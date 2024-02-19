Какими рецептами прославилась первая известная женщина-парфюмер, жившая три тысячи лет назад

История химии и парфюмерии неразрывно связана, и первое упоминание о специалисте в обеих этих науках относится к ХII тысячелетию до нашей эры. Рассказ о парфюмере при царе Месопотамии написан клинописью на глиняных дощечках, и этим парфюмером была женщина.
Клинописная табличка о Таппути-Белатекаллим.
Таппути (Tapputi), известная также как Таппути-Белатекаллим, работала со своей помощницей по имени Нину. Вместе они экспериментировали с различными эссенциями и инструментами и, судя по всему, были довольно состоятельными людьми, так как Таппути, помимо должности парфюмера, исполняла также обязанности дворцового надсмотрщика.
Картина *Парфюмер*. Автор: Rodolphe Ernst.
Для своих парфюмов Таппути использовала различные цветы, масла, аир, мирру, а также фильтрованную и дистиллированную воду. Все эти благовония далеко не всегда использовались для наслаждения ароматом: в те времена ритуальные и медицинские аспекты использования сильных запахов считались гораздо важнее всех остальных.
Византийский алембик, используемый для дистилляции парфюмерии.
Так, например, аир — растение с сильным пряным запахом — имеет наркотические свойства. Кроме того, считалось, что это растение может восстанавливать потенцию. Мирру, а также смеси, где этот ингредиент был ведущим, использовали для погребальных ритуалов. Эти благовония были настолько сильными, что даже сейчас, спустя несколько тысячелетий, при открытии месопотамских гробниц археологи смогли учуять запах благовоний.
Таппути. Автор: Helene Baum.
Месопотамские клинописные таблички являются первым письменным упоминанием о том, что люди работали с химическими ингредиентами. К сожалению, сам рецепт духов Таппути не сохранился, но зато удалось найти другой документ, созданный немного позже, в котором было упоминание Таппути и в котором утверждалось, что рецепт составлен по ее указаниям. Речь шла о довольно изобретательной ароматической смеси, которая должна была лечить от проблем с желудком.
Первые упоминания о парфюмерии и химии относятся к XII веку до нашей эры.
Увы, нам сегодня известно довольно мало о роли образованных женщин в древней Месопотамии, однако тот факт, что именно женщины занимали такую важную должность, говорит о многом.
Парфюм.
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