9 хитростей с меламиновой губкой

Советы по применению и инновационные особенности современного средства уборки. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com Одной из современных маркетинговых новинок считается уникальная меламиновая губка, которая якобы справляется с любыми загрязнениями в два счета. Правда или очередная уловка для увеличения продаж?, из чего она состоит и что в действительности ей можно мыть, поможет подборка практичных советов.
1. Как это работает?
Инновационную разработку губку-ластик часто рекламируют по телевизору. /Фото: priborka.life Меламиновая губка создается из вспененной меламиновой смолы, которая дополнительно обрабатывается особым образом. Внешне она похожа на белый каучуковый ластик, обладает пористой, но плотной структурой. Губка достаточно твердая, полностью сжаться может только после смачивания. После тактильного испытания создается впечатление, что в руке находится застывшая монтажная пена. Эффективность губки обеспечивается без дополнительных чистящих компонентов и веществ. Особую действенность новинке для уборке обеспечивает двухступенчатая вспененная структура: крупными порами захватывается основная часть загрязнений, а мелкими — убираются остатки и производится безопасная шлифовка. Работает на любых поверхностях. /Фото: malaysia.timbangharga.com Меламиновая губка действует аккуратно, не оставляя видимых потертостей на поверхности, при использовании постепенно стирается.
2. Сияющие столовые приборы
Благодаря инновационной разработке для уборки все столовые приборы засияют, как новые.
3. Чистые кроссовки
Вернуть сияющую белизну обуви поможет меламиновая губка. /Фото: lh3.googleusercontent.com Кроссовки, особенно те, которые имеют белую подошву, очень быстро загрязняются и потом с трудом отмываются до идеальной белизны. Чтобы кроссовки снова выглядели как новые, достаточно провести по ним влажной меламиновой губкой. Все загрязнения быстро исчезнут.
4. Никаких загрязнений на полу
Аккуратно, но уверенно помогает устранить любые загрязнения. /Фото: photos-mt.kcdn.kz Пол, из какого материала он не был сделан, ежедневно подвергается существенной нагрузке. На него может упасть еда, попасть грязь, ребенок может разрисовать его маркерами или красками, а домашний питомец оставить царапины, в которые забьется пыль. Чтобы устранить все эти загрязнения и отполировать пол, неплохо бы попробовать действие новой меламиновой губки. Влажный «ластик» все уберет, только сначала надо попробовать его действие на незаметной части пола, чтобы убедиться, что он не сотрет лак с ламинированной или натуральной древесины.
5. Избавляемся от пыли на плинтусах
Губка-ластик отлично справляется с грязными плинтусами. /Фото: wysylkaonline.co Еще одно «слабое» место квартиры — плинтуса. Они очень часто загрязняются и редко тщательно убираются во время регулярной уборки. Плинтуса могут собирать пыль, застрявшие частички разного мелкого мусора, тем самым теряя свой красивый внешний вид. Волшебная губка сделает ваши плинтуса безупречными.
6. Чистая плита и духовка
Благодаря меламиновой губке плита станет чистой и блестящей, будто новой. /Фото: navseruki.guru Современные духовки имеют режим самоочищения. Это, конечно, очень удобно, но не всегда действует безотказно. Поэтому зачастую требуется основная или дополнительная чистка всех рабочих поверхностей на кухне. К счастью, несколько быстрых движений инновационной губки могут сделать эту обычно утомительную работу по-настоящему быстрой и простой. Хитрость эффективной уборки заключается в том, что нужно использовать и мокрую, и сухую губки.
7. Убираем липкий остаток
Липкий слой больше не будет проблемой. /Фото: hogaki.com Использование стеклянных банок — отличный способ сэкономить на пластиковых контейнерах для хранения продуктов. Единственная проблема — это аккуратно снять этикетку, чтобы после нее не осталось липкого следа. Чаще всего идеально устранить неприятность не удается, и приходится оттирать липкий слой губкой. Вместо обычной лучше использовать меламиновую, так как она работает вдвое эффективнее.
8. Чистые швы плиточных полов
Отличное средство для устранения всех загрязнений. /Фото: nextews.com Обычные средства уборки не всегда могут убрать всю грязь и мусор, которые попали в швы между плитками. Во время мытья полов зачастую смываются только верхние загрязнения, а швы остаются серыми и некрасивыми. К счастью, для этого есть простое решение — нужно просто протереть все труднодоступные места волшебной губкой-ластиком.
9. Чистая посуда
Отличный результат в максимально краткие сроки. /Фото: amazingajmer.com Не всегда легко удается устранить все скопления жира и нагара с кухонной посуды. Приходится долго тереть ее губкой с разными моющими средствами, уставать и нервничать, а все равно не получать идеального результата. Всю эту рутину можно превратить в быстро выполнимую задачу, если обычную губку заменить на меламиновую.
10. Утюг с полки магазина
Теперь подошва утюга всегда будет чистой. /Фото: s12emagst.akamaized.net При глажке на утюге часто остаются частички одежды и ткани, которые со временем образуют налет. Во время последующей процедуры приведения одежды в порядок, этот налет плавится и прилипает к вещам, что может привести к существенной порче. Поэтому время от времени утюг нужно чистить. Меламиновая губка отлично справится с этой задачей
