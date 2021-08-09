Мнимый аскетизм Сталина, или с Каким размахом обустраивались и охранялись дачи Отца народов

Дачи «Великого вождя всех времен и народов» товарища Сталина.

Ближняя дача — одна из самых известных резиденций Иосифа Сталина. | Фото: diletant.media.

План «ближней» или Кунцевской дачи Сталина (Москва). | Фото: diletant.media.

Вид со двора на Кунцевскую дачу. | Фото: diletant.media.

Фасады всех дач были окрашены в зеленый цвет, чтобы с воздуха их было незаметно («Новая Мацеста», Сочи). | Фото: diletant.media.

В кабинетах вождь пролетариата проводил большую часть времени (Музей на даче «Новая Мацеста», Сочи). | Фото: diletant.media.

Коридор на «ближней» дачи Иосифа Сталина в Кунцево (Москва). | Фото: gazeta.ru.

Телефонные аппараты, которыми были уставлены все дачи вождя (Дача в Кунцево). | Фото: gazeta.ru.

Дачу в Семеновском по приказу Андропова перекрасили в светлые тона, но во времена Сталина она была зеленой. | Фото: diletant.media.

Камин в Большой гостиной на «дальней даче» вождя народа («Семеновское»). | Фото: telegra.ph.

Одна из спален Великого вождя («Новая Мацеста», Сочи). | Фото: diletant.media.

Интерьер кабинета на территории «дальней» дачи, расположенной в парке имения «Семеновское-Отрада» графа Орлова. | Фото: diletant.media.

Дача «Новая Мацеста» на территории санатория «Зеленая роща» (Сочи). | Фото: gazeta.ru.

Одна из дач Сталина в Абхазии. | Фото: gazeta.ru.

Дача «Холодная речка» находится в Абхазии (Гагра). | Фото: diletant.media.

Дача «Холодная речка» была построена в 1932—1933 гг. на склоне горы на высоте около 200 метров над уровнем моря (Абхазия). | Фото : diletant.media.

Малая столовая на даче Сталина «Новая Мацеста» (территория санатория «Зеленая роща», Сочи). | Фото: gazeta.ru.

Интерьеры всех дач Сталина большим разнообразием не отличались. | Фото: news.rambler.ru.

На озере Рица у Сталина была дача, построенная исключительно для отдыха (Абхазия). | Фото: news.rambler.ru.

Знаменитые «званые ужины» хозяина Кремля на одной из госдач. | Фото: newsland.com.

Дача в Малой Сосновке (ЮБК, Крым). | Фото: news.rambler.ru.

Дача «Мюссеры» (Абхазия). | Фото: news.rambler.ru.