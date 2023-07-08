Случайные уличные фотографии, которые получились благодаря игре света и тени

Пока Бэнкси уничтожает свои картины на глазах ошарашенной публики, а Никас Сафронов пишет портрет очередной знаменитости за миллион, природа создаёт свои шедевры без лишней шумихи и абсолютно бесплатно. И ничего, кроме солнечных лучей и предмета, который отбрасывает тень. Манхэттен, профиль Дональда Трампа, силуэты обнажённых женщин – даже не верится, что всё это создала природа абсолютно без участия человека.
1. Полосатое кафе
Нынче мода на полоску во всем.
2. В Шотландии даже тени патриотичны
В зависимости от времени суток тротуарная плитка меняет рисунок узора.
3. Игра света и воображения
Пачка салфеток и флакон превратились в задумчивого человека.
4. Чудо-чулочки
Тень от забора создает необычную иллюзию на ногах.
5. Один дома
Силуэт, напоминающий Дональда Трампа.
6. Работа под прикрытием
Шпион в засаде.
7. Город на воде
Силуэты небоскребов бороздят водные просторы.
8. Жизнь в полоску
Яркие лучи света, падая под углом, разукрасили все вокруг в черно-белые полосы.
9. Биг-Бен
Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне бросает тень на мостовую.
10. Пернатые друзья
Посчитай, сколько птичек на картине?
11. Мультипликационный герой
Игра воображения.
12. Кружевное дерево
Ажурный узор соткан из лучей солнца и листьев.
13. Необычные тени
Забавная игра света и тени.
14. Бумажная колибри
Силуэт птицы - это обман зрения.
15. Колесо обозрения
Теневое отображение от колеса создает паутину на доме.
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