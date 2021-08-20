Странные и нелепые исторические фото

Подборка удивительных, забавных и нелепых моментов истории, которые смогли отозваться эхом в 21 веке благодаря искусству фотографии.







Мужчина испытывает на прочность прототип футбольного шлема, 1912 год.







Культуристка Патрисия О’Киф (собственный вес – 29 килограммов) поднимает мужчину весом 90 килограммов.







Победительницы конкурса «Мисс идеальная осанка», который проходил на съезде костоправов, 1956 год.







Солдаты чистят лук в противогазах, чтобы не слезились глаза, 1941 год.







Полицейский судит конкурс на самую красивую лодыжку в Лондоне, 1930 год.







Полицейские на колесницах из мотоциклов в Новом Южном Уэльсе, Австралия, 1936 год.







Дровосеки из Монтаны в поисках жен.







Групповая фотография детективов Macy’s, скрывающих своё лицо, 1948 год.







Скауты, которые прошли более 12 тысяч километров, на слёте Джамбори, 1937 год. Они проходили по 40 километров каждый день в течение двух лет.







Мальчик со своей «лошадкой», 1930-е годы.







Морской пехотинец США на островах в Тихом Океане, 1941 – 1945 год.







Учительницы на весенних каникулах, 1910 год.







Собака с курительной трубкой, 1875 год.







Дети учатся плавать на уроке в школе, 1920-е годы.







Стокгольмская телефонная башня, соединяющая 5 тысяч телефонных линий, 1890 год.







Шон Коннери оставляет автограф своей маленькой поклоннице на кокосовом орехе во время съёмок фильма «Доктор Ноу» на Ямайке, 1962 год.

Здание Капитолия окрашивают красной антикоррозийной краской, чтобы затем снова перекрасить его в белый цвет , 1959 год.Древнюю статую фараона Рамсеса II разбирают, чтобы собрать в другом месте, во время строительства Асуанского гидроузла, 1967 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)