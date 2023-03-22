Почему с XVI столетия шотландцы начали носить юбки и гордятся ими

Шотландская юбка или килт (именно это правильное название данного предмета гардероба) сегодня является предметом гордости мужчин. Это гаэльское наследие передается из поколения в поколение и действительно пользуется уважением. Что же стало причиной такой огромной популярности данной национальной одежды?
Это гаэльское наследие передается из поколения в поколение и действительно пользуется уважением / Фото: mykaleidoscope.ru
1. Килт: что это и кто носил его изначально
С самого начала килты были традиционной одеждой жителей гор / Фото: mapme.club
С самого начала килты были традиционной одеждой жителей гор. Изготавливались они из специальной ткани, которая называется шерстяной тартан. Узоры разных цветов создавались при помощи саржевого плетения. Сама одежда была обычным отрезком ткани высокой плотности, который оборачивали вокруг бедер. В комплекте к нему шел ремень.
Изготавливались килты из специальной ткани, которая называется шерстяной тартан / Фото: keywordsbasket.com
Этот вид одежды считался максимально удобным. Даже в дождливых и ветреных климатических условиях страны килт хорошо грел. К тому же, отсутствовала скованность движений, а в горах это огромный плюс. Килт быстро и удобно было сушить, а в прохладную погоду его нередко использовали и в качестве пледа. Со временем размеры изделия несколько изменились. Большой и тяжелый отрезок ткани заменили на более удобный вариант – малый килт.
2. Когда и почему килты стали популярными в Шотландии
В самой стране килт поначалу считали варварским предметом гардероба, который надевали только дикари из горных районов / Фото: mangalib.me
В самой стране килт поначалу считали варварским предметом гардероба, который надевали только дикари из горных районов. Равнинные жители относились к этой одежде с презрением и осуждением. Горцев мнение остальных не интересовало. Им было удобно и тепло, а это в их привычных условиях жизни главное.
После восстания якобитов в 1745 г. ситуация изменилась, как и отношение к одежде горцев / Фото: e-news.su
После восстания якобитов в 1745 г. ситуация изменилась, как и отношение к одежде горцев. Во время восстания горцы использовали данный предмет гардероба в качестве аналога национального флага. Цвета и узоры были призваны указывать на принадлежность жителей гор к определенному клану. Цель же заключалась в формировании военной силы, способной захватить трон Великобритании.
Неудача, постигшая «45-е восстание», а именно так себя именовали якобиты, спровоцировало множество репрессий / Фото: udachnyj-enot.com.ua
Неудача, постигшая «45-е восстание», а именно так себя именовали якобиты, спровоцировало множество репрессий, отличающихся жестокостью. В 1747 г. приняли закон, в котором говорилось о том, что традиционный наряд горцев является запрещенным, вне закона. Носить его могли только солдаты и офицеры страны. Правда, существовал данный запрет короткое время, а через несколько десятков лет килты уже символизировали традиции Шотландии, борьбу и патриотизм.
3. Особенность национальной одежды
В Шотландии каждый клан имел собственный тканевой рисунок, являющийся уникальным / Фото: Twitter
В Шотландии каждый клан имел собственный тканевой рисунок, являющийся уникальным. Пересеченные полосы могли иметь несколько отличий: ширина, наклон, цвет. Каждый клан использовал только свою расцветку. За тем, чтобы не был изображен рисунок другого клана, что считалось проступком, причем, очень серьезным, следили конкретные люди.
По тому, сколько на тартане цветов, определяли местность, где человек родился, и его статус / Фото: pinterest.ru
По тому, сколько на тартане цветов, определяли местность, где человек родился, и его статус. Два цвета указывало на то, что человек является слугой или фермером, а шесть-семь – вождь или военачальник.
Сегодня шотландцы придумывают новые рисунки специально для конкретного события: траур, охота, свадьба / Фото: seattle.cbslocal.com
Сейчас есть более 6 000 оригинальных расцветок тартана. И дело не в количестве кланов. Просто шотландцы придумывают новые рисунки специально для конкретного события: траур, охота, свадьба и прочее.
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