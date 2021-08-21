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Съедобные шедевры от Daniele Barres

Мастер карвинга, или художественной резки по фруктам и овощам, Daniele Barresi создаёт удивительно детализированные фигурные узоры на различных плодах и других продуктах питания. Его работы выглядят настолько потрясающе, что их рука не поднимается съесть.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Авокадо.


Съедобные шедевры от Daniele Barres

Арбуз.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Арбуз.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Папайя.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Брокколи.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Медовая дыня.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Медовая дыня.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Чеснок.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Тыква.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Тыква.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Папайя.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Груша.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Груша.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Медовая дыня.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Сыр.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Брокколи.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Батат.

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