании разбогатеть за счёт дочери, которую она сознательно лишает детства, заставляя работать моделью и принимать участие в многочасовых изнурительных фотосессиях. Кажется, никто не принимал во внимание слова Гликерии, что она просто делала то, что делают для своих детей миллионы матерей во всём мире: пыталась приобщить её к творчеству и обеспечить всестороннее развитие. Когда Кристина была маленькой, в съёмках принимало участие сразу много детей.
Кристина Пименова.
Они общались друг с другом, играли, веселились и были очень органичны и естественны в кадре. Они не изображали улыбки, им на самом деле было очень интересно и комфортно. Критиковали маму юной модели ещё и за нарочитое придание образу дочери сексуальности, не соответствующей возрасту. Конечно, Гликерия Пименова была с этим категорически не согласна. Тем более что дочери во время съёмок даже почти не требовался макияж, да это и не принято, обычно детям такого возраста только расчёсывают брови и наносят бальзам на губы.http://navote.ru/?p=31645
Кристина Пименова.
Кристина Пименова.
Для самой Кристины вся её работа на первых порах была на самом деле игрой. Она с удовольствием позировала перед камерой, а после рассматривала собственные снимки и даже выбирала те, что нравились ей больше всего. Чем старше становилась Кристина, тем серьёзнее она воспринимала свою работу. В 2015 году девочке предложили контракт с американским модельным агентством LA Models, и Гликерия Пименова вместе с дочерью перебралась в Калифорнию.
Кристина Пименова.
Кристине было 14 лет, когда на экраны вышло сразу два фильма с её участием: итальянская научно-фантастическая лента Пьерджузеппе Заиа «Создатели: Прошлое» и американский триллер «Русская невеста» Майкла С. Охеды, в котором девочка сыграла одну из главных ролей. К сожалению, ни один, ни второй фильм особого успеха не имели, но Кристину это не слишком расстраивало. Она продолжала принимать участие в фотосессиях и сотрудничать с известными брендами.
Счастливый подросток
Кристина Пименова.
Родители и родственники никогда не относились к Кристине, как к звезде. Более того, Руслан и Гликерия Пименовы не соглашались на интервью дочери, считая, что вопросы журналистов о красоте, славе и больших доходах могут её испортить, зародить в ней мысль о том, что она особенная.
Кристина Пименова.
Родителям же хотелось, чтобы она росла самым обычным ребёнком, и планировали подготовить её к продолжению модельной карьеры, если она того захочет. В связи с этим и появились позже в расписании Кристины Пименовой занятия с психологом, а также уроки риторики и актёрского мастерства.
Кристина Пименова.
Кристина Пименова.
Сегодня самая красивая девочка в мире всё реже принимает участие в фотосессиях. Она живёт точно также, как миллионы подростков: учится в школе, встречается с друзьями, путешествует и иногда в удовольствие работает. Она ничуть не зазналась и не считает себя особенной, как и хотели родители.
Кристина Пименова.
Её модельная карьера продолжается, просто Кристина Пименова относится теперь к предложениям избирательно и соглашается только на те проекты, которые ей по-настоящему интересны. О том, чем она будет заниматься в будущем, Кристина пока не думала. Девочка собирается получить хорошее образование и выбрать ту профессию, которая будет соответствовать её способностям и, главное, желаниям.
Кристина Пименова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии