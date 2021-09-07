10 повседневных привычек, которые ускоренно загоняют вас в могилу

То, как мы выглядим и с какой скоростью стареет наше тело, определяется тремя основными факторами: наследственностью, окружающей средой и образом жизни. И если изменить первый и второй фактор невозможно, то над третьим мы можем — и должны! — поработать.







Публикуем пост о десяти бытовых привычках, которые крадут у нас молодость. Вот от чего никогда не поздно отказаться.





Исключить жир из рациона

Пить напитки через соломинку

Спать на боку

Не следить за осанкой

Защищаться от солнца только на отдыхе

Злоупотреблять обогревом помещений

Полностью отказаться от сахара

Смотреть телевизор слишком много

Мало спать

Страдать от стресса из-за отсутствия организованности