Инфракрасные фото Гоа в межсезонье от индийского фотографа

Нимит Нигам (Nimit Nigam) – молодой фотограф-самоучка из Дели. Когда он решил посетить Гоа, друзья говорили ему: «Что ты собираешься там делать? Ты ведь не пьёшь алкоголь, не ходишь в клубы». Но Нимит нашёл себе занятие. Он по-своему фотографировал популярное туристическое место. По его словам, своими снимками он хотел показать, что на все вещи можно смотреть по-разному.











Колва – самый старый и большой пляж южного Гоа – на инфракрасной фотографии выглядит очень необычно.







Использование специального фильтра для цифрового фотоаппарата позволяет создавать невероятные снимки.







При изменении спектра кажется, будто все это происходит на другой планете.







Рыбаки и лодки являются неотъемлемой и наиболее характерной частью пейзажа Гоа, но теперь их можно увидеть в новом цвете.







Белый песок, белые пальмы и розовая рыболовная сеть.







Рыболовство до сих пор остается основным промыслом местного населения.







Фотограф-самоучка смог превратить обычный снимок в картинку из волшебной сказки.







Сети являются основным орудием рыбной ловли на Гоа, поэтому за ними старательно ухаживают.







Даже в межсезонье есть желающие посетить прекрасные пляжи южного Гоа.







С помощью смены спектра фотограф сумел превратить «обычное» в «невероятное!

С инфракрасным фильтром пейзажи Гоа похожи на владения Снежной королевы.Простой жилой дом при такой технике съемки уже не кажется чем-то заурядным.Кажется, что даже без применения фильтра эта фотография была бы поразительной.Каждое место обладает собственной красотой.Бенаулим – тихий и просторный пляж, на котором среди пальм расположены маленькие уютные кафе.Пляж Палолема – это пальмы, растущие вдоль береговой линии, и неглубокое лазурное море . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)