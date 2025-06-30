Советы, как убрать вонь и плесень в стиральной машине без дорогой химии

Стиральная машина – одна из главных помощниц в доме, но мы часто забываем о том, что она не вечная, и ей тоже необходим своевременный уход. Если вы заметили в барабане грязь, не уплотнительной резинки плесень, а на дверце известковый налет, срочно нужно решать проблему.
Рассказываем, какие подручные средства помогут это сделать.
Средство 1: Уксус
Уксус устранит бактерии в стиральной машине
Оказывается, обычная бутылка уксуса, которая есть на каждой кухне, может стать мощным оружием против грязи, плесени и неприятного запаха в вашей стиральной машине. Он работает ничуть не хуже профессиональных средств, но при этом стоит в разы меньше. Чтобы уксус подействовал, важно соблюдать правильную последовательность действий.
Для начала откройте барабан и убедитесь, что внутри нет одежды, тряпок, полотенец и прочих посторонних предметов. Далее налейте в отсек для стирального порошка 100 миллилитров уксуса и запустите самый продолжительный режим стирки. Обратите внимание, что температура должна быть минимум 60 градусов, иначе загрязнения и бактерии останутся на месте.
Когда стиральная машина просигнализирует об окончании программы, смешайте уксус с чистой водой, смочите в готовом растворе тряпку, хорошо отожмите ее и протрите все внутренние поверхности прибора, уделяя особое внимание барабану и уплотнительной резинке. Именно в последней чаще всего скрывается плесень. Также тщательно обработайте дверцу стиральной машины, а в конце проверьте и очистите сливной фильтр, в котором часто скапливается мелкий мусор.
На заметку: После чистки не забудьте оставить дверцу открытой, чтобы влага полностью испарилась и внутри не осталось затхлого запаха, а также идеальной среды для размножения бактерий.
Средство 2: Сода
Соду нужно смешать с водой, чтобы получилась кашица
Если вы обнаружили плесень на резинке стиральной машины, попробуйте удалить ее при помощи соды. Для этого разведите ее с водой в равных пропорциях, тщательно размешайте и нанесите готовую кашицу на участки, пораженные плесенью. Оставьте состав примерно на 30-40 минут, затем тщательно очистите резинку при помощи губки и смойте соду теплой водой.
Чтобы усилить эффективность средства, смешайте соду с уксусом в пропорции 1:2, и повторите действия, описанные выше. Не забывайте работать в перчатках, чтобы не вызвать сухость, раздражение и покраснение на нежной коже рук.
Также соду можно объединить с перекисью водорода. Сочетание этих двух компонентов точно не оставит плесени ни единого шанса. Лучше всего использовать перекись в таблетках. Вам понадобится 10 штук (предварительно нужно измельчить в порошок) и 200 граммов соды. Хорошо перемешайте их, положите в отсек для порошка и запустите самый долгий режим стирки, который предусмотрен на стиральной машине. Важно, чтобы температура была не менее 60 градусов. По окончании программы запустите полоскание, чтобы в машинке не осталось следов соды и перекиси.
Средство 3: Белизна
После использования белизны «проветрите» стиральную машину
Если «домашние» средства не помогают, самое время перейти к помощи бытовой химии, а именно – белизны. Залейте в барабан стиральной машины 100 миллилитров средства, запустите самый длительный режим на высокой температуре и подождите, пока прибор просигнализирует об окончании программы. После этого нужно дважды выбрать режим полоскания, но уже без белизны. Чтобы в стиральной машине и в ванной не осталось стойкого запаха хлорки, обязательно оставьте дверцу прибора открытой минимум на сутки.
Может быть и другая последовательность действий:
• Залейте литр горячей воды через отсек для порошка. Так как современные стиральные машины достаточно экономные, они набирают мало воды и ее может не хватит для полноценной очистки. Чтобы избежать такого исхода, нужно долить жидкость «извне», тогда барабан будет омываться более обильно.
• Залейте в отсек для порошка один литр белизны и запустите самый длинный цикл стирки. Засеките время, и когда пройдет 60 минут поставьте прибор на паузу. Это нужно для того, чтобы белизна лучше подействовала.
• Через три часа нажмите кнопку «Play», чтобы стиральная машина завершила программу.
• Залейте 500 миллилитров уксуса в отдел для порошка и запустите новый цикл стирки с температурой 40 градусов.
• Чтобы вымыть остатки белизны и уксуса, нужно будет провести еще две стирки на высокой температуре.
• В конце уберите вручную остатки плесени при помощи губки или влажной салфетки.
Средство 4: Медный купорос
Медный купорос – отличное средство от черной плесени
Пожалуй, самой неприятной и устойчивой к различным чистящим средствам является черная плесень. Иногда хозяйки путают ее с обычной грязью, но она является куда более серьезным врагом. Чтобы избавиться от такой плесени, необходимо использовать слабый раствор медного купороса. После того, как вы его сделаете, смочите в жидкости губку, хорошо отожмите ее и обработайте загрязненные участки. Оставьте стиральную машину в таком состоянии на сутки, а затем смойте остатки купороса жидкостью для посуды или любым другим моющим средством.
Средство 5: Лимонная кислота
Вам понадобится пачка лимонной кислоты
Так как плесень чаще всего появляется в лотке для порошка, на уплотнительной резинке и в фильтре машины, необходимо разобраться, как эффективно чистить эти детали при помощи лимонной кислоты.
Чтобы почистить лоток, залейте в него раствор, состоящий из стакана горячей воды и одной чайной ложки лимонной кислоты. Оставьте его на некоторое время, чтобы средство подействовало, а затем хорошо промойте чистой водой и высушите. Если лоток загрязнен не только внутри, но и снаружи, полностью погрузите его в раствор лимонной кислоты (на пять литров кипятка 100 граммов порошка).
Такая же процедура чистки будет эффективной и в случае с загрязненным фильтром, который находится сзади стиральной машины. Выкрутите его, уберите влажной губкой основную грязь и погрузите в раствор лимонной кислоты. После этого уберите размягченную грязь, плесень и другие загрязнения с помощью губки и прополощите в чистой воде.
Обратите внимание, что вместо лимонной кислоты можно воспользоваться помощью кальцинированной соды. Чтобы сделать из нее раствор, смешайте 20 граммов соды с одним литром горячей воды, и замочите в нем загрязненные детали стиральной машины.
Средство 6: Таблетки для посудомоечной машины
Таблетки для посудомойки уберут неприятный запах
Если после обработки стиральной машины плесень исчезла, но неприятный аромат остался, нужно прибегнуть к помощи еще одного лайфхака. Чтобы избавиться от запаха патогенных микроорганизмов, используйте таблетки для посудомоечной машины. Рассчитывайте их количество исходя из такого расчета: одна таблетка на один килограмм вместимости прибора. То есть, если барабан рассчитан на пять килограммов белья, для чистки вам понадобится пять таблеток.
Проверьте барабан на наличие посторонних предметов, а затем положите в него таблетки и запустите режим с высокой температурой. Когда вы услышите сигнал завершения программы, включите цикл полоскания. После этого насухо протрите все детали стиральной машины салфеткой из микрофибры и оставьте дверцу открытой, чтобы влага окончательно испарилась.
Кстати, таблетки отлично справляются не только с неприятным запахом, но также с накипью и известковым налетом, поэтому для профилактики можно проводить процедуру раз в месяц. В этом случае риск того, что прибор неожиданно сломается из-за воздействия жесткой воды, сведется к минимуму.
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