5 элементов автомобильного дизайна, раскритикованных за откровенную пошлость

Нелепица на колесах.
На протяжении многих лет автомобильные дизайнеры стараются придумать элементы кузова и салона, которые бы выделили их творение из множества машин. Правда, иногда фантазия явно переходит границы.
1. Колпаки для колес
Колпаки для колес.
В минувшем столетии колесные колпаки порой имели достаточно «вульгарный» выпуклы вид. От чего главным образом в США, название этой детали быстро перекачивало в сленг современников для обозначения женской груди. Впрочем, со временем форма колпаков изменилась, и термин вышел из обихода.
2. Ручной тормоз
Ручной тормоз.
Не нужно задействовать слишком фантазии для того, чтобы сравнить ручной тормоз с «чем-то» фаллическим. И форма и принцип действия этого элемента просто «кричат» о потенциальном сравнении. Впрочем, как известно, - «каждый в меру своей распущенности».
3. Бамперы
Бамперы.
В автомобилях, выпускаемых в США в 1950-е годы, устанавливались достаточно специфические бамперы, которые опять-таки были быстро сравнены современниками с женской грудью. Термин просуществовал в разговорном словаре достаточно долго, во многом благодаря начинавшейся тогда сексуальной революции.
4. Nissan ZEOD RC полностью
Nissan ZEOD RC.
Автомобиль Nissan ZEOD RC для многих американцев стал просто воплощением вульгарности. Почему? Да все потому, что его аэродинамический дизайн почти полностью копирует дизайн автомобиля из сатирической анимационной супергеройской комедии «Ambiguously Gay Duo» созданной в 1996 году.
5. Решетка радиатора Edsel
Решетка радиатора Edsel.
Автомобиль Edsel выпускавшийся с 1950 по 1960 годы приобрел сомнительную славу вовсе не из-за технических характеристика, а из-за специфического дизайна. В действительности речь идет лишь о не очень удачном дизайне передней части кузова и решетки радиатора, которую многие современники в шутку сравнивали с вульвой.
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