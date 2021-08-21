Съедобные шедевры от Daniele Barres

Мастер карвинга, или художественной резки по фруктам и овощам, Daniele Barresi создаёт удивительно детализированные фигурные узоры на различных плодах и других продуктах питания. Его работы выглядят настолько потрясающе, что их рука не поднимается съесть.







Авокадо.









Арбуз.







Арбуз.







Папайя.







Брокколи.







Медовая дыня.







Медовая дыня.







Чеснок.







Тыква.







Тыква.







Папайя.







Груша.







Груша.







Медовая дыня.







Сыр.







Брокколи.







Батат.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





