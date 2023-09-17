Величайшие постройки, которые вы никогда не увидите

Словно бы по воле жестокой иронии места, наделенные многочисленными сокровищами древних цивилизаций, оказались в фокусе наиболее проблемных конфликтов на нашей планете. Увы, когда войны угрожают уничтожить величайшие памятники истории, людям остается лишь оценивать масштабы невосполнимых потерь.
1. Большая мечеть в Самарре, Ирак
Построенная в 9 веке на реке Тигр к северу от Багдада, когда-то она считалась самой большой мечетью в мире. Главной деталью постройки выступала башня Малвия – 52-метровый минарет, обвитый спиралевидными пандусами для желающих подняться на нее прихожан. В 2005 году во время нападения повстанцев на позиции НАТО постройка была взорвана, в результате чего вершина минарета и окружающие ее стены оказались полностью уничтоженными.
2. Бамианские статуи Будды, Афганистан
Наиболее впечатляющим наследием буддизма в раздираемой войной стране некогда можно было назвать высочайшие в мире статуи Будды, возвышающиеся на 53 и 35 метров. Эти монументы, вырезанные из песчаника, простояли около 1500 лет, пока талибы, считая памятники проявлением идолопоклонства, не уничтожили их при помощи динамита.
3. Древний город Босра, Сирия
Это место, бывшее однажды столицей арабской империи римлян, населяли люди в течение 2500 лет. Центром выступал великолепный театр, датирующийся вторым веком. Этот памятник архитектуры столетиями оставался сохранным, вплоть до минометного обстрела, серьезно повредившего его конструкции во время нынешнего вооруженного конфликта.
4. Нории Хама, Сирия
Эти 20-метровые колеса были впервые описаны в 5 веке как успешно исполненная оросительная система. Семнадцать деревянных норий (машин для подъема воды в водопровод) сохранились до наших дней и стали основным туристическим центром города Хама. Однако заинтересованные ученые с сожалением отмечают, что в 2014 году несколько колес было сожжено боевиками.
5. Цитадель Алеппо, Сирия
Эта крепость возвышалась здесь по меньшей мере четыре тысячи лет, став свидетелем торжества Римской, Монгольской и Османской империй. Практически не изменившись с 16 века, этот объект всемирного наследия был знаменит не только в Сирии, но и во всем мире. Во время недавних боевых действий цитадель была использована в качестве военной базы и некоторые из ее исторических зданий оказались разрушены.
6. Алеппо Сук, Сирия
Крытые рынки Старого города всегда были знамениты лучшими продуктами питания, тканями и аксессуарами, представленными местными торговцами. Однако эти древнейшие рыночные туннели, увы, вынуждены были стать ареной ожесточенных боев, в результате чего многие из них оказались поврежденными до неузнаваемости.
7. Мост Дейр-эз-Зор, Сирия
Этот французский подвесной мост служил популярным пешеходным переходом и смотровой площадкой с видом на реку Евфрат. Во время битвы за город он обрушился под обстрелом.
8. Нимруд, Ирак
Древний ассирийский город возле провинции Ниневия, располагавшийся на территории современного Ирака, обладал бесчисленными сокровищами, в числе которых были статуи, памятники и драгоценные камни. После вторжения в 2003 году он был опустошен вследствие грабежей. Многие из украденных ценностей можно обнаружить сейчас в музеях за рубежом.
9. Крак де Шевалье, Сирия
Замок крестоносцев 11 века пережил столетия битв и стихийных бедствий, став объектом Всемирного наследия. В 2013 году его стены были сильно повреждены после воздушных налетов и артиллерийских обстрелов, когда внутри замка заняли позиции повстанцы.
10. Могила Ионы, Ирак
В этом месте, согласно преданиям, покоится библейский пророк Иона вместе с зубом кита, проглотившего его. Могила датировалась 8 веком до нашей эры и имела большое значение для христиан и мусульман. Но в 2014 году боевики ИГИЛа взорвали ее, проводя кампанию против предполагаемого отступничества.
11. Пальмира, Сирия
«Оазис в Сирийской пустыне». По данным ЮНЕСКО этот арамейский город существовал со второго тысячелетия до нашей эры и обладал некоторыми из самых передовых архитектурных объектов того периода. К сожалению сейчас Пальмира полностью опустошена мародерами.
12. Музей геноцида армян, Сирия
Мемориал Дейр-эз-Зор, построенный в честь 1,5 млн убитых в период 1915-1923 годов, стал местом ежегодного паломничества людей со всего мира. В комплекс входила церковь, музей и Вечный огонь. В 2014 году комплекс был разрушен силами ИГИЛ.
13. Сирена, Ливия
Этот священный для греков и римлян город был построен в 630 году до н. э. и стал основой многих мифов и легенд. Его руины были одними из наиболее хорошо сохранившихся исторических памятников того периода, но в ходе ливийской революции были снесены обширные участки, в том числе и уникальный некрополь.
14. Музей исламского искусства, Египет
Одна из самых впечатляющих в мире коллекций, содержащая более чем 100 тысяч экспонатов, относящихся ко всем эпохам исламской истории, хранилась в этом музее. Он был построен в 1881 году, а совсем недавно в нем были проведены реконструкции, обошедшиеся в миллионы долларов, и длившиеся в течение восьми лет. Вскоре после повторного открытия автомобиль с бомбой в салоне, врезавшийся в находящееся неподалеку здание полиции, стал причиной катастрофических разрушений и музей пришлось закрыть снова.
15. Куэйд е Азам, Пакистан
В этом скромном, но элегантном 121-летнем деревянном доме доживал свой век первый в стране генерал-губернатор Мухаммед Али Джинн. В 2013 году постройка была атакована сепаратистской группировкой, вооруженной ракетами, и почти полностью разрушена. На её месте теперь возводится новое здание.
16. «Старый Бейрут», Ливан
15-летняя гражданская война, конфликты с соседними странами, а также всплески городской преступности лишили «Ближневосточный Париж» большей части его былого лоска. От когда-то знаменитого своими изысканными видами и архитектурой стиля ар-деко места на сегодняшний день по оценкам экспертов осталось всего 400 (из 1200) охраняемых исторических зданий.
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