Горючая смесь: что получится, если смешать колу, энергетик и молоко

Что получится, если смешать колу, энергетик и молоко
Умные люди говорят: ты есть то, что ты ешь. Добавим: и то, что ты пьёшь. В таком случае, любопытно посмотреть, как выглядит личность, готовая выпить смесь молока, кока-колы и энергетика Red Bull. Нет, мы не призываем вас к подобным рискованным экспериментам с собственным желудком.
Любите необычные эксперименты из разряда «а посмотрим, что будет?»? Тогда вы просто обязаны узнать, что за коктейль такой гремучий: кола+Red Bull+молоко. Такое точно не закажешь в баре за углом!
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