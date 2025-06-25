9 популярных клише о стрельбе из лука, в которые мы верим благодаря кино и играм

Есть только одно старинное оружие, которое в произведениях массовой культуры может встать в один ряд по популярности с мечом. Конечно же, это старый-добрый лук. Увы, как это часто бывает, кинофильмы и видеоигры породили целую плеяду клише, стереотипов, заблуждений и откровенных мифов в отношении этого вида античного и средневекового оружия.
1. Стрелы легко и просто пробивают доспехи
Шок контент: доспехи носили, потому, что они защищали! /Фото: youtube.com.
На самом деле этот стереотип касается не столько самих луков или какого-либо другого наступательного вооружения, столько самих средств защиты… В 9 из 10 случаев доспехи в кино вообще ни от чего не защищают и легко протыкаются хоть стрелами, хоть мечами, хоть двуручными секирами. Все это очень далеко от истины. В действительности любой металлический доспех обеспечивает весьма представительный уровень защиты от холодного и метательного оружия. Эта защита ни в коем случае не абсолютная… Хотя в некоторых случаях действительно стремится именно к такому уровню. Стрела, пущенная из лука, представляет весьма ограниченную опасность для человека, закованного в сталь. При этом даже если она и пробьёт металл, то скорее всего застрянет в поддоспешной одежде.
2. Лук не боится воды
Вода - главный враг лука. /Фото: Pinterest.
Современная популярная культура навязала огромное количество упрощающих штампов в отношении любого оружия, в том числе старинного. Так, например, с водой и сыростью плохо дружит не только огнестрельное оружие, но и метательное.
3. Ранение из лука – пустяк
Ранения стрелой - опасны. /Фото: hi-tech.mail.ru.
В кино можно часто увидеть, как герой, «нафаршированный» стрелами, сражается из последних сил, получая все новые и новые удары. Нужно ли говорить, что это очень большое допущение ради повышения градуса драматизма? В действительности при всей своей кажущейся простоте стрела чрезвычайно опасна. Для выведения человека из строя чаще всего достаточно даже одного попадания, и вовсе не обязательно в какое-либо критическое место на теле. Во-первых, это чудовищно больно. Намного больнее, чем большинство огнестрельных ранений. Во-вторых, в эпоху отсутствия антибиотиков даже вовремя прооперированное ранение стрелой чаще всего заканчивалось заражением крови. А дальше шансы у больного были примерно 50% на 50%. По некоторым подсчетам ученых-историков от 60 до 72% ранений из лука в Средние века заканчивались летальным исходом.
4. Лук - удел слабаков
Стрелять из лука не просто. /Фото: imdb.com.
Подростки и дети, хрупкие девушки и разного рода «слабаки» – именно такое клише неосознанно навязывает массовая культура в отношении стрельбы из лука. В действительности ситуация обстоит строго обратным образом. Сила натяжения большинства старинных луков находится в диапазоне от 35 до 75 кг. Бывает и больше. Правда, подобное уже редкость. Для того, чтобы стрелять из метательного оружия, человеку нужны не только относительно крепкие руки, но и очень сильная спина. Стрельба из лука задействует огромное количество мышц, что неизбежно сказывается и на общем физическом развитии человека, и на его внешнем виде при регулярных занятиях. Особенно, если речь идет не о современных спортивных луках, а об аутентичных античных и средневековых. Какие-нибудь английские лучники времен Столетней войны между Англией и Францией в действительности были на редкость крепкими и выносливыми мужиками.
5. Женская грудь мешает стрелять из лука
Нет не мешает... /Фото: Pinterest.
Отчасти не такой уж миф. Кстати, появившийся отнюдь не в эпоху кино, а еще в античной Греции! Непосредственно стрелять женская грудь не мешает, однако после пуска стрелы есть риск получить «оплеуху» тетивой. Мужчины-стрелки, как правило, носят специальные защитные накладки на руке и плече. Женщины по этой же причины вынуждены носить аналогичные защитные накладки еще и на грудь. Со временем можно научиться стрелять так, чтобы тетива не била по корпусу. Хотя рука все еще остается в группе риска. Полностью избавиться от этого явления невозможно. Поэтому защиту руки носили и средневековые стрелки, которые с этой «палкой» жили и умирали в отличие даже от современных спортсменов.
6. Можно долго целиться из лука
Долго целиться не получится. /Фото: imdb.com.
На самом деле это практически невозможно. Во всяком случае для «среднего» лучника. Что удерживать даже 35-килограмовую тетиву долгое время, нужно обладать не дюжей силой. Вдобавок к этому длительное натяжение тетивы вредно для неё самой. Последние, кстати, регулярно лопались в процессе стрельбы. Поэтому каждый лучник был обречен носить при себе набор запасных частей для оперативного ремонта. Заготовка запасных тетив было такой же важной статьей подготовки перед военным походом, как и заготовка стрел.
7. Стрелы — это дешево
Стрелы никогда не были дешевы. /Фото: Pinterest.
Отнюдь нет. Например, у сохранились отчеты арсенала Лондонского Тауэра. Согласно одному из них, связка из 24 стрел обходилась королевству в 10 пенсов. Много это или мало? Один день труда разнорабочего обходился примерно в 1 пенс. Лучник не из числа так называемых «марксманов» (опытных стрелков) получал не во время военных мероприятий жалование в 3 пенса в день. Теперь добавьте к этому, что «штатный» боекомплект того же лучника обычно состоял из двух связок стрел (48 штук). Да, сами стрелы изготавливались из относительно дешевых материалов. Однако, для их производства требовалось много ручного труда. Во время Столетней войны английским королям неоднократно приходилось брать отдельные кредиты в итальянских банках ради покупки одних только стрел для армии.
8. Колчан носят за спиной, а лук в натянутом состоянии
Все не так просто. /Фото: Кинопоиск.
Еще один популярный стереотип, созданный массовой культурой. Доставать стрелы из-за спины исключительно неудобно. Быть может кто-то когда-то так и носил колчаны, однако в подавляющем большинстве случаев располагали их все-таки на поясе. Причем касалось это как пеших, так и верховых стрелков. Еще один популярный миф касается того, что лук можно носить с натянутой тетивой закинув, например, через плечо. На самом деле никто так никогда не делал. Тетива на лук надевалась непосредственно перед началом «мероприятия» и снималась при первой возможности. А все потому, что натянутая тетива, во-первых, портится сама, а во-вторых, медленно, но верно портит лук.
9. Огненные стрелы
Главный вопрос: зачем? /Фото: boston.com.
Разного рода зажигательные стрелы в кино отнюдь не редкость. Однако, в действительности у нас практически нет свидетельств о том, чтобы нечто подобное широко применялось на практике. И уж тем более нет никакого смысла стрелять горящими стрелами по живой силе противника. Огонь в этом отношении не способен сделать ничего ужасного в сравнении с глубокой колотой раной, оставленной металлическим наконечником.
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