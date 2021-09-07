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10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

То, как мы выглядим и с какой скоростью стареет наше тело, определяется тремя основными факторами: наследственностью, окружающей средой и образом жизни. И если изменить первый и второй фактор невозможно, то над третьим мы можем — и должны! — поработать.

10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Публикуем пост о десяти бытовых привычках, которые крадут у нас молодость. Вот от чего никогда не поздно отказаться.

Исключить жир из рациона


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Многие люди, следящие за фигурой, допускают эту ошибку: они исключают из рациона продукты, содержащие жир. Такая диета приносит вред как всему организму, так и коже: она быстро покрывается морщинами. Стоит включить в диету красную рыбу, орехи, сметану и масла.

Пить напитки через соломинку


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Когда мы потягиваем напиток через соломинку, губы складываются трубочкой. От этого вокруг рта формируются морщинки. То же самое относится к курению.

Кстати, если вы курильщик и заинтересованы в том, чтобы молодо выглядеть, постарайтесь бросить. Как бы банально это не звучало.

Спать на боку


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Когда мы спим на боку или на животе, лицо буквально «утыкается» в подушку. Это провоцирует раннее появление морщин на щеках и подбородке. Если рассматривать позы для сна с точки зрения сохранения молодости кожи, самая лучшая поза — на спине.

Не следить за осанкой


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Когда мы сутулимся или сидим в неправильном положении, позвоночник искривляется. Мышцы испытывают неравномерное напряжение, что вызывает боль и усталость. Помимо этого, правильная осанка формирует хорошую фигуру, влияет на походку и на наш образ в целом.

Защищаться от солнца только на отдыхе


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Ультрафиолетовые лучи — главная причина преждевременного старения кожи. Поэтому стоит выбрать дневной крем для лица с солнцезащитным фактором. И пользоваться им, даже когда пасмурно, ведь облака пропускают 80% ультрафиолетовых лучей, попавших в атмосферу.

Злоупотреблять обогревом помещений


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

При отапливании помещений воздух становится очень сухим. Это сразу отражается на наших волосах и коже, которые быстро теряют влагу. Постарайтесь отрегулировать отопление так, чтобы было прохладнее, особенно в спальне.

Полностью отказаться от сахара


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

В большом количестве сладкое вредно. Но ведь душевное равновесие не менее важно, чем стройная фигура, а хорошее настроение продлевает жизнь. Поэтому иногда позволяйте себе сладости, но помните, что ключевое слово здесь — «иногда». Если хотите перекусить — используйте фрукты или овощи.

Смотреть телевизор слишком много


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Один час, потраченный на сидение перед телевизором, сокращает жизнь примерно на 22 минуты. И да, любители Интернета, к компьютеру это тоже относится. Вставайте и разминайтесь каждые полчаса.

Мало спать


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Взрослым нужно спать 7 часов в сутки, а лучше 8. Когда мы спим меньше, мы не успеваем восстанавливаться, и это отражается на работе всего организма и на внешности. Кстати, специалисты рекомендуют ложиться спать в 22–23 часа.

Страдать от стресса из-за отсутствия организованности


10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

Хронический стресс наносит серьезный ущерб клеткам, нарушая их регенерацию. Организм быстрее изнашивается и стареет. Часто стресс порождаем мы сами своей неорганизованностью. Чтобы понизить уровень переживаний в своей жизни, возьмите за правило все делать вовремя, а не ждать дедлайна.

И помните: хоть и не все в наших руках, но в них очень многое.

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