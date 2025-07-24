Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320

В пассажирских самолетах двери в кабину пилотов могут быть выполнены еще более качественно, чем двери в сам салон авиалайнера. Рассмотрим одну из подобных дверей на примере самолета Airbus-320.
Как видно, там присутствуют две двери - в туалет и в кабину.
Туалетная дверь находится слева по направлению полёта.
В нижней части бронированной двери обустроен комфортабельный лаз для выполза пилотов.
Его можно использовать в аварийных ситуациях, если дверь зажмёт деформировавшимся фюзеляжем.
Средний замок в дверной части имеет поворотную ручку, втягивающую через тяги язычки всех замков внутрь и, таким образом, механически освобождающую дверь из замков на косяке.
На косяке двери имеются три совершенно одинаковых замка с электрическим приводом.
При захлопывании двери язычок каждого замка на дверной стороне вжимается внутрь корпуса, и потом, после закрытия двери, защёлкивается и удерживается поворотным упором косячного электрозамка.
Если код правильный, то в кабине звучит сигнал.
Пилоты смотрят на монитор, показывающий пространство перед дверью.
При этом на клавиатуре FAP загорается зелёный светодиод.
Стюардесса толкает дверь, обесточенные упоры косячных замков поворачиваются.
При наборе правильного кода через какое-то время замки разблокируются сами.
Если же пилоты переводят тумблер в положение Lock (Блокировано), то электрические замки не открываются, и из салона попасть в кабину невозможно.
Питание электросистемы включается АЗСом на панели сзади второго пилота.
Обычно АЗС питания системы электрозамков по прилёту вытаскивают и, таким образом, обесточивают их.
Это делается для того, чтобы случайно не остаться перед закрытой дверью, если её кто-то захлопнет на земле.
Но бывает, что АЗС не вытаскивают, и дверь всё же захлопывается :)
Что делать в таком случае?
Доступа внутрь кабины через форточку пилотов, как на 737, на A320 нету - форточка снаружи не открывается.
Но всё же выход есть!
Замки питаются переменным напряжением.
И если его отключить, то они обесточатся и дверь можно будет открыть.
Если подключено наземное питание, то его просто надо выключить.
А если самолёт питается от ВСУ, то выключать приходится её.
Для экстренного выключения ВСУ в случае пожара или для такой вот надобности в нижней части носа самолёта, на панели в лючке электропитания имеется кнопка.
В случае пожара ВСУ будет гореть красная лампа.
Для выключения ВСУ надо поднять колпачок над кнопкой ниже лампы, и нажать тамошнюю кнопку.
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