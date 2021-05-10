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Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека. Время летит удивительно быстро, все мы меняемся. Так интересно иногда взглянуть на то, каким ты был много лет назад!

К началу учебного года мы собрали несколько снимков, на которых запечатлены одни и те же люди в первый и последний учебный день.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Немножко подрос.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Мама каждый год фотографировала сына в первый день в новом классе.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Сынок вырос, а все такой же стильный. Да и мама еще ого-го.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый день в детском саду и последний день в медицинском колледже.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Крутые шорты, чувак!

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый день в первом классе и первый день последнего курса медицинского университета.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Лучшие друзья в первый и последний день в школе.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый день в детском саду и последний день в школе.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Машина не поменялась.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Девочка 12 лет ждала, когда ей подарят такой же торт.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Лучшие друзья: выпуск из детского сада и из школы.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Какой пончик!

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в школе у той же двери.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Теперь Джону не хватает той детской ростовой линейки.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Какая красотка выросла!

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый день в детском саду и выпуск из школы.

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый день в детском саду и последний день в школе.



Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Где подружку-то потерял?

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