Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

В процессе укладки напольной плитки можно столкнуться с проблемой в виде выступов различной геометрической формы, которые выпирают из стены.

Собственно, проблема заключается не в самих выступах, а в разметке плитки. Например, новичкам сделать это будет непросто.

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками сделать копировальный шаблон, при помощи которого можно копировать форму выступа и потом перенести его на плитку.

Конструкция шаблона простейшая — собирается инструмент за пару минут. Необходимые материалы:

деревянные шпажки;

гофрированный картон.

Основные этапы работСвоим личным опытом изготовления самодельного копировального шаблона поделился с нами автор YouTube канала VEM COM OZEIAS NA CONSTRUÇÃO.

От гофрированного картона отрезаем кусок шириной 10 см. Длина заготовки может быть любой — на ваше усмотрение. Также подготавливаем требуемое количество деревянных шпажек.

Деревянные шпажки вставляем в отверстия в гофрированном картоне. Самодельный инструмент для разметки готов.

Укладываем копировальный шаблон в том месте, где должна быть подрезанная плитка.

Сдвигаем деревянные шпажки вперед, копирую контуры выступа, после чего фиксируем их с помощью малярной ленты.

Обратите внимание: в процессе копирования контуров деревянные шпажки должны быть обращены к выступу тупой стороной.

После этого переносим контуры на поверхность керамической плитки: укладываем шаблон на плитку и обводим маркером.

В завершении останется только обрезать плитку болгаркой. Укладываем ее на свое место — идеальное прилегание!

Видео по темеЕсли гофрированный картон со временем придет в негодность, вы всегда сможете отрезать новый кусок. То же самое касается и деревянных шпажек. Материалы-то копеечные.

Подробно о том, как сделать копировальный шаблон для подрезки плитки, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.