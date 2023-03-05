Людей Баджо часто называют «морскими цыганами». В некоторых местах Малайзии, Индонезии и на Филиппинах они по-прежнему продолжают кочевой образ жизни, живут на море без питьевой воды и электричества и пристают к берегу только для того, чтобы похоронить своих родственников.



Сегодня мы побываем в Малайзии, чтобы увидеть настоящую жизнь на воде.







Баджо — этническая группа, проживающая в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.







Несмотря на то, что со временем всё больше и больше Баджо перебираются на сушу, часть общин по-прежнему ведут кочевой образ жизни на воде.











Эти Баджо выходят на берег лишь для чтобы, продать пойманную рыбу, набрать питьевой воды да похоронить родственника.







Рыбалка здесь основное занятие и источник дохода. Уже в возрасте 4 лет дети начинают ловить рыбу, осьминогов и лобстеров.











Дети не имеют возможности ходить в школу, так что перспектив обосноваться в современном обществе у них немного.







Здесь нет интернета, телевидения и водопровода, зато есть чистый воздух, экологические морепродукты и полная независимость от кризисов и курсов валют.







Им здесь нравится.







Почти отдых на Мальдивах.































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