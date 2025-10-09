5 популярных клише в фильмах про войну, которые повторяют из раза в раз

В любом художественном произведении всегда будут иметь место разнообразные преувеличения. Фильмы про войну здесь не являются каким-либо исключением. Более того, существует целая плеяда откровенных ляпов, допущений и даже клише, которые кинематографисты допускают так часто, что начинает уже казаться, будто бы это какая-то «цеховая традиция».
1. «Собачьи бирки»
На груди их не носят. /Фото: nazya.com.
В каждом втором (если не первом) американском фильме про войну военнослужащие армии США носят на груди жетоны, так называемые «собачьи бирки». Изобретение это отнюдь не американское. В том или ином виде бирки используются в любой армии мира. Однако в действительности даже в США на груди их не носят. Во всяком случае во время нахождения на войне. Чаще всего солдаты зашивают личные идентификаторы в ремни, кладут в ботинки или вшивают в одежду.
2. Сплошной автоматический огонь
Никто так не стреляет. /Фото: promo.exler.ru.
В реальной боевой обстановке автоматический огонь используется, однако далеко не так часто, как это изображают в кино. Можно даже сказать, что ведение автоматического огня – это скорее эксцесс, нежели практика. Из ручного стрелкового оружия бойцы стреляют одиночными, в лучшем случае короткими очередями. Даже пулеметный огонь в большинстве ситуаций ведется в виде очередей.
3. Взрывы
Ничего общего с действительностью. /Фото: timeout.ru.
В 8 из 10 случаев киношные взрывы не имеют ничего общего с действительностью. Касается это буквально всего: мин, взрывчатки, гранат, взрывов техники и много другого. Виной всему желание кинематографистов сделать сцену зрелищной.
4. Метательные ножи
Такое только в кино. /Фото: film.ru.
Стоит на экране появиться фильму про спецназ или разведчиков, как там тут же в одной из сцен «сплывут» и злополучные метательные ножи. На самом деле убить или хотя бы серьезно ранить человека в боевом обмундировании метнув нож достаточно сложно. Более того, нет никакой гарантии того, что нож, во-первых, попадет, во-вторых, воткнется в жертву. Все-таки в последние 2 столетия люди отдают куда больше предпочтения огнестрельному оружию.
5. Бесчисленные боеприпасы
Патроны нужно считать. /Фото: YouTube.
На самом деле во время войны достаточно трепетно относятся к вопросу боеприпасов. Во всяком случае начальствующих состав армии. Ответ на вопрос «почему?» в данном случае предельно прост: снабжение подразделения находящегося на рубеже соприкосновения с противником – это отнюдь не походка в магазин за хлебом.
