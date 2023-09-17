Величайшие постройки, которые вы никогда не увидите

С нами не соскучишься!

Словно бы по воле жестокой иронии места, наделенные многочисленными сокровищами древних цивилизаций, оказались в фокусе наиболее проблемных конфликтов на нашей планете. Увы, когда войны угрожают уничтожить величайшие памятники истории, людям остается лишь оценивать масштабы невосполнимых потерь.







1. Большая мечеть в Самарре, Ирак

2. Бамианские статуи Будды, Афганистан

3. Древний город Босра, Сирия

4. Нории Хама, Сирия

5. Цитадель Алеппо, Сирия

6. Алеппо Сук, Сирия

7. Мост Дейр-эз-Зор, Сирия

8. Нимруд, Ирак

9. Крак де Шевалье, Сирия

10. Могила Ионы, Ирак

11. Пальмира, Сирия

12. Музей геноцида армян, Сирия

13. Сирена, Ливия

14. Музей исламского искусства, Египет

15. Куэйд е Азам, Пакистан

16. «Старый Бейрут», Ливан