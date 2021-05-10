Сколько лет, сколько зим: дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека. Время летит удивительно быстро, все мы меняемся. Так интересно иногда взглянуть на то, каким ты был много лет назад!



К началу учебного года мы собрали несколько снимков, на которых запечатлены одни и те же люди в первый и последний учебный день.











Немножко подрос.







Мама каждый год фотографировала сына в первый день в новом классе.







Сынок вырос, а все такой же стильный. Да и мама еще ого-го.







Первый день в детском саду и последний день в медицинском колледже.







Крутые шорты, чувак!







Первый день в первом классе и первый день последнего курса медицинского университета.







Лучшие друзья в первый и последний день в школе.







Первый день в детском саду и последний день в школе.







Машина не поменялась.







Девочка 12 лет ждала, когда ей подарят такой же торт.







Лучшие друзья: выпуск из детского сада и из школы.







Какой пончик!







Первый и последний день в школе у той же двери.







Теперь Джону не хватает той детской ростовой линейки.







Какая красотка выросла!











Первый день в детском саду и выпуск из школы.











Первый день в детском саду и последний день в школе.

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