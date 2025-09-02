Блюда и продукты из СССР, которые казались тогда лучшим лакомством

Тем, чье детство прошло в советские времена, есть, что рассказать. Для кого-то Советский Союз стал кошмарным сном, где все было плохо. Но много и таких людей, для которых именно эта эпоха стала самым лучшим этапом в их жизни. Независимо от воспоминаний и отношения к СССР, было и то, что оставило в душах и памяти приятный след.

1. Хлебная корочка

2. Петушки из карамели

3. Жвачка

4. Связка бубликов

5. Хлеб с сахаром

6. Сгущенное молоко в жестяной банке

7. Сэндвич из печенья

8. Ириски

9. Халва

10. Сырок «Дружба»

11. Кисель в брикетах

12. Гренки

13. Квас

14. Колбаса Докторская

15. Пирожное «Картошка»