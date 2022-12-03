Как в Африке появилась земля свободных американских рабов: Малоизвестные факты про Либерию

Предыстория

Бостонская резня и мученик Крисп Аттакс – первый мученик за независимость Америки. \ Фото: history.com.







Европейская карта Западной Африки и Западного побережья, 1736 год. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

Карта колонии Либерия в 1830-х годах, созданная ACS, а также показывающая колонию Миссисипи и другие колонии, спонсируемые государством. \ Фото: blogspot.com.

Джозеф Дженкинс Робертс, первый президент Либерии.

Резиденция Джозефа Дженкинса Робертса, первого президента Либерии, между 1848 и 1852 годами. \ Фото: en.wikipedia.org.

Американское колонизационное общество

Афроамериканцы отправляются в Либерию, 1896 год. ACS отправила своих последних эмигрантов в Либерию в 1904 году. \ Фото: thereaderwiki.com.

Темнокожий американский бизнесмен и аболиционист Пол Каффе.

Слева направо: Чарльз Фентон Мерсер. \ Генри Клей.

Иллюстрация собрания Американского общества колонизации в Вашингтоне перед колонизацией Либерии. \ Фото: google.com.

Колониальная Либерия

Чарльз Данбэр Бёрджесс Кинг, 17-й президент Либерии (1920-1930), со своей свитой на ступенях Дворца мира, Гаага (Нидерланды), 1927 год. \ Фото: evenimentulistoric.ro.

Слева направо: Культура Басса: Маска-шлем для Общества Санде (Ндоли Джовей), Либерия. ХХ век. \ Лотт Кэри был афро-американским баптистским министром и мирянином, который был миссионерским лидером в основании колонии Либерии на западном побережье Африки в 1820-х годах.

Техника в Монровии во время Второй гражданской войны в Либерии. \ Фото: stringfixer.com.

Карта Либерии. \ Фото: en.wikipedia.org.

Противодействие колониализму в США

Реконструкция восстания Деслонда – крупнейшего восстания рабов в истории рабства 1811 года. \ Фото: google.com.

Слева направо: Бывший президент Элен Джонсон-Серлиф. \ Лесорубы и лесовоз, начало 1960-х годов.

Независимое государство Либерия

Президент Серлиф с госсекретарем США Джоном Керри, президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в сентябре 2015 года. \ Фото: twitter.com.

Мальчик, перемалывающий сахарный тростник близ Флумпы, округ Нимба, 1968 год. \ Фото: en-academic.com.

Студенты, обучающиеся при свечах в округе Бонг. \ Фото: blogspot.com.