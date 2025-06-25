9 популярных клише о стрельбе из лука, в которые мы верим благодаря кино и играм

1. Стрелы легко и просто пробивают доспехи

Шок контент: доспехи носили, потому, что они защищали! /Фото: youtube.com.

2. Лук не боится воды

Вода - главный враг лука. /Фото: Pinterest.

3. Ранение из лука – пустяк

Ранения стрелой - опасны. /Фото: hi-tech.mail.ru.

4. Лук - удел слабаков

Стрелять из лука не просто. /Фото: imdb.com.

5. Женская грудь мешает стрелять из лука

Нет не мешает... /Фото: Pinterest.

6. Можно долго целиться из лука

Долго целиться не получится. /Фото: imdb.com.

7. Стрелы — это дешево

Стрелы никогда не были дешевы. /Фото: Pinterest.

8. Колчан носят за спиной, а лук в натянутом состоянии

Все не так просто. /Фото: Кинопоиск.

9. Огненные стрелы

Главный вопрос: зачем? /Фото: boston.com.