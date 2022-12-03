Как в Африке появилась земля свободных американских рабов: Малоизвестные факты про Либерию

В отличие от европейских стран, американская колониальная экспансия не была инициирована по ресурсным или стратегическим соображениям. Колониализм США в Африке глубоко уходит корнями в историю рабства, которое было главным предметом разногласий между американскими политиками. Разрыв достиг критической точки с избранием Авраама Линкольна на пост президента в 1860 году, отделением Южных штатов и последовавшей Гражданской войной. О том, как появилась Либерия и как создание безопасного убежища для темнокожих американских граждан привело к неожиданным результатам – далее в статье.
Предыстория
Бостонская резня и мученик Крисп Аттакс – первый мученик за независимость Америки. \ Фото: history.com.
4 июля 1776 года тринадцать британских колоний в Северной Америке провозгласили свою независимость от Великобритании. Последовала война, которая продлилась шесть лет и закончилась победой армий, выступающих за независимость. Во время конфликта около девяти тысяч темнокожих присоединились к американскому делу, сформировав «Чёрных патриотов». Последним была обещана свобода от рабства и полные гражданские права.
Европейская карта Западной Африки и Западного побережья, 1736 год. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.
Однако новообразованная страна продолжала вводить дискриминационные законы в отношении темнокожего населения. Им запретили проходить военную службу, а некоторых из них даже заставили вернуться в цепи рабства в Южных Штатах. Более того, право голоса было предоставлено только в пяти из тринадцати штатов. История рабства в Соединённых Штатах будет продолжаться ещё несколько десятилетий.
Карта колонии Либерия в 1830-х годах, созданная ACS, а также показывающая колонию Миссисипи и другие колонии, спонсируемые государством. \ Фото: blogspot.com.
В годы, последовавшие за окончанием войны за независимость США, Северные штаты постепенно отменили рабство. К 1810 году почти семьдесят пять процентов темнокожих американцев на Севере были свободны. Напротив, число рабов на Юге росло, достигнув почти четырёх миллионов к середине XIX века.
Джозеф Дженкинс Робертс, первый президент Либерии.
К 1830 году число свободных темнокожих американцев достигло трёхсот тысяч. Это увеличение беспокоило рабовладельцев. Они были обеспокоены тем, что эмансипированные темнокожие поддержат возможные восстания и беспорядки на Юге. Несмотря на перемены, положение вольноотпущенников оставалось тяжёлым. Они не смогли утвердиться в американском обществе, став жертвами различных форм сегрегации.
Резиденция Джозефа Дженкинса Робертса, первого президента Либерии, между 1848 и 1852 годами. \ Фото: en.wikipedia.org.
Страх перед восстаниями, поддерживаемыми свободными темнокожими, и необходимость предоставить ощутимые возможности привели к созданию Американского общества колонизации (ACS) в декабре 1816 года. Заявленной целью последнего было переселение темнокожего населения на их исконную землю: в Африку. И совсем неудивительно, что переселение темнокожих американцев в Либерию имело серьёзные дестабилизирующие последствия, которые всё ещё ощущаются сегодня в повседневной жизни всех либерийцев.
Американское колонизационное общество
Афроамериканцы отправляются в Либерию, 1896 год. ACS отправила своих последних эмигрантов в Либерию в 1904 году. \ Фото: thereaderwiki.com.
На протяжении всей истории рабства вопрос об освобождённых рабах был серьёзной проблемой. Первоначально переселение свободных темнокожих людей на африканский континент было британской идеей. В 1786 году несколько темнокожих лоялистов, сражавшихся бок о бок с британской армией во время войны за независимость США, были отправлены жить в Сьерра-Леоне. В 1815 году темнокожий американский бизнесмен и аболиционист Пол Каффе продолжил британские усилия, лично организовав переселение тридцати восьми темнокожих американцев в Африканскую британскую колонию.
Темнокожий американский бизнесмен и аболиционист Пол Каффе.
Год спустя видные аболиционисты Чарльз Фентон Мерсер и Генри Клей вместе с рабовладельцами Джоном Рудольфом из Роанока и Башродом Вашингтоном основали Американское общество колонизации. Для аболиционистов создание ACS стало возможностью предоставить темнокожим людям безопасное убежище от сегрегации. Для рабовладельцев это был способ убрать свободных африканцев со своих плантаций и блокировать потенциальную поддержку будущих восстаний рабов.
Слева направо: Чарльз Фентон Мерсер. \ Генри Клей.
В 1820-1830-х годах ACS завоевала симпатии бывших президентов Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. Кроме того, действующий в то время президент США Джеймс Монро выразил свою поддержку Обществу. Шаг за шагом Американское общество колонизации завоевывало популярность как у аболиционистов, так и у рабовладельцев. Обе группы поддерживали идею репатриации и стремились купить землю на африканском континенте, чтобы переселить туда темнокожее американское население.
Иллюстрация собрания Американского общества колонизации в Вашингтоне перед колонизацией Либерии. \ Фото: google.com.
В 1821 году американские солдаты аннексировали мыс Мэсурадо и основали город Монровия. Джехуди Ашмун, колониальный агент ACS в Африке, сумел купить дополнительные земли, официально основав колонию Либерия в 1822 году.
Колониальная Либерия
Чарльз Данбэр Бёрджесс Кинг, 17-й президент Либерии (1920-1930), со своей свитой на ступенях Дворца мира, Гаага (Нидерланды), 1927 год. \ Фото: evenimentulistoric.ro.
Иммиграция темнокожих во вновь основанную колонию началась почти сразу. Под руководством лидеров, таких как Элайджа Джонсон и Лотт Кэри, ACS начали заселять различные города. Тем временем другие более мелкие организации, такие как Миссисипи и Кентукки в Африке, и Республика Мэриленд, также организовали миграцию темнокожих групп в различные города колонии.
Слева направо: Культура Басса: Маска-шлем для Общества Санде (Ндоли Джовей), Либерия. ХХ век. \ Лотт Кэри был афро-американским баптистским министром и мирянином, который был миссионерским лидером в основании колонии Либерии на западном побережье Африки в 1820-х годах.
Колонисты быстро столкнулись с местными трудностями. Бесчисленное множество людей заболели такими болезнями, как Жёлтая лихорадка, в первые дни после их прибытия. Кроме того, местное население, такое как басса, сильно сопротивлялось экспансии темнокожих американцев, жестоко нападая на поселения США. Бои были напряжёнными, и потери исчислялись тысячами с обеих сторон. К 1839 году, чтобы избежать искоренения, все американские организации, действующие в Либерии, должны были объединиться и сформировать Содружество Либерии под исключительным управлением ACS.
Техника в Монровии во время Второй гражданской войны в Либерии. \ Фото: stringfixer.com.
Идея миграции не была хорошо воспринята большинством темнокожих американцев. Они отказались покидать свои дома, предпочитая бороться за своё освобождение в Соединённых Штатах, а не уезжать в далёкую страну. После нескольких поколений рабства многие из них к тому времени утратили всякое чувство принадлежности к африканскому континенту. Кроме того, различные трудности, с которыми столкнулись колонисты, сделали перспективы иммиграции крайне непопулярными.
Карта Либерии. \ Фото: en.wikipedia.org.
По мере того, как Соединённые Штаты постепенно сталкивались с более насущными проблемами, колония Либерия была предоставлена сама себе. В то время как США вели кровопролитную войну против Мексики (1846-1848), Содружество Либерии под руководством последнего колониального агента Американского общества колонизации Джозефа Дженкинса Робертса провозгласило свою независимость 26 июля 1847 года. Несколько лет спустя история рабства в Соединённых Штатах Америки закончится тринадцатой поправкой, принятой 31 января 1865 года.
Противодействие колониализму в США
Реконструкция восстания Деслонда – крупнейшего восстания рабов в истории рабства 1811 года. \ Фото: google.com.
Создание колонии в Африке изначально выдвигалось как лекарство от рабства и альтернативный способ для темнокожих американцев иметь свой собственный дом. Кроме того, находясь под сильным влиянием религиозных влияний, колониальное движение в Соединённых Штатах представило себя как иллюстрацию христианского милосердия и миссии по распространению христианства в Африке.
Тем не менее различные партии решительно выступали против колониализма. Как известно из истории рабства в Соединённых Штатах, темнокожие американцы хотели получить равные права в своих американских домах вместо того, чтобы иммигрировать в новую землю обетованную. Кроме того, различные активисты за права темнокожих, такие как Мартин Делани, который мечтал о независимой темнокожей нации в Северной Америке, считали Либерию насмешкой, скрывающей расистскую повестку дня.
Слева направо: Бывший президент Элен Джонсон-Серлиф. \ Лесорубы и лесовоз, начало 1960-х годов.
Различные движения за освобождение заметили, что вместо того, чтобы искоренять рабство, деятельность Американского общества колонизации имела неожиданно противоположные последствия. Например, в 1830-х годах в различных штатах, таких как Огайо, вновь появились «Чёрные кодексы» и тысячи свободных темнокожих были изгнаны из Южных штатов.
Другие известные аболиционисты выступали против колонизации, в том числе журналист Уильям Ллойд Гаррисон, редактор политического журнала «Освободитель», известного своей позицией против рабства. Он рассматривал создание колонии для темнокожих американцев как способ отделить свободных американцев африканского происхождения от их порабощённых собратьев. По его мнению, такой метод не решает проблему рабства, а скорее усугубляет её, поскольку рабы рискуют потерять основную базу защитников своего права на свободу.
Джеррит Смит, филантроп и будущий член Палаты представителей, также раскритиковал Общество. Будучи одним из её ключевых членов, он внезапно покинул ACS в ноябре 1835 года, поскольку считал, что колонизация оказывает серьёзное негативное воздействие на темнокожее население Соединённых Штатов.
Независимое государство Либерия
Президент Серлиф с госсекретарем США Джоном Керри, президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в сентябре 2015 года. \ Фото: twitter.com.
После обретения независимости Либерия постепенно получила международное признание со стороны европейских стран, таких как Великобритания и Франция (в 1848 и 1852 годах). Однако Соединённые Штаты не устанавливали дипломатических отношений с новообразованной африканской страной до 1862 года.
Либерийское правительство проводило политику иммиграции темнокожих американцев. К 1870 году в новую страну иммигрировало более тридцати тысяч темнокожих. Но в конце XIX века приток иммигрантов неуклонно уменьшался, поскольку история рабства в Соединённых Штатах подошла к концу. Темнокожие американцы, обосновавшиеся в Либерии, будут называть себя американо-либерийцами и проводить грубую колониальную и имперскую политику в отношении местного населения.
Мальчик, перемалывающий сахарный тростник близ Флумпы, округ Нимба, 1968 год. \ Фото: en-academic.com.
В политической жизни доминировали две партии. Либерийская партия, позже названная Республиканской, собрала свой электорат из более бедных категорий граждан. Партия истинных вигов (TWP) представляла самые богатые классы и собирала огромные суммы средств. Из-за сегрегационистских законов, направленных против местного населения, только американо-либерийцы имели право голоса. Лишённые гражданских прав либерийцы неамериканского происхождения жили вдали от побережья, поэтому не получали выгод от международной торговли. В некоторых сообщениях даже утверждается, что американо-либерийцы занимались незаконной работорговлей против коренного населения.
Студенты, обучающиеся при свечах в округе Бонг. \ Фото: blogspot.com.
В 1899 году, после роспуска Республиканской партии, партии Истинных вигов удалось установить гегемонию в Либерии. TWP управляла страной до 1980 года, поддерживая социальные касты и политику сегрегации. К 1940-м годам крупные социальные события постепенно поколебали американо-либерийское правление. В 1979 году народное восстание против повышения цен на рис привело к жестоким репрессиям, которые привели к расколу между режимом и армией. В апреле 1980 года государственный переворот, возглавляемый мастер-сержантом Сэмюэлем Доу, привёл к казни последнего президента TWP и американо-либерийского президента Уильяма Толберта вместе со всем его кабинетом министров.
В настоящее время Либерия является демократической страной. Тем не менее последствия американо-либерийского правления всё ещё ощущаются даже на сегодняшний день. После государственного переворота два десятилетия гражданской войны разорвали страну на части, серьёзно навредив её ресурсам и инфраструктуре.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии