Интриги и бесславный конец греческих правителей Египта - династии Птолемеев

Государство Птолемеев представляет собой весьма интересную часть истории. Его взлеты и падения были отмечены смертью двух самых известных деятелей древней истории: Александра Македонского и Клеопатры. Птолемеи очень ревностно относились к «чистоте» своей родословной. Эти греческие правители Египта часто женились на своих братьях и сестрах, чтобы поддерживать родословную. Несмотря на это, они не стеснялись использовать предательства и убийства, чтобы заполучить власть. И в большинстве случаев самую большую опасность для одного Птолемея представлял другой Птолемей.
1. Основание династии
Смерть Александра Македонского повергла древний мир в хаос, поскольку многие из его полководцев начали бороться за власть. Это привело к серии конфликтов, которые длились почти 50 лет и стали известны как войны Диадохов («преемников»). Один из диадохов по имени Пердикка чуть не сумел получить контроль над империей умершего царя. Люди разделились на два лагеря - одни хотели, чтобы правление было предоставлено сводному брату Александра Филиппу III Арридею, в то время как другие думали, что власть нужно передать еще не рожденному на тот момент ребенку Александра от Роксаны (в будущем известном как Александр IV). В конце концов, эти двое были названы cоправителями, а Пердикка был назначен регентом империи и командующим армией. На самом деле, Пердикка воспользовался этим, чтобы укрепить свою власть. Он начал организовывать убийства своих противников. В 323 г. до н.э. полководцы, которые поддерживали его, были назначены сатрапами в различных частях империи во время так называемого Вавилонского раздела. Египет был отдан сатрапу Птолемею I Сотеру. Однако спокойное правление Птолеменя продлилось недолго. Во-первых, он организовал арест и казнь Клеомена, влиятельного чиновника, который находился в Александрии и служил интересам Пердикки. Затем он украл тело Александра Македонского, чтобы похоронить его в Египте, а не в гробнице, приготовленной для великого царя в Македонии. Пердикка счел это негласным объявлением войны. Он попытался вторгнуться в Египет, но не смог пересечь Нил, потерял тысячи людей и был в итоге убит своими офицерами в 321 г. до н.э. Некоторые историки утверждают, что Птолемей мог претендовать на регентство над всей империей в этот момент, но он решил основать свою собственную династию в Египте.
2. Три интриги, казнь и изгнание
После Птолемея I трон занял его сын Птолемей II Филадельф, но именно дочь основателя династии Арсиноя II оказалась искусной интриганкой, достаточно безжалостной, чтобы захватить власть. Истинные масштабы ее влияния обсуждаются историками, но везде, где появлялась Арсиноя, почему-то люди лишались своей власти. Птолемей II укрепил свое правление двумя дипломатическими свадьбами с царем Фракии Лисимахом и еще одним из диадохов Александра. Около 299 г. до н.э. Лисимах женился на сестре Птолемея, Арсиное II, а сам Птолемей женился на дочери Лисинаха, которую также звали Арсиноя I. «Птолемеевская» Арсиноя родила Лисимаху трех сыновей, но ни один из них не взошел на престол, поскольку у царя уже был сын по имени Агафокл. Тем не менее, наследник был осужден за измену около 282 г. до н.э. и казнен. Некоторые историки утверждали, что это были «проделки» Арсинои, которая хотела обеспечить трон для своих сыновей. Это заставило некоторые города Малой Азии восстать против Лисимаха. Царь пытался подавить восстание, но был убит в бою. Затем Арсиноя вышла замуж за сводного брата Птолемея Керавна, который хотел усилить свои притязания на царства Фракии и Македонии. Возможно, она готовила заговор и против него, но план царицы провалился, и Керавн убил двух ее сыновей. В конце концов Арсиноя вернулась в Египет. Фракийская Арсиноя I, которая была женой ее брата, вскоре была сослана за то, что планировала убить мужа. И вновь пошли слухи, что эти обвинения были работой сестры Птолемея II Филадельфа. Вскоре после этого она вышла замуж за своего брата и стала царицей Египта.
3. Упадок Птолемеев
Считается, что Эллинистический или Птолемейский Египет достиг своего пика развития во время правления Птолемея III Эвергета после его побед в Третьей Сирийской войне. И наоборот, его сын и наследник, Птолемей IV Филопатор, был описан историками как слабый правитель, которого легко контролировали его соратники, потворствуя его порокам. Его правление знаменует собой начало упадка династии Птолемеев. Птолемей IV стал царем Египта в 221 году до нашей эры, в возрасте 23–24 лет. Он по сути посвятил себя развратной жизни, в то время как управлением государством в основном занимался его главный «министр» Сосибий. Греческий историк Полибий назвал Сосибия виновником смерти нескольких родственников молодого царя. Среди них были мать Птолемея, Береника II, а также его брат Магас и его дядя Лисимах. Как и его дедушка, Птолемей IV женился на своей сестре Арсиное III. Ее убили вскоре после смерти Птолемея в 204 году до нашей эры. Это сделал Сосибий и еще один чиновник по имени Агафокл, чтобы гарантировать, что они станут регентами, пока Птолемей V не достигнет совершеннолетия.
4. Все ради власти
Многие члены семьи Птолемеев показали крайне безжалостными и жестокими людьми, готовыми на все чтобы прийти к власти. Но вряд ли кто из них превзошел Птолемея VIII Эвергета. Он вел многолетнюю борьбу за трон со своим старшим братом Птолемеем VI Филометором. В 145 г. до н.э. старший Птолемей умер во время военной кампании, а его сестра-жена Клеопатра II захотела, чтобы трон занял ее младший сын Птолемей VII Неос Филопатор. Детали его правления являются яблоком раздора среди историков, поскольку некоторые не уверены, что он вообще становился царем. Если Птолемей VII Неос Филопатор даже действительно пребывал на троне, в любом случае его правление было недолгим. Из-за отсутствия поддержки Клеопатре пришлось жениться на Птолемее VIII и править совместно с ним. Как только Неос Филопатор был свергнут, дядя казнил его. Придя к власти, Птолемей VIII Эвергет женился на своей племяннице Клеопатре III, еще будучи женат на ее матери. В 131 г. до н.э. старшей Клеопатре удалось устроить восстание против Птолемея, который покинул Александрию с Клеопатрой III. Они оставались в изгнании на Кипре в течение четырех лет, в течение которых Клеопатра II была регентом, пока ее сын, Птолемей VII Неос Филопатор не достиг совершеннолетия. Однако этого не произошло, поскольку Птолемей Эвергет убил его, отрубив мальчику голову, руки и ноги и доставив их в Александрию в день рождения Клеопатры. Несмотря на эти «ссоры», Птолемей и Клеопатра в конечном итоге публично помирились и правили совместно с Клеопатрой III до смерти Эвергета в 116 году до нашей эры.
5. Жестокий конец для жестоких людей
Хорошим примером того, что творилось во время 300-летнего правления семьи Птолемеев, является краткое, но жестокое правление Птолемея XI Александра II. Он занял трон в 80 г. до н.э., сменив своего отца, Птолемея X Александра I. Он также женился на жене своего отца, Беренике III, которая одновременно была его двоюродной сестрой. Перед свадьбой был короткий промежуток времени, когда Береника правила в одиночку и сумела буквально влюбить в себя египетский народ. Однако ее новый муж-пасынок-двоюродный брат не любил ее. Менее чем через три недели после свадьбы Птолемей XI убил свою жену. Это настолько сильно разозлило александрийцев, что толпа штурмовала дворец и убила молодого царя.
6 Вмешательство Рима
Птолемей XII Неос Дионис вступил на престол в 80 г. до н. К этому времени Египет был под пятой Рима и должен был платить значительную дань, что привело к повышению налогов для египтян. Популярность нового правителя достигла рекордно низкого уровня в 58 г. до н.э., когда римляне захватили Кипр, а его брат, царь Кипра, покончил с собой. Люди хотели, чтобы Птолемей либо потребовал возвращения Кипра, либо осудил Рим. Царь не захотел этого делать, что привело к восстанию и вынужденному бегству царя из Египта. Он отправился в Рим, где начал плести интриги с Помпеем. В это время в римском Сенате выдвинули предложение, чтобы отправиться в Египет и вернуть Птолемея на престол. В какой-то момент делегация из 100 египтян во главе с философом Дио Александрийским прибыла в Рим, чтобы обратиться в Сенат с жалобами на Птолемея и не допустить его возвращения. Однако изгнанный царь использовал свои деньги и связи Помпея, чтобы гарантировать, что ни один посланник не доберется до Сената. По словам римского историка Диона Кассия, большинство посланников были убиты, в том числе Дио Александрийский, а те, кто выжил, были подкуплены. Но это не помогло Птолемею, поскольку «вмешались высшие силы». Лидеры Рима, как обычно это делали во время любого кризиса, проконсультировались с оракулами. В частности, они обратились к сборнику пророчеств, известному как «Книги Сивилл». Там было сказано: «Если царь Египта придет с просьбой о какой-либо помощи, откажитесь от него, не прекращайте дружбу с ним, но и особо не помогайте ему; иначе вы столкнетесь с тяжелые временами и опасностью».
7. Авл Габиний
Пророчества оракула заставили римский сенат отказать в военной поддержке Птолемею. Но, в конце концов, жадность одержала верх над божественным решением. Помпей снова послал одного из своих генералов Авла Габиния вторгнуться в Египет. У него не было одобрения Сената, но Помпей был достаточно влиятелен, чтобы избежать последствий. Во время изгнания Птолемея его дочь, Береника IV, правила Египтом. Она пыталась заключить союз, женившись на Селевке Кибиозакте Сирийском. Но муж оказался менее влиятельным, чем ожидалось, и Береника убила его, после чего вышла замуж за Архелая. Ее новый муж умер, когда Габиний завоевал Александрию. Он восстановил на троне Птолемея и оставил ему римский легион, чтобы защитить его от будущих восстаний. Вернувшись на престол, Птолемей казнил свою дочь. Он также убил самых богатых граждан Египта, чтобы завладеть их состоянием, поскольку у него был большие долги перед Габинием и Помпеем. Увы, Габиний не смог долго наслаждаться грабежами в Египте. Римский народ был возмущен его неповиновением пророчествам Сивилл и Сенату, и Габиний был арестован, когда вернулся в Рим. Самым серьезным обвинением была государственная измена. Но благодаря щедрым взяткам римский полководец был признан невиновным, хотя его в итоге все же изгнали с конфискацией имущества после другого обвинения.
8. Убийство Помпея
В 52 г. до н.э. Птолемей XII Неос Дионис завещал трон своей дочери, Клеопатре VII Филопатор. Это была та самая, знаменитая Клеопатра. Он хотел, чтобы дочь управляла Египтом вместе со своим братом Птолемеем XIII. Однако молодой царь захотел править один, хотя на самом деле он находился под сильным влиянием евнуха Потина, его регента. Вместе в 48 г. до н.э. они свергли Клеопатру. Оба потенциальных правителя хотели поддержки Рима, но у Рима были свои проблемы. К этому моменту Юлий Цезарь начал гражданскую войну, которая положила конец республике. Он как раз одержал убедительную победу над Помпеем в битве при Фарсале. Помпей отправился в Египет, чтобы найти поддержку и убежище у Птолемея XIII, однако Птолемей предпочел подружиться с Цезарем. Он послал людей якобы приветствовать Помпея, а на самом деле убить его. Тело было обезглавлено и брошено в воду. Поговаривали, что Цезарь даже расплакался, когда ему принесли голову Помпея, его бывшего друга, ставшего соперником.
9. Война Птолемеев
Трудно сказать, повлияло ли убийство Помпея на Цезаря, но он решил поддержать Клеопатру. Однако ему не хватало войск для проведения открытой войны. Поэтому он забаррикадировался в Александрии в 47 г. до н.э., когда войска Птолемея, возглавляемые Ахилласом, осадили город. Другой ребенок Птолемея XII, Арсиноя IV, была вовлечена в войну, поскольку она также претендовала на престол. Она встала на сторону своего брата Птолемея XIII, но приказала убить Ахилласа и предоставила командование армией Ганимеду. В конце концов, Цезарь получил подкрепление от своего союзника Митридата Пергамского и одержал победу над своими соперниками в битве при Ниле в 47 г. до н. э. Птолемей XIII утонул в реке в возрасте 15 лет, в то время как его сестра Арсиноя сначала отправилась в Рим в качестве заключенной, а затем была изгнана в Храм Артемиды в Эфесе. Позже она была казнена по настоянию Клеопатры.
10 Конец династии
Клеопатра вернула Египетский трон, но Цезарь распорядился, чтобы она правила совместно с ее братом, Птолемеем XIV. Их соправление было недолгим. В марте 44 г. до н.э. Юлий Цезарь был убит в Риме. Два месяца спустя Птолемей XIV умер в Египте, и несколько историков, таких как Дион Кассий и Иосиф Флавий, утверждали, что он был отравлен Клеопатрой. Причина у Клеопатры для этого была весомой - она могла посадить на трон своего сына. Это был Птолемей XV Филопатор Филометор Цезарь, более известный как Цезарион. Как видно из его имени, Клеопатра открыто признала, что это сын Юлия Цезаря. После смерти римского лидера египетская царица завела себе нового любовника, Марка Антония. Антоний вместе с Октавианом и Марком Лепидом входил в состав Второго Триумвирата, который правил Римом. В 34 г. до н.э. Марк Антоний даровал земли и титулы детям Клеопатры (в том числе трем своим собственным). Важно отметить, что он признал Цезариона как законного наследника Юлия Цезаря. Это не понравилось римлянам, которые считали, что Антоний отдал предпочтение Египту перед Римом. Кроме того, Цезарион, считающийся наследником, стал мишенью для Октавиана, который был приемным сыном Юлия Цезаря. Началась война между Антонием и Октавианом. Последний победил в битве при Акциуме и последующей осады Александрии. Антоний и Клеопатра якобы покончили с собой, а Цезарион был казнен по приказу Октавиана. Египет был аннексирован и стал провинцией Римской империи. Октавиан переименовал себя в Августа Цезаря и стал первым римским императором. Так закончилась история Марка Антония и Клеопатры, а также правления Птолемеев в Египте.
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