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Как вырастить много капусты не имея огорода

Получить богатый урожай большой и сочной белокочанной капусты можно, даже не имея огорода. Капуста прекрасно может расти и в небольших емкостях, для изготовления которых удобнее всего использовать шины.
Посадив рассаду в шины, уже через три месяца можно будет собирать первый урожай, который точно впечатлит своими масштабами.
Из мешка для строительных материалов вырежьте круглые заготовки, диаметр которых соответствует внешнему диаметру шины.
Закрепите круглые заготовки на шине с помощью мебельного степлера, это будет основание будущего контейнера. Сделайте в основании большое количество отверстий. Для этого удобнее всего использовать паяльник.

Как вырастить много капусты не имея огорода

Наполните подготовленные контейнеры плодородной почвой, состоящей из 70% земли, 20% куриного навоза и 10% рисовой шелухи.
В каждый контейнер положите по одному переспелому банану, нарезанному на кусочки. Банан выступит в качестве натурального органического удобрения с большим содержание калия, который будет стимулировать активный рост капусты. Помимо бананов в каждый контейнер необходимо положить небольшое количество подсушенной яичной скорлупы.

Как вырастить много капусты не имея огорода

Сверху на удобрения насыпьте немного основного субстрата. В центр каждого контейнера посадите подросшую рассаду капусты.

Как вырастить много капусты не имея огорода

Накройте рассаду соломой и обильно полейте чистой водой.

Как вырастить много капусты не имея огорода

Регулярно поливайте посадки, и очень скоро рассада начнет активно расти. В этом ей помогут натуральные удобрения, внесенные в почву.

Как вырастить много капусты не имея огорода

Примерно через три месяца урожай капусты полностью созреет, и кочаны можно будет срезать.

Как вырастить много капусты не имея огорода
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выращиваниеКапуста

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