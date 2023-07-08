Случайные уличные фотографии, которые получились благодаря игре света и тени

1. Полосатое кафе

Нынче мода на полоску во всем.

2. В Шотландии даже тени патриотичны

В зависимости от времени суток тротуарная плитка меняет рисунок узора .

3. Игра света и воображения

Пачка салфеток и флакон превратились в задумчивого человека.

4. Чудо-чулочки

Тень от забора создает необычную иллюзию на ногах.

5. Один дома

Силуэт, напоминающий Дональда Трампа.

6. Работа под прикрытием

Шпион в засаде.

7. Город на воде

Силуэты небоскребов бороздят водные просторы.

8. Жизнь в полоску

Яркие лучи света, падая под углом, разукрасили все вокруг в черно-белые полосы.

9. Биг-Бен

Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне бросает тень на мостовую.

10. Пернатые друзья

Посчитай, сколько птичек на картине?

11. Мультипликационный герой

Игра воображения.

12. Кружевное дерево

Ажурный узор соткан из лучей солнца и листьев.

13. Необычные тени

Забавная игра света и тени.

14. Бумажная колибри

Силуэт птицы - это обман зрения.

15. Колесо обозрения

Теневое отображение от колеса создает паутину на доме.

Пока Бэнкси уничтожает свои картины на глазах ошарашенной публики, а Никас Сафронов пишет портрет очередной знаменитости за миллион, природа создаёт свои шедевры без лишней шумихи и абсолютно бесплатно. И ничего, кроме солнечных лучей и предмета, который отбрасывает тень. Манхэттен, профиль Дональда Трампа, силуэты обнажённых женщин – даже не верится, что всё это создала природа абсолютно без участия человека.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: