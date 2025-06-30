Советы, как убрать вонь и плесень в стиральной машине без дорогой химии

Стиральная машина – одна из главных помощниц в доме, но мы часто забываем о том, что она не вечная, и ей тоже необходим своевременный уход. Если вы заметили в барабане грязь, не уплотнительной резинки плесень, а на дверце известковый налет, срочно нужно решать проблему.

Рассказываем, какие подручные средства помогут это сделать.

Средство 1: Уксус

Средство 2: Сода

Средство 3: Белизна

Средство 4: Медный купорос

Средство 5: Лимонная кислота

Средство 6: Таблетки для посудомоечной машины

Уксус устранит бактерии в стиральной машинеОказывается, обычная бутылка уксуса, которая есть на каждой кухне, может стать мощным оружием против грязи, плесени и неприятного запаха в вашей стиральной машине. Он работает ничуть не хуже профессиональных средств, но при этом стоит в разы меньше. Чтобы уксус подействовал, важно соблюдать правильную последовательность действий.Для начала откройте барабан и убедитесь, что внутри нет одежды, тряпок, полотенец и прочих посторонних предметов. Далее налейте в отсек для стирального порошка 100 миллилитров уксуса и запустите самый продолжительный режим стирки. Обратите внимание, что температура должна быть минимум 60 градусов, иначе загрязнения и бактерии останутся на месте.Когда стиральная машина просигнализирует об окончании программы, смешайте уксус с чистой водой, смочите в готовом растворе тряпку, хорошо отожмите ее и протрите все внутренние поверхности прибора, уделяя особое внимание барабану и уплотнительной резинке. Именно в последней чаще всего скрывается плесень. Также тщательно обработайте дверцу стиральной машины, а в конце проверьте и очистите сливной фильтр, в котором часто скапливается мелкий мусор.На заметку: После чистки не забудьте оставить дверцу открытой, чтобы влага полностью испарилась и внутри не осталось затхлого запаха, а также идеальной среды для размножения бактерий.Кстати, так нужно делать и после каждой стирки.Соду нужно смешать с водой, чтобы получилась кашицаЕсли вы обнаружили плесень на резинке стиральной машины, попробуйте удалить ее при помощи соды. Для этого разведите ее с водой в равных пропорциях, тщательно размешайте и нанесите готовую кашицу на участки, пораженные плесенью. Оставьте состав примерно на 30-40 минут, затем тщательно очистите резинку при помощи губки и смойте соду теплой водой.Чтобы усилить эффективность средства, смешайте соду с уксусом в пропорции 1:2, и повторите действия, описанные выше. Не забывайте работать в перчатках, чтобы не вызвать сухость, раздражение и покраснение на нежной коже рук.Также соду можно объединить с перекисью водорода. Сочетание этих двух компонентов точно не оставит плесени ни единого шанса. Лучше всего использовать перекись в таблетках. Вам понадобится 10 штук (предварительно нужно измельчить в порошок) и 200 граммов соды. Хорошо перемешайте их, положите в отсек для порошка и запустите самый долгий режим стирки, который предусмотрен на стиральной машине. Важно, чтобы температура была не менее 60 градусов. По окончании программы запустите полоскание, чтобы в машинке не осталось следов соды и перекиси.После использования белизны «проветрите» стиральную машинуЕсли «домашние» средства не помогают, самое время перейти к помощи бытовой химии, а именно – белизны. Залейте в барабан стиральной машины 100 миллилитров средства, запустите самый длительный режим на высокой температуре и подождите, пока прибор просигнализирует об окончании программы. После этого нужно дважды выбрать режим полоскания, но уже без белизны. Чтобы в стиральной машине и в ванной не осталось стойкого запаха хлорки, обязательно оставьте дверцу прибора открытой минимум на сутки.• Залейте литр горячей воды через отсек для порошка. Так как современные стиральные машины достаточно экономные, они набирают мало воды и ее может не хватит для полноценной очистки. Чтобы избежать такого исхода, нужно долить жидкость «извне», тогда барабан будет омываться более обильно.• Залейте в отсек для порошка один литр белизны и запустите самый длинный цикл стирки. Засеките время, и когда пройдет 60 минут поставьте прибор на паузу. Это нужно для того, чтобы белизна лучше подействовала.• Через три часа нажмите кнопку «Play», чтобы стиральная машина завершила программу.• Залейте 500 миллилитров уксуса в отдел для порошка и запустите новый цикл стирки с температурой 40 градусов.• Чтобы вымыть остатки белизны и уксуса, нужно будет провести еще две стирки на высокой температуре.• В конце уберите вручную остатки плесени при помощи губки или влажной салфетки.Медный купорос – отличное средство от черной плесениПожалуй, самой неприятной и устойчивой к различным чистящим средствам является черная плесень. Иногда хозяйки путают ее с обычной грязью, но она является куда более серьезным врагом. Чтобы избавиться от такой плесени, необходимо использовать слабый раствор медного купороса. После того, как вы его сделаете, смочите в жидкости губку, хорошо отожмите ее и обработайте загрязненные участки. Оставьте стиральную машину в таком состоянии на сутки, а затем смойте остатки купороса жидкостью для посуды или любым другим моющим средством.Вам понадобится пачка лимонной кислотыТак как плесень чаще всего появляется в лотке для порошка, на уплотнительной резинке и в фильтре машины, необходимо разобраться, как эффективно чистить эти детали при помощи лимонной кислоты.Чтобы почистить лоток, залейте в него раствор, состоящий из стакана горячей воды и одной чайной ложки лимонной кислоты. Оставьте его на некоторое время, чтобы средство подействовало, а затем хорошо промойте чистой водой и высушите. Если лоток загрязнен не только внутри, но и снаружи, полностью погрузите его в раствор лимонной кислоты (на пять литров кипятка 100 граммов порошка).Такая же процедура чистки будет эффективной и в случае с загрязненным фильтром, который находится сзади стиральной машины. Выкрутите его, уберите влажной губкой основную грязь и погрузите в раствор лимонной кислоты. После этого уберите размягченную грязь, плесень и другие загрязнения с помощью губки и прополощите в чистой воде.Обратите внимание, что вместо лимонной кислоты можно воспользоваться помощью кальцинированной соды. Чтобы сделать из нее раствор, смешайте 20 граммов соды с одним литром горячей воды, и замочите в нем загрязненные детали стиральной машины.Таблетки для посудомойки уберут неприятный запахЕсли после обработки стиральной машины плесень исчезла, но неприятный аромат остался, нужно прибегнуть к помощи еще одного лайфхака. Чтобы избавиться от запаха патогенных микроорганизмов, используйте таблетки для посудомоечной машины. Рассчитывайте их количество исходя из такого расчета: одна таблетка на один килограмм вместимости прибора. То есть, если барабан рассчитан на пять килограммов белья, для чистки вам понадобится пять таблеток.Проверьте барабан на наличие посторонних предметов, а затем положите в него таблетки и запустите режим с высокой температурой. Когда вы услышите сигнал завершения программы, включите цикл полоскания. После этого насухо протрите все детали стиральной машины салфеткой из микрофибры и оставьте дверцу открытой, чтобы влага окончательно испарилась.Кстати, таблетки отлично справляются не только с неприятным запахом, но также с накипью и известковым налетом, поэтому для профилактики можно проводить процедуру раз в месяц. В этом случае риск того, что прибор неожиданно сломается из-за воздействия жесткой воды, сведется к минимуму.