Что такое стиль фармхаус

Дословно «фармхаус» переводится как «дом фермера», но это вовсе не значит, что речь о неказистом домишке в деревне, заполненном старыми, случайными и унылыми вещами.







«Это стиль, в котором органично сочетаются винтажные предметы и мебель, аксессуары ручной работы, натуральные материалы — и много, очень много пространства, света и покоя».

Тепло и уют — вот приоритеты

Палитра красок

Используйте много дерева, особенно восстановленного

Органические, натуральные материалы

Не выбирайте милые, «вычурные» или хрупкие аксессуары.

— объясняет дизайнер интерьера Светлана Пашкова.Чтобы вы могли самостоятельно оформить в этом стиле дачу или квартиру, мы подготовили список главных параметров, которые следует иметь в виду.Выбирайте большую, удобную мебель, которая располагает к тому, чтобы ваша семья или компания друзей могла расположиться в ней и посидеть некоторое время возле камина, за большим обеденным столом, за классной «настолкой». «Это должно быть место, в котором легко и приятно находиться», — говорит Светлана.Для стиля Farmhouse подходят теплые и холодные оттенки белого, слоновой кости, а также светло- и средне-серого. Другими словами — нейтральные.«Если вы чувствуете себя уверенно при сочетании цветов и текстур, можете поиграть с обоями пастельных тонов — например, с флоральными или этническими мотивами», — предлагает Светлана.Древесину для реставрации часто можно найти в деревнях, антикварных лавках и даже на свалках, и она придает интерьеру красивое, теплое настроение. «Изношенность» восстановленной древесины создает ощущение подлинности, которую невозможно достичь с помощью новой древесины.Подумайте об использовании деревянных балок, панелей или большого обеденного стола в стиле фермерского дома.Для большей радости попробуйте использовать разные стулья для столовой. Смешивать и сочетать их может быть очень весело, и это добавит аутентичности образу', — уверяет Светлана.Используйте их в большом количестве, чтобы подчеркнуть связь с природой. Дерево, камень, плетеные изделия, железо, натуральный текстиль — вот лишь некоторые из материалов, которые хорошо подходят для стиля фармхаус.«Натуральные ткани с текстурой просто необходимы — это то, что используется для придания интереса пространству. Чтобы добавить немного цвета, используйте традиционные клетчатые принты или неброские анималистичные узоры, пэтчворк или тканые „деревенские“ покрывала, коврики или занавески, которые несколько грубоватой фактуры», — говорит Светлана.Вещи должны быть практичными и удобными. И не настолько дорогими, чтобы вы боялись, что дети их разобьют. С помощью аксессуаров можно легко добавить в пространство ярких красок.