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С нами не соскучишься!

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10 худших городов мира для жизни

Предлагаем вам подборку худших городов мира. В расчет брались данные о политической стабильности, здравоохранении, образовании, преступности, и многие другие.

10 худших городов мира для жизни

1. Багдад

Столица Ирака

10 худших городов мира для жизни

2. Банги

Столица Центральноафриканской Республики

10 худших городов мира для жизни

3. Сана

Столица Йемена

10 худших городов мира для жизни

4. Порт-о-Пренс

Столица Гаити

10 худших городов мира для жизни

5. Хартум

Столица Судана

10 худших городов мира для жизни

6. Нджамена

Столица Чада

10 худших городов мира для жизни

7. Дамаск

Столица Сирии

10 худших городов мира для жизни

8. Браззавиль

Столица Республики Конго

10 худших городов мира для жизни

9. Киншаса

Столица Демократической Республики Конго

10 худших городов мира для жизни

10. Конакри

Столица Гвинеи

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