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Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Нимит Нигам (Nimit Nigam) – молодой фотограф-самоучка из Дели. Когда он решил посетить Гоа, друзья говорили ему: «Что ты собираешься там делать? Ты ведь не пьёшь алкоголь, не ходишь в клубы». Но Нимит нашёл себе занятие. Он по-своему фотографировал популярное туристическое место. По его словам, своими снимками он хотел показать, что на все вещи можно смотреть по-разному.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Колва – самый старый и большой пляж южного Гоа – на инфракрасной фотографии выглядит очень необычно.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Использование специального фильтра для цифрового фотоаппарата позволяет создавать невероятные снимки.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

При изменении спектра кажется, будто все это происходит на другой планете.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Рыбаки и лодки являются неотъемлемой и наиболее характерной частью пейзажа Гоа, но теперь их можно увидеть в новом цвете.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Белый песок, белые пальмы и розовая рыболовная сеть.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Рыболовство до сих пор остается основным промыслом местного населения.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Фотограф-самоучка смог превратить обычный снимок в картинку из волшебной сказки.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Сети являются основным орудием рыбной ловли на Гоа, поэтому за ними старательно ухаживают.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Даже в межсезонье есть желающие посетить прекрасные пляжи южного Гоа.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

С помощью смены спектра фотограф сумел превратить «обычное» в «невероятное!

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Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

С инфракрасным фильтром пейзажи Гоа похожи на владения Снежной королевы.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Простой жилой дом при такой технике съемки уже не кажется чем-то заурядным.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Кажется, что даже без применения фильтра эта фотография была бы поразительной.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Каждое место обладает собственной красотой.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Бенаулим – тихий и просторный пляж, на котором среди пальм расположены маленькие уютные кафе.

Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Пляж Палолема – это пальмы, растущие вдоль береговой линии, и неглубокое лазурное море.

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