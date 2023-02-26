Как повлияли на жизнь и творчество Майкла Джексона 6 самых близких его друзей

Король поп-музыки, вспоминая о своём детстве, не раз говорил о том, что он с трудом находил друзей и часто плакал от одиночества. Когда же он вознёсся к вершинам славы, уже искали его внимания, а назваться другом Майкла Джексона было честью. Но он всегда помнил и был благодарен тем, кто оказался рядом с ним и каким-то образом повлиял на его жизнь и карьеру. Таких людей было немного, но среди них – поистине великие люди.
h2>Джеймс Браун</h2>
Майкл Джексон и Джеймс Браун. / Фото: www.mjworld.net
Когда-то Майкл Джексон, ещё выступавший в составе семейного ансамбля Jackson 5, работал вместе с братьями на разогреве у таких знаменитых артистов, как Джеймс Браун, Sam & Dave и Глэдис Найт. Он стоял за кулисами и учился сценическим манерам, мастерству общения со зрителями. Ему казалось важным всё: как они стоят, как ходят, как держат в руках микрофон. Гуру и кумиром будущего короля поп-музыки стал Джеймс Браун. Впоследствии они часто выступали на одних и тех же концертах, и Майкл признавался: никто не оказывал на него большего влияния за всю его карьеру.
Дайана Росс
Майкл Джексон и Дайана Росс. / Фото: www.pinimg.com
Она была женой Берри Горди и опекуном ансамбля Jackson 5. Она с первых дней знакомства была очарована юным Майклом Джексоном и стала проявлять участие в его судьбе. Она стала его лучшим другом и второй мамой, Майкл даже жил у неё несколько дней. Благодаря Дайане Росс он увлёкся рисованием, у неё перенял неординарный стиль в одежде. И говорил, что она стала для него всем, и первой любовью в том числе
Джейн Фонда
Майкл Джексон и Джейн Фонда. / Фото: www.libmir.com
Они подружились во время съёмок картины «На золотом пруду». Точнее, сначала он подружился с её отцом, Генри Фонда. Они были очень похожи: застенчивые, ранимые и болезненно неуверенные в себе. А Джейн завоевала его сердце раз и навсегда в тот момент, когда сказала, что он должен найти своего режиссёра и сняться в фильме «Питер Пен». Джексон был страстным поклонником этого персонажа и расплакался, услышав её слова.
Она была первой кто заметил: Питер Пэн – это он сам, нестареющий мальчик. В комнате Майкла Джексона на стенах висели изображения Питера Пэна, а поп-король считал себя самого потерявшимся мальчиков из Небыляндии. Дружба Майкла Джексона и Джейн Фонды была крепкой и трогательной, они могли говорить обо всём на свете, и это было волшебно.
Элизабет Тейлор
Майкл Джексон и Элизабет Тейлор. / Фото: www.pinimg.com
Их связывала поистине самая крепкая дружба. Глядя на Майкла Джексона и Элизабет Тейлор, невозможно было отрицать существование дружбы между мужчиной и женщиной. Они были очень похожи между собой: ранняя слава, тяжёлое детство, запрещённые вещества. Но их связывало ещё и стремление не прощаться с детством.
Они могли вместе тайком пробраться в кинотеатр, чтобы сидеть, никем не замеченными, на задних рядах и смотреть какой-нибудь глупый фильм, держась за руки весь сеанс. Элизабет Тейлор признавалась в том, что они на самом деле любили друг друга самой чистой любовью, а Майкл открыто восхищался мужеством удивительной женщины и талантливой актрисы, которая смогла выстоять перед лицом многочисленных испытаний.
Маколей Калкин
Майкл Джексон и Маколей Калкин. / Фото: www.oxygen.com
Юный актёр подружился с Майклом Джексоном после выхода на экраны хита «Один дома». Маколей не раз говорил о том, что Майкл стал для него и другом, и старшим братом, и отцом. Когда же на поп-короля набросились с обвинениями в запретной любви к молоденьким мальчикам, Маколей Калкин стал главным свидетелем защиты. Он не предал своего друга и после его смерти. Когда на экраны в 2019 году вышел фильм «Покидая Неверленд», где снова подняли всё ту же тему о предпочтениях певца в интимной жизни, Калкин снова встал на защиту памяти друга. Он категорически отверг все обвинения против Джексона и смог уличить во лжи тех, кто доказывает, будто певец совращал малолетних.
Марлон Брандо
Майкл Джексон и Марлон Брандо. / Фото: www.michaeljackson.com
Джексон познакомился с актёром благодаря сыну последнего Мико, служившему телохранителем певца. Марлон Брандо и Майкл Джексон очень сблизились. Брандо даже жил полтора месяца на ранчо Джексона Neverland Valley. Певец создал для актёра самые лучшие условия для проживания: предоставил личную прислугу, дворецкого и шеф-повара, выделил даже свой личный гольф-кар. Брандо отвечал Джексону самой искренней любовью, а певец иногда даже называл актёра папой.
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