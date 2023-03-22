Почему с XVI столетия шотландцы начали носить юбки и гордятся ими

Это гаэльское наследие передается из поколения в поколение и действительно пользуется уважением / Фото: mykaleidoscope.ru

1. Килт: что это и кто носил его изначально

С самого начала килты были традиционной одеждой жителей гор / Фото: mapme.club

Изготавливались килты из специальной ткани, которая называется шерстяной тартан / Фото: keywordsbasket.com

2. Когда и почему килты стали популярными в Шотландии

В самой стране килт поначалу считали варварским предметом гардероба, который надевали только дикари из горных районов / Фото: mangalib.me

После восстания якобитов в 1745 г. ситуация изменилась, как и отношение к одежде горцев / Фото: e-news.su

Неудача, постигшая «45-е восстание», а именно так себя именовали якобиты, спровоцировало множество репрессий / Фото: udachnyj-enot.com.ua

3. Особенность национальной одежды

В Шотландии каждый клан имел собственный тканевой рисунок, являющийся уникальным / Фото: Twitter

По тому, сколько на тартане цветов, определяли местность, где человек родился, и его статус / Фото: pinterest.ru

Сегодня шотландцы придумывают новые рисунки специально для конкретного события: траур, охота, свадьба / Фото: seattle .cbslocal.com