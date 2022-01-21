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Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

В процессе укладки напольной плитки можно столкнуться с проблемой в виде выступов различной геометрической формы, которые выпирают из стены. 

Собственно, проблема заключается не в самих выступах, а в разметке плитки. Например, новичкам сделать это будет непросто.

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками сделать копировальный шаблон, при помощи которого можно копировать форму выступа и потом перенести его на плитку.

Конструкция шаблона простейшая — собирается инструмент за пару минут. Необходимые материалы:

  • деревянные шпажки;
  • гофрированный картон. 

Основные этапы работСвоим личным опытом изготовления самодельного копировального шаблона поделился с нами автор YouTube канала VEM COM OZEIAS NA CONSTRUÇÃO. 

От гофрированного картона отрезаем кусок шириной 10 см. Длина заготовки может быть любой — на ваше усмотрение. Также подготавливаем требуемое количество деревянных шпажек. 

Деревянные шпажки вставляем в отверстия в гофрированном картоне. Самодельный инструмент для разметки готов. 

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Укладываем копировальный шаблон в том месте, где должна быть подрезанная плитка. 

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Сдвигаем деревянные шпажки вперед, копирую контуры выступа, после чего фиксируем их с помощью малярной ленты.

 

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Обратите внимание: в процессе копирования контуров деревянные шпажки должны быть обращены к выступу тупой стороной.

После этого переносим контуры на поверхность керамической плитки: укладываем шаблон на плитку и обводим маркером. 

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

В завершении останется только обрезать плитку болгаркой. Укладываем ее на свое место — идеальное прилегание!

Копировальный шаблон для подрезки плитки: самый простой и дешевый вариант

Видео по темеЕсли гофрированный картон со временем придет в негодность, вы всегда сможете отрезать новый кусок. То же самое касается и деревянных шпажек. Материалы-то копеечные. 

Подробно о том, как сделать копировальный шаблон для подрезки плитки, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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