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Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320

В пассажирских самолетах двери в кабину пилотов могут быть выполнены еще более качественно, чем двери в сам салон авиалайнера. Рассмотрим одну из подобных дверей на примере самолета Airbus-320.




Дверь находится в переднем вестибюле самолёта, в закуточке спереди.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Как видно, там присутствуют две двери - в туалет и в кабину.

Туалетная дверь находится слева по направлению полёта.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Отличить дверь в кабину можно по наличию глазка и предупреждающим надписям.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







В нижней части бронированной двери обустроен комфортабельный лаз для выполза пилотов.
Его можно использовать в аварийных ситуациях, если дверь зажмёт деформировавшимся фюзеляжем.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







В закрытом положении лючок удерживается следующим образом.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Дверь закрывается на три одинаковых замка. Два одинаковых расположены сверху и снизу.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Третий, несколько иной, находится в середине.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Средний замок в дверной части имеет поворотную ручку, втягивающую через тяги язычки всех замков внутрь и, таким образом, механически освобождающую дверь из замков на косяке.
На косяке двери имеются три совершенно одинаковых замка с электрическим приводом.

При захлопывании двери язычок каждого замка на дверной стороне вжимается внутрь корпуса, и потом, после закрытия двери, защёлкивается и удерживается поворотным упором косячного электрозамка.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







На боковой стороне FAP имеется клавиатура.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Желающий попасть в кабину набирает на ней код.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Если код правильный, то в кабине звучит сигнал.
Пилоты смотрят на монитор, показывающий пространство перед дверью.


Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Тумблер на среднем пульте в положение Unlock (Разблокировано) открывает дверь.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







При этом на клавиатуре FAP загорается зелёный светодиод.
Стюардесса толкает дверь, обесточенные упоры косячных замков поворачиваются.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







При наборе правильного кода через какое-то время замки разблокируются сами.

Если же пилоты переводят тумблер в положение Lock (Блокировано), то электрические замки не открываются, и из салона попасть в кабину невозможно.

Питание электросистемы включается АЗСом на панели сзади второго пилота.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Обычно АЗС питания системы электрозамков по прилёту вытаскивают и, таким образом, обесточивают их.
Это делается для того, чтобы случайно не остаться перед закрытой дверью, если её кто-то захлопнет на земле.
Но бывает, что АЗС не вытаскивают, и дверь всё же захлопывается :)
Что делать в таком случае?

Доступа внутрь кабины через форточку пилотов, как на 737, на A320 нету - форточка снаружи не открывается.
Но всё же выход есть!
Замки питаются переменным напряжением.
И если его отключить, то они обесточатся и дверь можно будет открыть.
Если подключено наземное питание, то его просто надо выключить.
А если самолёт питается от ВСУ, то выключать приходится её.
Для экстренного выключения ВСУ в случае пожара или для такой вот надобности в нижней части носа самолёта, на панели в лючке электропитания имеется кнопка.

В случае пожара ВСУ будет гореть красная лампа.
Для выключения ВСУ надо поднять колпачок над кнопкой ниже лампы, и нажать тамошнюю кнопку.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Да - в открытом положении дверь удерживается магнитом на правой стенке.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет







Есть вариант с установкой мониторов спереди.

Как устроена дверь в кабину пилотов самолета Airbus-320 airbus, кабина, самолет








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самолет airbus 320 b
самолет airbus 320
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