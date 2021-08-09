Мнимый аскетизм Сталина, или с Каким размахом обустраивались и охранялись дачи Отца народов

Во времена тоталитарного режима «Великий вождь всех времен и народов» товарищ Сталин выступал в образе аскета и бессребреника, нарочито подчеркивая, что «народное благополучие – прежде всего», а ему и дырявой шинели достаточно. Но на дело все было совсем не так. Как бы ни засекречивали материалы о его тайном желании отдыхать с размахом, многие даже в те времена знали, во что выливается «искреннее неприятие роскоши» государственной казне и сколько жизней на это положено. Только сегодня мы можем смело заглянуть в некоторые резиденции (всего их было 20!) Иосифа Сталина.
Дачи «Великого вождя всех времен и народов» товарища Сталина.
Ближняя дача — одна из самых известных резиденций Иосифа Сталина. | Фото: diletant.media.
Конечно же, так называемые дачи были не простые домики для отдыха, а настоящие дворцы с немыслимыми укреплениями и даже бункерами, ведь «Великий вождь всех времен и народов» уж очень боялся за свою жизнь, постоянно ожидая покушения, и это паническое настроение ощущалось даже в мелочах. Поэтому все объекты возводились в строгой секретности тщательно отобранными специалистами, которые сразу становились сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ).
Примечание: МГБ (1946-1953 гг.) - это одно из названий специального органа государственной безопасности, созданного еще в 1923 году. Изначально он назывался ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление, 1923-1934 гг), впоследствии этот отдел вошел в состав НКВД СССР (Народный комиссариат внутренних дел СССР, 1934-1946 гг.). Именно с активной деятельностью этого органа связаны самые страшные и темные события, происходившие в те годы в стране.
План «ближней» или Кунцевской дачи Сталина (Москва). | Фото: diletant.media.
Большая гостиная на «ближней даче» (Кунцево, Москва). | Фото: diletant.media.
Вид со двора на Кунцевскую дачу. | Фото: diletant.media.
Учитывая безмерные аппетиты Иосифа Виссарионовича и желание отдыхать в самых лучших местах необъятной Родины, дачи его можно встретить в Подмосковье, Крыму, Сочи, Абхазии и Грузии. Естественно, одни резиденции он особенно любил и ценил, а в некоторых лишь изредка появлялся, а бывали и такие, где вождя видели лишь единожды или он вообще не появлялся. Поэтому эксперты Novate.Ru решили собрать материал о наиболее значимых для Отца народов дачах и рассказать в общих чертах, что же всех их объединяет.
Фасады всех дач были окрашены в зеленый цвет, чтобы с воздуха их было незаметно («Новая Мацеста», Сочи). | Фото: diletant.media.
Больше всего Иосиф Виссарионович любил на так называемую «ближнюю» или Кунцевскую дачу, расположенную недалеко от Парка Победы на Поклонной горе в селе Волынском. Здесь он не просто предпочитал отдыхать, но и фактически прожил 20 лет. Резиденция была спроектирована архитектором Мироном Мержановым и построена в 1933-1934 под личным руководством вождя, который утверждал каждую мелочь и особое внимание уделял собственной безопасности.
В кабинетах вождь пролетариата проводил большую часть времени (Музей на даче «Новая Мацеста», Сочи). | Фото: diletant.media.
Его любимая дача, равно как и все остальные, была выкрашена в зеленый цвет, дабы предотвратить обнаружение секретного объекта с неба, а под некоторыми строения оборудовали самые настоящие бункеры. Также всю территорию обносили несколькими видами ограждений, начиная от колючей проволоки и заканчивая шестиметровыми заборами. Но и это еще не все, внешний периметр в несколько километров (площадь каждой усадьбы колеблется от 50-100 га!) охраняли подразделения НКВД, численность которых доходила до 1000 человек во время визитов вождя пролетариата.
Коридор на «ближней» дачи Иосифа Сталина в Кунцево (Москва). | Фото: gazeta.ru.
Воздушное же пространство прикрывало ПВО и расположенные вокруг каждой резиденции зенитные части, при этом небо для полетов над ними было всегда закрыто. Внутреннюю территорию охраняла надлежащим образом почти сотня военнослужащих (все зависело от обстановки в регионе и территории самой дачи).
Телефонные аппараты, которыми были уставлены все дачи вождя (Дача в Кунцево). | Фото: gazeta.ru.
Помимо охраны на каждой госдаче имелся обслуживающий персонал (обслуга): команда горничных и официантов, несколько водителей, дворников, садовников, также круглосуточно дежурили медсестры, был свой личный парикмахер и, самое главное, токсиколог, в обязанности которого входило проверять состояние продуктов и готовых блюд перед подачей на стол. Как правило, на каждой даче круглосуточно присутствовало около 50 человек обслуги, а если «Великий вождь всех времен и народов» устраивал банкеты, то их численность возрастала вдвое.
Дачу в Семеновском по приказу Андропова перекрасили в светлые тона, но во времена Сталина она была зеленой. | Фото: diletant.media.
Практически все дачи имели одинаковую планировку и интерьер, ведь Сталин не любил разнообразия, исключения составляли лишь некоторые резиденции в южных регионах, где он только отдыхал, поэтому там отсутствовал кабинет. Так, например, резиденция, больше известная как «дальняя дача», расположенная в парке имения «Семеновское-Отрада», была копией «ближней» лишь с небольшими интерьерными изменениями.
Камин в Большой гостиной на «дальней даче» вождя народа («Семеновское»). | Фото: telegra.ph.
Самыми яркими элементами декора были камины: украшенный ониксом и опалом, находится в Большой столовой, а в Малой – необыкновенной красоты мраморный. Особого внимания заслуживает одна из спален, в которой вождь больше всего любил отдыхать. Ее оформили редчайшим деревом – темным восточным чинаром, причем и вся мебель была сделана именно из него. Ну а в остальном все было стандартно.
Одна из спален Великого вождя («Новая Мацеста», Сочи). | Фото: diletant.media.
Единственное, что в каждой из резиденций приходилось обустраивать несколько спален (не меньше четырех) только для одного властелина Страны советов, чтобы обеспокоенный своей безопасностью лидер мог в любое время менять место сна, ведь тогда враг не застанет его спящего врасплох.
Интерьер кабинета на территории «дальней» дачи, расположенной в парке имения «Семеновское-Отрада» графа Орлова. | Фото: diletant.media.
В кабинетах, как правило, помимо рабочего стола находилось еще несколько диванов, поэтому вождь весь день мог провести в одном помещении. Учитывая предпочтения хозяина, архитектор Мирон Мержанов на протяжении 10 лет создавал крошечные комнаты для личного пользования хозяина и огромные – для банкетов и приемов иностранных гостей (Большие и Малые гостиные) во всех его резиденциях, которые успел построить.http://funhere.ru/?p=18193
Дача «Новая Мацеста» на территории санатория «Зеленая роща» (Сочи). | Фото: gazeta.ru.
Кстати сказать, за эти старания Отец народов «отблагодарил» и самого архитектора с женой и его команду, объявив «врагами народа». Их за это приговорили к 10 годам лагерей, которые пережили не все!
Одна из дач Сталина в Абхазии. | Фото: gazeta.ru.
Обустройством же резиденций занимались особо приближенные люди, которые делали только то, что желал лидер Страны Советов. Поскольку он не очень уважал вычурность и помпезность, то более роскошными в каждой из резиденций были гостиные и спальни для высокопоставленных гостей из-за рубежа.
Дача «Холодная речка» находится в Абхазии (Гагра). | Фото: diletant.media.
При этом и его апартаменты нельзя назвать монашескими кельями, денег из казны на их оформление никто не жалел, просто он предпочитал более натуральную отделку. Естественно и вся мебель была эксклюзивная, ее изготавливала Московская мебельная фабрика «Люкс», выполняющая только такого рода госзаказы.
Дача «Холодная речка» была построена в 1932—1933 гг. на склоне горы на высоте около 200 метров над уровнем моря (Абхазия). | Фото: diletant.media.
Малая столовая на даче Сталина «Новая Мацеста» (территория санатория «Зеленая роща», Сочи). | Фото: gazeta.ru.
На некоторых дачах, расположенных в южных регионах, это «Новая Мацеста» и «Ривьера» в Сочи, «Сухуми», «Рица» и «Мюссеры» в Абхазии, «Кореиз» и «Трапезниково» в Крыму - для вождя обустраивали не только великолепные парки для прогулок на свежем воздухе и пляжи, но и подавали морскую или целебную воду в специальные фаянсовые ванны.
Интерьеры всех дач Сталина большим разнообразием не отличались. | Фото: news.rambler.ru.
Как известно, этот материал долго сохраняет тепло, а также полезные природные минералы и вещества, поэтому именно в них Сталин устраивал целебные процедуры, учитывая его слабое здоровье. Именно они помогали снять сезонные обострения ревматизма, которым он страдал многие годы.
На озере Рица у Сталина была дача, построенная исключительно для отдыха (Абхазия). | Фото: news.rambler.ru.
Хотя здоровье Отца народов было не совсем в порядке, но знаменитые «ужины», проводимые на его дачах, начинавшиеся в 10-11 вечера и заканчивавшиеся в 3-4 утра, он устраивал регулярно. Конечно, он сам много не пил, но в приказном порядке заставлял это делать других, чтобы узнать истинное настроение соратников, учитывая известное утверждение – «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».
Знаменитые «званые ужины» хозяина Кремля на одной из госдач. | Фото: newsland.com.
Естественно отказ расценивался как неправильные мысли и боязнь проболтаться, поэтому все пили до полной «отключки» или интоксикации. А для того, чтобы обслуга не могла видеть и слышать все эти безобразия заранее готовились дополнительные приборы, все яства и выпивка. Когда хозяину вдруг хотелось поменять еду или приборы, он просто произносил пару слов на грузинском «свежая скатерть» – это служило сигналом к действию.
Дача в Малой Сосновке (ЮБК, Крым). | Фото: news.rambler.ru.
Официанты молниеносно снимали скатерть вместе с дорогущей посудой, хрустальными бокалами и всевозможными изысками вперемешку и уносили с глаз долой и потом заново накрывался новый стол.
И такие «аскетические» развлечения проводились регулярно, несмотря ни на войну, ни на голод «Великий вождь всех времен и народов» вместе со своими соратниками жировали и властвовали в «раю для рабочих и крестьян». Только последним на этом празднике жизни оставалось совершать подвиги, неся бремя войны и выживать в голодные годы, а особая каста приближенных во главе со своим лидером изображали из себя аскетов и добродетель.
Дача «Мюссеры» (Абхазия). | Фото: news.rambler.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии