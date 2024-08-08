С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    большинство снимков постановочныеОт объявления вой...
  • Александр Леушин
    Достойна уважения и памяти поколений.Другой Шиндлер: з...
  • Alexsandr Sushkov
    Лайфхаки?  В русском языке слов не хватает?Какими лайфхаками...

Горючая смесь: что получится, если смешать колу, энергетик и молоко


Что получится, если смешать колу, энергетик и молоко

Что получится, если смешать колу, энергетик и молоко

 

Умные люди говорят: ты есть то, что ты ешь. Добавим: и то, что ты пьёшь. В таком случае, любопытно посмотреть, как выглядит личность, готовая выпить смесь молока, кока-колы и энергетика Red Bull. Нет, мы не призываем вас к подобным рискованным экспериментам с собственным желудком. Лучше посмотрите видео ниже: оно объяснит, какая гремучая смесь получится из этих трёх (относительно) безопасных напитков.


Любите необычные эксперименты из разряда «а посмотрим, что будет?»? Тогда вы просто обязаны узнать, что за коктейль такой гремучий: кола+Red Bull+молоко. Такое точно не закажешь в баре за углом!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх