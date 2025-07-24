Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320

Обычно АЗС питания системы электрозамков по прилёту вытаскивают и, таким образом, обесточивают их.Это делается для того, чтобы случайно не остаться перед закрытой дверью, если её кто-то захлопнет на земле.Но бывает, что АЗС не вытаскивают, и дверь всё же захлопывается :)Что делать в таком случае?Доступа внутрь кабины через форточку пилотов, как на 737, на A320 нету - форточка снаружи не открывается.Но всё же выход есть!Замки питаются переменным напряжением.И если его отключить, то они обесточатся и дверь можно будет открыть.Если подключено наземное питание, то его просто надо выключить.А если самолёт питается от ВСУ, то выключать приходится её.Для экстренного выключения ВСУ в случае пожара или для такой вот надобности в нижней части носа самолёта, на панели в лючке электропитания имеется кнопка.В случае пожара ВСУ будет гореть красная лампа.Для выключения ВСУ надо поднять колпачок над кнопкой ниже лампы, и нажать тамошнюю кнопку.