С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Почему быть добрым и быть хорошим – не одно и то же



Многие люди уверены, что «хороший человек» и «добрый человек» – это одно и то же. Но что если мы скажем вам, что это не так? Материал перечислит пять философско-психологических аспектов, которые наглядно докажут разницу между этими понятиями.


1. Разница мотиваций



Быть хорошим ПОЛАГАЕТСЯ. / Фото: magnific.com
Быть хорошим ПОЛАГАЕТСЯ. / Фото: magnific.
com


«Хороший человек» часто делает добрые дела, потому что боится либо общественного осуждения, либо (для верующих) попадания в Ад, либо того, что близкие о нем подумают плохо. Соответственно, его мотивация – страх, тревога. «Добрый человек» делает добрые дела, потому что у него переизбыток внутреннего тепла. Его мотивация – свобода. Он помогает, потому что не может иначе, а не потому, что «так надо».

2. Разница фокусировки



А как иначе-то, чувак? / Фото: magnific.com
А как иначе-то, чувак? / Фото: magnific.com


«Хороший человек» всегда смотрит на других, задавая себе вопрос «Что подумают люди?» «Добрый человек» смотрит на ситуацию в целом. Доброта по-настоящему возможна только тогда, когда человек добр и к себе (резонно вспомнить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя»). «Хороший человек» часто жертвует собой и в результате выгорает, потому что «хорошие люди не отказывают». Истинная же доброта не требует самопожертвования, она ищет баланс, чтобы помогать, не разрушая себя.

3. Противопоставление формы и сути



Я люблю людей. / Фото: magnific.com
Я люблю людей. / Фото: magnific.com


«Хороший человек» важен формой. Он вежлив, улыбается, не ругается матом и ставит галочки в чек-листе морали. А вот внутри он вполне может кипеть от злости 27/7. «Добрый человек» может быть резким, странным или даже грубым, но его действия спасают.
Самый яркий примером здесь может стать хирург, который режет тело пациента (нарушает правило «не причинять боль»), чтобы спасти ему жизнь. С точки зрения формы он «жесток», но по сути он «добр».

4. Разница границ



Разница в границах. / Фото: magnific.com
Разница в границах. / Фото: magnific.com


У «хорошего человека» границы размыты. Он должен быть удобным для всех, а сказать «нет» для него равносильно преступлению. У «доброго человека» границы жесткие. Он знает, что если он перегрузится, он никому не сможет помочь. Поэтому он спокойно отказывает, когда это необходимо. Доброта предполагает зрелость, а зрелость умеет говорить «нет».

5. Противопоставление простоты и выбора



Хорошесть можно подделать, а доброту - нет. / Фото: magnific.com
Хорошесть можно подделать, а доброту - нет. / Фото: magnific.com


Быть «хорошим» просто: достаточно выучить список правил (не убий, не укради, уступай место) и следовать им на автопилоте. Быть «добрым» – трудно, ибо это требует ума и смелости. Иногда, чтобы быть по-настоящему добрым, нужно нарушить правило. Например, сказать другу горькую правду, которая ранит его сейчас, но спасет в будущем. Доброта часто конфликтует с общепринятой «хорошестью».

источник
Ссылка на первоисточник