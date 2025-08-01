10 худших городов мира для жизни

Предлагаем вам подборку худших городов мира. В расчет брались данные о политической стабильности, здравоохранении, образовании, преступности, и многие другие.







1. Багдад



Столица Ирака







2. Банги



Столица Центральноафриканской Республики







3. Сана



Столица Йемена







4. Порт-о-Пренс



Столица Гаити







5. Хартум



Столица Судана







6. Нджамена



Столица Чада







7. Дамаск



Столица Сирии







8. Браззавиль



Столица Республики Конго







9. Киншаса



Столица Демократической Республики Конго







10. Конакри



Столица Гвинеи



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