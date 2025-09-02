Блюда и продукты из СССР, которые казались тогда лучшим лакомством

Тем, чье детство прошло в советские времена, есть, что рассказать. Для кого-то Советский Союз стал кошмарным сном, где все было плохо. Но много и таких людей, для которых именно эта эпоха стала самым лучшим этапом в их жизни. Независимо от воспоминаний и отношения к СССР, было и то, что оставило в душах и памяти приятный след.
1. Хлебная корочка
Самое вкусное в хлебе - корочка / Фото: fotokto.ru Сходить в магазин и купить хлеб – задание, которое давалось советским детям одним из первых. С зажатыми в ладонях копейками ребята бежали за хлебом со всех ног. Обязательным ритуалом было отстоять немаленькую очередь. Но домой все возвращались уже без особой спешки. Естественно, ароматная, румяная корочка не оставалась без внимания. Частенько домой приносили уже надкушенный хлеб, а то и вовсе без корочки с одной стороны. И в этот момент ничего более вкусного никто себе даже не представлял.
2. Петушки из карамели
Карамель на палочке - любимое лакомство советских детей / Фото: yandex.ru Эти самодельные конфеты могли иметь любую форму. Они делались в виде не только петушков, но и лисичек, зайчиков. Рецепт у всего этого «зоопарка» был один – сахар и сливочное растопленное масло. Они продавались в магазинах, на рынках у бабушек, делались дома на кухне.чупа-чупс даже не идет в сравнение с этими уникальными натуральными сладостями.
3. Жвачка
Жвачку многие сами делали из смолы деревьев / Фото: www.gorod.cn.ua В самом начале девяностых годов практически все были помешаны на иностранных фильмах. Кассеты с ними засматривались, что называется, до дыр. Естественно, дети и подростки пытались быть похожими на своих любимых героев, одним из атрибутов которых была жвачка. Для большинства же детей нашей страны жевательная резинка оставалась роскошью. Поэтому была изобретена альтернатива – роль жвачки выполняла смола деревьев, например, слив или вишен.
4. Связка бубликов
Связка бубликов / Фото: www.afisha.ru Актуальность бубликов была утрачена в связи с появлением огромного количества воздушных бисквитов и нежного, сладкого печенья. Но около трех десятков лет назад бублики были очень популярными и приобретались целыми связками. С ними пили чай, молоко, а маленькие девочки даже примеряли их, как украшение, на шею, пока взрослые занимались своими делами.
5. Хлеб с сахаром
Хлеб с сахаром - лучшая альтернатива конфетам / Фото: www.stockio.com Сегодня мы можем купить или самостоятельно приготовить самые разные десерты и сладости. Ассортимент не ограничен. Но в Союзе самым распространенным и любимым лакомством считался пшеничный хлеб со сливочным маслом, от души посыпанным сверху сахарным песком. Если масла в доме не оказывалось, булку просто пропитывали обычной водой, а после обильно посыпали все тем же сахаром.
6. Сгущенное молоко в жестяной банке
Сгущенное молоко использовалось для крема / Фото: ok-inform.ru В наше время потребителю предлагается множество вариантов сгущенки в самой разной таре. В СССР такого разнообразия не было. В магазины завозили только однотипные жестяные баночки со сгущенным жидким молоком, которые выстраивались пирамидками. Для приготовления крема, ирисок, смазывания вафельных коржей сгущенку обычно варили. Тут главное не передержать банку в воде. В противном случае жестянка разрывалась и приходилось еще полночи приводить в порядок всю кухню. Но такая неприятная вещь никого не останавливала.
7. Сэндвич из печенья
Сэндвич из печенья с маслом / Фото: sm-news.ru Печенье советского производства с топленым молоком было настолько вкусным, что иногда трудно было удержаться и не съесть его еще до того, как заварится чай. Для улучшения вкусовых качеств многие делали немудреные лакомства. Одна печенька смазывалась сливочным маслом и накрывалась сверху второй. Вкус десерта был потрясающий.
8. Ириски
Ириски можно было есть в любом количестве / Фото: news.myseldon.com Самые популярные конфеты в СССР можно было употреблять не переставая, пока не заболит живот. Они были дешевыми и очень вкусными. В наше время тоже есть возможность отыскать в магазинах подобные конфеты с тем же названием и даже похожим вкусом. Но те, кто пробовал советский вариант, разницу почувствует сразу же.
9. Халва
Халва в жестяных банках / Фото: yaplakal.com Этот продукт был одним из тех немногих, которые на прилавках магазинов присутствовали всегда. К тому же и по цене он тоже был недорогим. Нас сейчас удивляет факт продажи халвы в жестяных баночках. Но в советское время для взрослых и детей это было обычное, закономерное явление, на которое никто не обращал внимания.
10. Сырок «Дружба»
Плавленый сыр Дружба / Фото: market.yandex.ua Продукт с этим названием есть и сегодня в небольших магазинах и супермаркетах. Но это далеко не то же самое, что было при Советском Союзе. Этот сырок в то время добавлялся в различные блюда. Да и без ничего, просто с чаем, ели его с огромнейшим удовольствием.
11. Кисель в брикетах
Детвора если кисель в сухом виде / Фото: abhazia.com Все советские граждане часто варили кисель дома. Но дети не всегда ждали, пока мама после работы приготовит любимый напиток. В магазинах продавался кисель с разными вкусами в сухом виде в брикетах. Ребятишки этим пользовались – покупали и просто грызли, за что нередко их ругали родители.
12. Гренки
Гренки из хлеба с яйцом / Фото: good-know.com Сегодня немногие задумываются. Что делать с черствым хлебом. А вот лет 30-40 назад даже зачерствевшие хлебные кусочки использовали. Их резали, обмакивали в яйцо, предварительно взбитое, и на горячей сковородке обжаривали до состояния румяной корочки. Очень вкусное блюдо на скорую руку получалось.
13. Квас
Домашний квас - любимый напиток в летнюю жару / Фото: poradu24.com Для нас не в диковинку наблюдать в магазинах полки с бутылками холодного напитка «Кваса». Но это далеко не то, что пили люди в Советском Союзе. Настоящий хлебный квас хозяйки делали самостоятельно. Весной и летом почти в каждом доме были трехлитровые банки с резким напитком, на дне которого находились сухари. Вкус был ни с чем несравнимый.
14. Колбаса Докторская
В каждой советской семье всегда была докторская колбаса / Фото: друзья-сябры.рф Кто не видел в магазине продукцию с таким названием? Но современная колбаса разительно отличается от той, которую ели советские граждане. С ней делали бутерброды, поджаривали на сковородке, делая ее еще вкуснее и аппетитнее.
15. Пирожное «Картошка»
Пирожное «Картошка» / Фото: youtube.com Традиционный десерт из Советского Союза, который визуально действительно похож на картофелину. Готовился он из растопленного сливочного масла, какао, печенья, орехов. Из этой смеси делали шарики и уплетали за обе щеки. Печеная картошка / Фото: avto.goodfon.ru Этот список аппетитных и родных продуктов для тех, кто жил при Союзе, можно продолжать бесконечно. Вкус орешков со сгущенкой, домашних козинаков, черного хлеба с клубничным вареньем, картошки, запеченной на углях, еще долго будет вызывать ностальгию.
