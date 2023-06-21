Проституция в Бангладеш

В Латинской Америке в «кокаиновых войнах» погибло больше людей, чем в результате всех вооруженных конфликтов на континенте в течение XX века.



Пока власти Колумбии пытаются обуздать рост производства сельскохозяйственной коки, в провинции Гуавиаре, Колумбия местные жители рассчитываются кокаиновой пастой в продуктовых магазинах, которая давно уже заменила деньги, став самой ходовой валютой.







Сами колумбийские крестьяне это зелье не потребляют — либо используют для взаиморасчетов, либо отдают вездесущим наркокартелям.



1. Зайдем в магазин. Этот набор стоит 18 000 колумбийских песо, это около 390 рублей. Гуавиар, Колумбия, 24 мая 2016. Или 9 грамм кокаиновой пасты. (Фото John Vizcaino | Reuters):







2. Этот набор стоит 32 000 колумбийских песо, это около 700 рублей. Гуавиар, Колумбия, 24 мая 2016. Или 16 грамм кокаиновой пасты. (Фото John Vizcaino | Reuters):







3. За 30 000 колумбийских песо (650 рублей) можно купить эти бутылочки. Или выложить 15 грамм кокаиновой пасты. (Фото John Vizcaino | Reuters):







4. 26 000 колумбийских песо (560 рублей) или 13 грамм кокаиновой пасты. (Фото John Vizcaino | Reuters):







5. Что это за кокаиновая паста такая? Это исходное сырье для кокаина. Вот фермер показывает её после высушивания в печке. (Фото John Vizcaino | Reuters):







6. Это те самые листья коки или кокаинового дерева. Тяжелый труд. (Фото John Vizcaino | Reuters):







7. Листья на переработку фермеры таскают мешками. В Колумбии расположено около 48 % мировых посадок коки. В связи с тем, что кокаина в листьях коки содержится около 1 %, первичную обработку проводят на месте. Из 100 кг свежих листьев вырабатывается около килограмма пасты коки, представляющей собой вещество с большим количеством тропановых алкалоидов. Эта паста является сырьём для производства химически чистого кокаина.



На следующем этапе производственного цикла из 2,5 кг пасты в среднем получается килограмм крэка или кокаина. Качество очистки и содержание балластных веществ и вредных примесей зависит от уровня организации производства и оборудования. Крупные картели маркируют производимый ими кокаин изображениями животных, являющимися их товарными знакам. (Фото John Vizcaino | Reuters):







8. Основное оборудование. (Фото John Vizcaino | Reuters):







9. Процесс смешивания измельченных листьев с химикатами. (Фото John Vizcaino | Reuters):







10. Измельчённые листья перемешиваются с химикатами самыми незатейливыми способами. (Фото John Vizcaino | Reuters):







11. Готовится зелье. Дробленые листья коки или кокаинового куста, смешанные с химикатами, замочены в бочке на небольшой ферме в провинции Гуавиар, Колумбия, 24 мая 2016. (Фото John Vizcaino | Reuters):







12. Выпариваем на печи воду. Паста коки — дешёвый продукт, получаемый первичной экстракцией кокаина из листьев коки. Беловатый, кремовый или бежевый порошок, обычно влажный, содержащий мягкие, легко разрушаемые надавливанием пальца агрегаты. (Фото John Vizcaino | Reuters):







13. Помимо кокаина содержит вещества, добавляемые для экстракции, например, карбонат марганца. Содержание кокаина колеблется от 40 до 90 %. (Фото John Vizcaino | Reuters):







14. Но нам интересен не процесс изготовления кокаина, а как он выступает в местных магазинах в качестве основной валюты. За 5 грамм пасты можно взять вот такой набор. 18 000 колумбийских песо (390 рублей). (Фото John Vizcaino | Reuters):







15. Курочку, рыбку, яйца можно купить за 7 грамм кокаиновой пасты. 14 000 колумбийских песо (300 рублей). Можно заметить, что эта кокаиновая паста оценивается дешевле, чем на предыдущей картинке, видимо, качество разное. (Фото John Vizcaino | Reuters):







16. 8 000 колумбийских песо (175 рублей). Гуавиар, Колумбия, 24 мая 2016. (Фото John Vizcaino | Reuters):







17. Другой набор за 8 000 колумбийских песо или 4 грамма кокаиновой пасты. (Фото John Vizcaino | Reuters):







18. А за 110 000 колумбийских песо (2 400 рублей) или 55 грамм кокаиновой пасты в колумбийской провинции Гуавиаре можно закатить целый банкет. (Фото John Vizcaino | Reuters):







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