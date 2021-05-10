Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека. Время летит удивительно быстро, все мы меняемся. Так интересно иногда взглянуть на то, каким ты был много лет назад!
К началу учебного года мы собрали несколько снимков, на которых запечатлены одни и те же люди в первый и последний учебный день.
Немножко подрос.
Мама каждый год фотографировала сына в первый день в новом классе.
Сынок вырос, а все такой же стильный. Да и мама еще ого-го.
Первый день в детском саду и последний день в медицинском колледже.
Крутые шорты, чувак!
Первый день в первом классе и первый день последнего курса медицинского университета.
Лучшие друзья в первый и последний день в школе.
Первый день в детском саду и последний день в школе.
Машина не поменялась.
Девочка 12 лет ждала, когда ей подарят такой же торт.
Лучшие друзья: выпуск из детского сада и из школы.
Какой пончик!
Первый и последний день в школе у той же двери.
Теперь Джону не хватает той детской ростовой линейки.
Какая красотка выросла!
Первый день в детском саду и выпуск из школы.
Первый день в детском саду и последний день в школе.
Где подружку-то потерял?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии