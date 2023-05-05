Деревянные тропы в Португалии

Проход Паива (The Paiva Walkways) представляют из себя 8-километровый маршрут, построенный из деревянных тротуаров и лестниц, которые цепляются и вьются по горному кряжу вдоль реки Паива в муниципалитете Ароика, Авейру, Португалия.







Особыми интересными местами пешеходных дорожек является витая лестница, которая ведет к вершине огромного холма, обеспечивая панорамный вид на местность, а также чрезвычайно узкий деревянный мост, который перекинут через реку. Он окружен парящими скалами и обильной естественной растительностью.







Туристический пешеходный маршрут начинается от речного пляжа Арейно и заканчивается на другом пляже Эспуинча.



Третья река Бай расположена на полпути дороги. По мере того, как пешеходы углубляются по дорожке вглубь маршрута, туристы встречаются с потрясающими видами на водопады, месторождения хрустального кварца, птицы и животные – экзотические представители фауны и флоры.







Проход Паива был открыт в июле 2015 года, но разрушительный лесной пожар в сентябре повредил более 600 метров деревянных тротуаров. После нескольких месяцев восстановления, Проходы были открыты для публики.







Проект ведет инженерная компанией Trimetrica совместно с городским муниципалитетом.



























































































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