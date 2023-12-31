10 бурных романов, изменивших мир искусства: Музы, любовники или соперники

Известные художники часто являются эклектичными и увлекательными личностями. Зачастую, большую часть своего времени они проводят с коллегами-креативщиками, заводя тесные дружеские, а иногда и романтические отношения. И, к сожалению, подобного рода романтические отношения часто являются хаотичными и разрушительными, не оправдывая надежд и ожиданий, но иногда случаются и исключения. О том, как сложилась карьера и личная жизнь некоторых из самых известных пар в истории искусства – далее в статье.
Фрида Кало и Диего Ривера
Диего Ривера.
Фрида и Диего оба были признанными мексиканскими художниками, и этот дуэт остаётся одной из самых известных пар в истории искусства. Он был выдающимся художником-монументалистом, а она - известным художником-сюрреалистом. Пара познакомилась, когда Фрида училась в художественной школе, а Диего был на двадцать лет старше её. В то время как она надеялась, что он станет её наставником, у них завязались романтические отношения, и в конце концов они поженились. Семья Фриды не одобрила этот союз, прозвав пару «слон и голубь».
Фрида Кало.
Их отношения были бурными, характеризовались смесью взаимного творческого почтения и романтической неверности. Известно, что у Фриды был роман с советским революционером Львом Троцким, когда она и её супруг предоставляли ему политическое убежище в своём доме. В то время как обе стороны были вовлечены во внебрачные связи, последней каплей терпения Фриды стало то, что Диего увлёкся её сестрой. Это привело к разводу пары, но год спустя она вновь поженились, оставаясь вместе до конца жизни Фриды.
Фрида Кало и Диего Ривера. \ Фото: bing.com.
Эта пара была очень политизирована и неизменно открыто заявляла о своей поддержке Коммунистической партии. Политический аспект жизни Фриды и Диего подпитывал радикальные художественные работы, освещающие опыт мексиканских рабочих и политических беженцев того времени. Это также способствовало творческой карьере Фриды, поскольку её смелая политика связала её с Андре Бретоном и европейскими сюрреалистами, открыв новые возможности и перспективы.
Мари Франсуаза Жило и Пабло Пикассо
Мари Франсуаза Жило. \ Фото: fiaf.org.
Пабло известен своими проблемными романтическими отношениями, из-за которых некоторые из его возлюбленных были эмоционально расстроены после расставания. Пара познакомилась, когда Мари был двадцать один год, а Пабло – шестьдесят один. В то время он жил с коллегой-художницей Дорой Маар, которую он променял на молодую и очаровательную Франсуазу. Изначально их отношения были отношениями ученика и наставника, но постепенно переросли в страстную любовь. Мари была хорошо осведомлена о жестоком романтическом прошлом Пабло и всеми силами остерегалась попасть в ту же ловушку, что и его предыдущие любовницы, но судьба злодейка распорядилась иначе.
Пабло Пикассо - человек, изменивший искусство.
Знаменитая пара провела вместе десять лет и у них родилось двое детей. Мари отложила свою собственную карьеру в сторону и поддержала Пабло в его экспериментах с новыми средами, включая скульптуру и керамику. Однако из-за постоянного флирта супруга и её собственного творческого недовольства Мари ушла от него. Затем Пабло запретил ей заниматься независимой карьерой, посоветовав дилерам не продавать ни одну из её работ.
Мари Франсуаза Жило и Пабло Пикассо. \ Фото: npr.org.
В конце концов Мари вышла замуж за изобретателя вакцины от полиомиелита Джонаса Солка. А в 1964 году она опубликовала свой роман «Жизнь с Пикассо», в котором её опыт общения с Пабло предстал в особенно нелестном свете. В её книге утверждается, что он был эмоционально жестоким партнёром, несмотря на его художественный талант.
Патти Смит и Роберт Мэпплторп
Патти Смит и Роберт Мэпплторп. \ Фото: tumblr.com.
В 1967 году певица и поэтесса Патти Смит переехала из маленького городка на Среднем Западе в Нью-Йорк. Она достаточно быстро познакомилась с начинающим художником и фотографом по имени Роберт Мэпплторп. Они стали любовниками и вскоре после этого начали жить вместе. С тех пор отношения знаменитой пары были романтизированы.
Патти и Роберт. \ Фото: iuliacimpoeru.ro.
Патти часто работала моделью для Роберта. Он также был фотографом для знаменитого альбома Смит «Horses», который приобрёл огромную популярность. Этот образ укрепил её богемную эстетику, которая с тех пор определила её карьеру. Несмотря на то, что их отношения не длились вечно, Патти и Роберт были неотъемлемой частью развития артистической карьеры друг друга. Их сотрудничество помогло каждому из них достичь культового статуса.
Альфред Стиглиц и Джорджия О'Кифф
Джорджия О'Кифф за работой. \ Фото: bing.com.
Джорджия и Альфред познакомились в 1916 году. На тот момент ему было пятьдесят два года, и он был известным фотографом, в то время как Джорджии было всего двадцать восемь лет, и она находилась на начальном этапе своей карьеры. Альфред стал её наставником. Он выставлял её работы и это привело её к славе. В конце концов Джорджия переехала в Нью-Йорк к Альфреду, они стали жить вместе, а спустя какое-то время поженились.
Пара была определена их взаимным творчеством и уважением друг к другу, поскольку каждая из их карьер росла отдельно. Однако их брак был сопряжён с личными трудностями. Джорджия хотела ребёнка, а Альфред - нет. Она также чувствовала себя подавленной, живя с его семьей. Поскольку их отношения становились всё более напряжёнными, Джорджия решила переехать в Нью-Мексико, чтобы сосредоточиться на своём творчестве.
Альфред Стиглиц и Джорджия О'Кифф. \ Фото: blog.artsper.com.
Именно в Нью-Мексико она нашла своё истинное художественное призвание и расцвела. Несмотря на то, что Альфред был опустошён мыслью о том, что его жена начала новую жизнь и весьма успешную карьеру, знаменитая пара приспособилась к новой ситуации и оставалась вместе до его смерти. Все их отношения задокуметированы в тысячах писем, где подробно описаны все моменты их совместной жизни.
Дабс и Майла
Дабс и Майла. \ Фото: wikimedia.org.
Дабс и Майла - известная пара и артистический дуэт, родом из Мельбурна, Австралия, но в 2009 году они переехали в Лос-Анджелес. Пара познакомилась во время изучения иллюстрации в Австралии, став совместной художественной парой, а позже и супружеской. Они создают причудливые произведения, напоминающие уличное искусство/граффити и движение поп-арта.
Их работа сосредоточена на более крупных форматах публичного искусства, таких как фрески и интерактивные выставки. Пара работает как дома, так и в своих интерактивных сценах. Они постоянно путешествуют по миру от Лондона до Рио-де-Жанейро и Норвегии, где успешно демонстрируют свои работы. Дабс и Майла работали с такими брендами, как Adidas и Sanrio, и были включены в Топ-10 обязательных к просмотру работ Beyond The Street.
Творческий дуэт DabsMyla.
Ребята утверждают, что являются самой счастливой супружеской парой на земле, которая никогда не ссорится и живёт беззаботной жизнью. Всё их искусство представляет собой конгломерат художественных идей каждой из сторон. Dabs создаёт фантастических существ, вдохновленных граффити, в то время как Myla привносит элемент фотореализма и точности. Они заявляют о совместных усилиях в каждой работе, оба принимают на себя любую художественную критику или похвалу. Их совместное сотрудничество служит прекрасным примером для окружающих, в том числе и для творческих личностей.
Софи Таубер и Жан (Ханс) Арп
Софи Таубер и Жан (Ханс) Арп. \ Фото: i.pinimg.com.
Софи и Жан познакомились в Цюрихе в 1915 году на выставке, на которой были представлены работы Жана. Их отношения начались с художественного сотрудничества, включая геометрические коллажи и скульптуры из дерева. Их связь переросла в глубокую романтическую любовь, пока они в конце концов не поженились. Эта пара художников стала членами ассоциации художников Das Neue Leben (Новая жизнь) и продолжала создавать произведения искусства как совместно, так и по отдельности. Затем Жан основал движение Дада вместе с Максом Эрнстом и Йоханнесом Бааргельдом.
И Жан, и Софи пользовались профессиональным успехом в Париже. Он стал видным членом французской сюрреалистической группы, а она продолжала работать над декорациями и дизайном интерьеров, одновременно расширяя свои работы в стиле геометрической сетки. Софи также выставляла свои гобелены в Соединённых Штатах. Помимо всего этого пара экспериментировала с поэзией, написанием журналов и другими видами искусства, создавая многочисленные совместные скульптуры.
Слева направо: Портрет Софи Таубер. \ Портрет Жана (Ханса) Арпа.
К 1926 году Софи и Жан получили французское гражданство и переехали в Страсбург. Там они делили своё время между Страсбургом и Парижем, потому что Софи часто получала заказы на работу дизайнера интерьеров в Париже. Однако паре пришлось бежать из Парижа из-за немецкой военной оккупации во время Второй мировой войны. В 1943 году Софи умерла от отравления угарным газом.
Несмотря на индивидуальный и совместный успех пары, признание Софи как артистки постоянно затмевалось признанием её мужа. Однако со временем она получила больше признания как в дизайне интерьера, так и за свой вклад в модернизм. Софи и Жан по сей день остаются неотъемлемой частью авангарда ХХ века.
Габриэле Мюнтер и Василий Кандинский
Габриэле Мюнтер и Василий Кандинский.
Габриеле познакомилась с Василием во время учёбы в художественной школе в Мюнхене, Германия, где он был директором школы. Поскольку Василий был женат, пара встречалась тайно, питая к друг другу тёплые чувства. В скором времени они отправились в совместное путешествие, где их любовь расцвела и в тайне от жены, он обручился с Габриеле, переехав в её дом.
Габриэле и Василий, 1906 год. \ Фото: bing.com.
В этот период постимпрессионистское искусство Василия процветало, и он продолжал экспериментировать с художественной абстракцией. Он и Габриеле стали партнёрами на поприще авангардного движения. Василий развёлся со своей женой в 1911 году, но не женился на Габриеле. Вместо этого он оставил её в Цюрихе, а сам сбежал в Москву во время Второй мировой войны, женившись на другой женщине.
К сожалению, Габриеле часто считали ученицей и любовницей великого художника, а не равной по артистизму и художественному таланту. Несмотря на то, что она была неотъемлемой частью многих его проектов, таких как создание экспрессионистской группы Der Blaue Reiter, ей никогда не приписывали никаких заслуг.
Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс
Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс в 1958 году. \ Фото: gettyimages.com.
Джаспер и Роберт были художниками-визуалистами, у которых были романтические отношения на протяжении 1950-х годов. В то время нетрадиционная ориентация рассматривалась как аморальная угроза американскому обществу. Чтобы скрыть свою ориентацию, Роберт женился на женщине. Тем не менее, пара проводила значительное время вместе в небольшой нью-йоркской студии. Роберт был старше Джаспера и часто становился наставником для молодого художника.
Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс, 1954 год. \ Фото: static.monden.ro.
Несмотря на разный возраст, их отношения были чрезвычайно продуктивными, но, к сожалению, они продлились недолго. В то время как Роберт изначально был наставником Джаспера, карьера Джонса превзошла его собственную карьеру, что привело к значительной конкуренции и зависти. К началу 1960-х годов их отношения распались. Пара не разговаривала в течение многих лет после горького разрыва.
Макс Эрнст и Доротея Таннинг
Слева направо: Макс Эрнст и Доротея Таннинг. \ Макс Эрнст и Доротея Таннинг, 1942, фотография Ирвина Пенна.
Макс впервые познакомился с Доротеей на вечеринке в 1942 году. В то время он был женат, но несмотря на это, пара стала проводить много времени вместе и влюбилась друг в друга за игрой в шахматы. В конце концов Макс развёлся со своей женой, чтобы быть с молодой художницей.
Они стали жить вместе, но в конце концов были вынуждены покинуть свой дом в Аризоне и вернуться во Францию, потому что Макс столкнулся с проблемами американского гражданства. Эта пара очень хорошо сотрудничала, продолжая работать вместе на протяжении всей своей карьеры, вплоть до смерти Макса.
Макс Эрнст и Доротея Тэннинг в студии. \ Фото: i.pinimg.com.
Из-за общей дурной славы знаменитой пары Доротею часто упускали из виду как художника. Несмотря на то, что её творчество было неотъемлемой частью авангарда начала ХХ века, её искусство рассматривалось только в связи с творчеством супруга. И лишь совсем недавно она получила должное признание как независимая художница и вкладчик в модернизм.
Эмми Хеннингс и Хьюго Болл
Эмми Хеннингс и Хьюго Болл. \ Фото: bing.com.
Эмми и Хьюго познакомились в Мюнхене в 1915 году. Вскоре после этого пара бежала из Германии в Цюрих, чтобы избежать потрясений Первой мировой войны. Оказавшись в Швейцарии, они открыли кабаре «Вольтер». Это экспериментальное пространство для перформансов стало эпицентром движения дада. Эмми и Хьюго исполнили на его сцене стихи и хореографию друг друга.
Совместное разочарование пары в войне, национализме и социальных ограничениях легло в основу как кабаре «Вольтер», так и движения Дада. Кабаре продолжало показывать причудливые и революционные представления. Это привлекло множество молодых художников-авангардистов, которые поддерживали анархию, радикальный левый подход и политическую свободу.
Хьюго уехал из Цюриха и познакомился с Тристаном Тцарой, который также стал одним из основателей дадаизма и автором манифеста Дада. Антиэстеблишментская позиция Хьюго, Эмми и их современников оказала значительное влияние на современное искусство ХХ века.
Хьюго и Эмми теперь известны как мать и отец Дада. Знаменитая пара была чрезвычайно влиятельной и побудила к совместному движению. Эта пара была эклектичной, страстной и всегда нарушала границы и правила искусства. Несмотря на то, что она и Хьюго работали совместно, Эмми так и не получила должного признания как независимый художник и революционер.
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